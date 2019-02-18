Excalibur G750, 8. Nesil ile oyun dünyasına yeniden giriş yaptı

Casper Excalibur Gaming Notebook serisinin en yüksek performanslı modeli G750, 8. Nesil ile buluşuyor. Sınırlı sayıda üretilen yeni G750, 8.nesil Intel Core I7 8750H işlemcisi ile bir önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek performans sağlıyor. Oyun severlerin vazgeçilmezi olan RGB klavyesi ve touchpad’i ise her zamankinden daha iddialı.

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Masaüstü PC’leri unutturan performans

Casper Excalibur, geçtiğimiz hafta satışa sunduğu Excalibur G670’in ardından, ilk RGB klavyeli oyun bilgisayarı G750’nin 8. neslini oyunseverlerle buluşturdu. Sınırlı sayıda üretilen 8. Nesil G750, Excalibur Gaming Notebook serisinin en güçlü temsilcisi olarak biliniyor.

Excalibur G750’nin sunduğu benzersiz performansın kaynağı Nvidia GeForce GTX 1070 grafik kartı. 150 milyon transistörlü yapısı ve 16 nanometre FinFET teknolojisi ile üretilmiş NVIDIA GeForce GTX 1070 grafik kartı, dünyanın en iyi performans sunan FinFET özellikli kartlarından bir tanesi olma özelliğine sahip. Böylece en yoğun oyunlarda bile saniyelik takılma yaşamadan oyunun galibi siz olun! Aynı zamanda BatteryBoost teknolojisi ile daha az enerji tüketiyor. Böylece güçlü performansı ve daha az enerji tüketimi sayesinde şarja bağlı kalmadan uzun saatler boyunca oyun oynayabilirsiniz.

Ultra canlı ve net renkler

15,6“ boyutundaki Excalibur G750, 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip Anti Glare (Parlamaz) ekranı sayesinde bütün yansımaları absorbe ederek saatlerce oyuna konsantre olmanızı sağlar. 300 NIT değerindeki parlaklığı ve 3840 X 2160 çözünürlüğü ise daha net ve canlı görüntü elde ederek oyunun tüm renklerini tamamıyla görmenize olanak tanır. 4K Ultra HD çözünürlüğü ile artık tüm detaylar oyunseverlerle birlikte.

RGB Klavye ve Touchpad

Excalibur G750 farkını RGB aydınlatması ile ortaya koyuyor. Oyunseverlerin vazgeçilmezi olan RGB klavyeye ek olarak Excalibur G750; hem açma/kapatma tuşu, hem de touchpadi ile size 2 RGB aydınlatma alanı daha sunuyor. Tam tamına 65.026 farklı renk ile yapabileceğiniz aydınlatmaların sınırı yok. 6 farklı aydınlatma modu ile RGB klavye ve touchpad’inizi kişiselleştirebilirsiniz.