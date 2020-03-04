Akıllı Telefonlar
EVOFONE, Antalya’ya Mi Store açıyor!
EVOFONE, Antalya’ya yeni bir Mi Store açma hazırlığında olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden biri olan EVOFONE, tüm Türkiye’ye hız kesmeden yayılma prensibini sürdürmekte kararlı gözüküyorlar.
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Firmanın, Antalya il sınırları içerisinde mağaza açacağı bilgisi “kariyer.net” üzerindeki resmi hesaplarından yola çıkarak keşfedildi. Kariyer.net üzerinden Antalya’da açacakları mağaza için satış danışmanı arayan firma, mağaza açılış sinyallerini de böylece vermiş oldular.
Aranan iş için gerekli olan nitelikler de şu şekilde belirtildi:
Yeni çıkan teknolojik ürünlerin takibini yapabiliyorsan,
· Perakendecilik ve teknoloji sektörlerinde kariyer hedefliyorsan,
· Müşterileri güler yüzle karşılıyorsan,
· Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda doğru ürünlerin tanıtımını yapıp, ürünlerin satışını gerçekleştirebiliyorsan,
· Reyon düzeniyle ilgili tüm operasyonel süreçten sorumlu olabiliyorsan,
· Bu süreçlere hakimsen, Antalya Bölgemizde yeni açılacak şubemizde bizimle olmak için başvurabilirsin.
Sizde eğer Antalya’da ikamet gösteriyorsanız ve iş şartlarına sahipseniz buradaki linkten başvuru sağlayabiliyorsunuz.
EVOFONE, Türkiye’de kaç mağazaya sahip?
- Forum İstanbul Mi Store
- Akasya Mi Store
- Vadi İstanbul Mi Store
- ANKAMALL Mi Store
- Optimum Stand
EVOFONE’un Türkiye üzerinde sırasıyla; Forum İstanbul Mi Store, Akasya Mi Store, Vadi İstanbul Mi Store, ANKAMALL Mi Store ve Optimum Stand olmak üzere beş mağazası bulunuyor ve aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Şirketin, İstanbul’da dört mağazasında ürün satışı bulunurken, Ankara’da ise bir mağazası hizmet gösteriyor. Antalya’daki satış mağazası ise, tüm Türkiye’deki beşinci Antalya’daki ise ilk resmi Xiaomi satış noktası haline gelecek.
Antalya’daki Xiaomiseverler için müjdeli haber olduğunu belirtirken sizin de şehrinizde eğer Xiaomi mağazası bulunmuyorsa üzülmeyin. Tüm Türkiye üzerine yayılmayı hedefleyen distribütorler yakın zamanda sizin iliniz içerisine de mağazalarını dahil edeceklerdir.
Akıllı Telefonlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, cep telefonlarından %1 ek vergi alacak!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve yurt dışından getirilen telefonlar için %1’lik vergi alacak. Karar, bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.
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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine cep telefonları da eklenmiş oldu.
15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem yurt dışından ithalat yoluyla getirilen modeller hem de Türkiye’de üretilen telefonlar kesinti kapsamında değerlendirilecek. Yayımlanan düzenlemede, telefonlardan alınacak vergi oranı da %1 olarak belirlendi.
Cep telefonunda artık ithalat da “CIF bedeli”, yerli üretimde ise “imalat bedeli” üzerinden yüzde 1 ödeme alınacak. Yeni düzenleme 19 Mart 2020 tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecek.
%1’lik vergi daha önce CD,DVD ve USB belleklerden alınıyordu!
Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi veri depolamaya yarayan araçlar 2012 yılından bu yana Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından vergilendiriliyordu. 2013 yılında yasanın kapsama alını genişletildi ve söz konusu cihazların yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değilen oranlarla kesinti uygulaması devam ettirildi.
Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazlar listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listeye girmemiş cep telefonları da kesinti kapsamına dahil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vergilendirilen yeni cihazların listesi
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
- ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye tahsis edilen diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişim mahsus cihazlar dahil)
Vergilendirme cep telefonu fiyatlarına yansıyabilir!
Yeni karara göre, cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacaklar. Bu demek oluyor ki, yakın zamanda dolar kurunun yükselişiyle zamlanan telefon fiyatları bir kez daha ivme gösterebilir.
Gün geçtikçe, artan vergilendirme süreçleri dahilinde cep telefonlarına olan alınabilirlik düşmeye devam ediyor. Umarız ki uygulanan vergilere yenileri eklenmez.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro ve XT modellerine Android 10 güncellemesi!
Realme 5 Pro ve Realme XT modellerine Android 10 tabanlı güncelleme geldi. Realme gelen Android 10 güncellemesi ile beraber Oppo’nun arayüzünü kullanmak yerine kendi arayüzüne sahip oluyor.
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Realme cihazları Android 10 güncellemesi ve arayüz güncellemesi aldı!
Ülkemizde de dağıtım aşamasında olan Realme Android 10 güncellemesi, sadece sıradan bir Android güncellemesi olmaktan öte; Realme’nin kendi arayüzünün de cihaza eklendiği ve cihazınızın baştan aşağı değişeceği bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Oppo’nun, Color 6.0 arayüzünü kullanan Realme 5 Pro ve Realme XT cihazları; bu güncellemeyle beraber Realme’nin kendi arayüzü olan Realme UI V1.0’a geçiş yapacak. Realme UI V1.0 ile beraber cihazınız tümden değişecek ve bambaşka bir arayüze sahip olacaksınız; ayrıca yeni gelecek Android özellikleri ve güvenlik güncellemeleri de cabası.
Dilerseniz cihaz üzerinden otomatik güncellemeleri kontrol edebilirsiniz; eğer güncelleme henüz gözükmüyorsa buraya tıklayarak güncelleme işlemini manuel olarak yapabilirsiniz.
Realme bu yazılım hamlesiyle kullanıcılarını çok memnun edecektir diye tahmin ediyoruz ve umarız güncellemeler Realme tarafında her zaman hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulur. Ayrıca firma yetkilileri, Realme UI v1.0 ile ilgili geri bildirimlerde bulunursanız önümüzdeki zamanlarda kullanıcılardan gelen bildirimleri değerlendirerek arayüzünü kullanıcıların istekleri doğrultusunda şekillendirecektir diye tahmin ediyoruz. Ülkemize de yeni giriş yapan Realme’den gelen bu hamle ülkemizde satış yapan Çinli üreticiler arasında rekabeti kızıştıracaktır diye tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
MediaTek işlemcili milyonlarca cihaz risk altında!
Android işletim sisteminin sunduğu eşsiz özgürlük alanı, aynı zamanda kullanıcı güvenliği tarafında bir tehdit de barındırıyor. MediaTek işlemcili Android cihazlarda ortaya çıkan son güvenlik açığı ise milyonlarca kullanıcı için tehlike yaratabilir!
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MediaTek işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açığı kapatılmıyor!
Mobil platform geliştiricilerinin yer aldığı XDA forumunda ortaya çıkan güvenlik açığı, bir geliştiricinin dikkati sayesinde fark edildi. MediaTek işlemcili Amazon Fire tablet üzerinde test edilen açığın çalışma şekli ise root izinlerine dayanıyor. Buna göre; uygun kit yazılımına sahip olan bir kişi, bootloader kilidini kaldırmadan cihazın root dizinine erişim sağlayabiliyor. Böylece kötü amaçlı uygulamaların mobil cihazı kolayca ele geçirmesi mümkün hale geliyor.
Durumun ciddiyeti ise detaylara inildiğinde ortaya çıkıyor. Çünkü MediaTek, söz konusu güvenlik açığı için Mayıs 2019’da bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Samsung gibi üreticiler güncellemenin dağıtımını eksiksiz şekilde gerçekleştirirken, bazıları ise tam tersi bir davranış sergileyerek yayınlamadı. Dolayısıyla tam olarak hangi cihazların risk altında olduğu net şekilde anlaşılamıyor.
XDA forumunda yayınlanan listeye göre; 64-bit MediaTek işlemciye sahip akıllı telefonlar ve tabletlerin çoğunda güvenlik açığı tespit edilmiş. İleri düzey kullanıcılar ise kök dizine girecekleri basit bir kod grubu ile cihazlarının açık barındırıp barındırmadığını öğrenebiliyor. Son olarak aralarında bazı Nokia, LG, Alcatel, Meizu, Oppo ve Xiaomi modellerinin de bulunduğu cihazlar için Google tarafından gönderilecek Mart ayı güvenlik güncellemesi ile açığın giderilmesinin planlandığını belirtelim.