GearBest, Türkiye’ye telefon gönderimi için yasal hazırlıklara başladı!

Çinli online alışveriş sitesi olan GearBest, uygun fiyatlı ürünleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu alışveriş sitesi ülkemizde de oldukça fazla ilgi görürken, sitenin Türkiye sosyal medya hesabından yapılan açıklama ziyaretçilerini heyecanlandıracak nitelikte.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M20, Türkiye’de ön siparişe açıldı

GearBest Türkiye hesabından açıklama yapılacak!

Kısa bir süre önce Türkiye’ye özel web sitesi açan Çinli alışveriş sitesi GearBest, Facebook’ta bulunan Gearbest Türkiye’nin resmi sayfasından bir açıklama yayınladı. Bu yapılan açıklamada “Türkiye’ye telefon gönderimi için yasal hazırlıklar başladı! Hadi sende telefonları incele kafandaki telefon modelin belli olsun.” dendi. Gönderimin altına şuanda Türkiye’ye gönderim mevcut değildir yazan GearBest Türkiye, kullanıcıların satışta olan telefonlara bakmaları içinde bir link paylaştı.

Gönderiye yorum yapan bir ziyaretçiye yasal işlemlere yeni başladıklarını söylerken, en kısa zamanda sosyal medya hesaplarından bir duyuru yapacaklarını ilettiler. Yani kısa bir zamanda GearBest üzerinden yasal bir şekilde Çinli markaların telefonlarını alabileceğiz. Gönderiye buradan ulaşabilirsiniz.