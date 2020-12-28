Exxen dizisi Şeref Bey’in ilk fragmanı yayınlandı

Netflix, aralarında iki tane Türk yapımı içeriğin de olduğu Ocak 2021 tarihinde kataloğuna ekleyeceği dizi ve filmleri duyurdu. Her zaman olduğu gibi eklenecek içerikler arasında bir sürü dizi ve filmin yanı sıra belgesel-film tarzı içerikler de bulunuyor. Peki Ocak 2021’de Netflix’e eklenecek filmler ve diziler neler?

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Drama, suç, belgesel, kara-komedi… Ocak 2021, özellikle bu dörtlü komboyu sevenler için mükemmel bir ay olacak. Netflix’in yılın ilk ayında kataloğuna ekleyeceği içerikler arasında, benim de şahsen uzun süredir beklediğim Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak adlı suç konulu bir mini dizi de bulunuyor.

Bir adet film bir adet de dizi olmak üzere iki adet Türk yapımı Netflix orijinal içeriğinin de bulunduğu listeye detaylı olarak aşağıdaki bilgiler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Netflix Türkiye Ocak 2021 içerikleri

Tony Parker: The Final Shot (6 Ocak 2021) Pieces of Woman (7 Ocak 2021) LUPIN (8 Ocak 2021) Azizler (8 Ocak 2021) Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak (13 Ocak 2021) Disenchantment (3. Kısım – 15 Ocak 2021) Menajerimi Arayın (4. Sezon – 21 Ocak 2021) Winx Efsanesi: Kader (22 Ocak 2021) Beyaz Kaplan (22 Ocak 2021) Penguen Bloom (27 Ocak 2021) Gerçek Hazine (29 Ocak 2021) The Dig (29 Ocak 2021) 50m2 (27 Ocak 2021) Cobra Kai (3. Sezon – 2 Ocak 2021)

Ocak 2021 tarihinde Netflix Türkiye arşivine eklenecek içerikler arasında, Netflix’in en yeni Türk orijinal içeriği olan 50m2 dikkat çekiyor. Leyla ile Mecnun gibi ülkemizin başarılı eserlerini de kaleme alan Burak Aksak’ın kaleminden dökülen dizi, 2020’nin başlarından beri konuşuluyordu ve açıkçası hatırı sayılır bir kitle tarafından da uzun zamandır heyecanla bekleniyordu.

Netflix, bugün YouTube ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 50m2 dizisiyle ilgili küçük bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan şey fragman olmadığından dolayı haliyle diziden pek de bir kesit göremedik, ancak en azından artık tarihi kesinleşti; 50m2, 27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.