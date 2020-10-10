Yapay Zeka
Rastgele kelimelerden şarkı yazabilen yapay zeka: Keyword2lyrics
Bir veri bilimci, rastgele girilen kelimeleri kullanarak şarkı sözleri yazabilen Keyword2lyrics adlı yapay zeka destekli araç geliştirdi. Bu araç, her isteyenin kendi şarkısını çıkarabilmesine(!) yardımcı oluyor.
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Arjantinli veri bilimci Mathi Gatthi, rastgele kelimelerden şarkı sözü yazabilen yapay zeka destekli bir araç geliştirdi. TheNextWeb ekibine yaptığı açıklamada bu fikrin, kendi şarkı yazarlığı serüveninden yola çıkarak aklına geldiğini söyleyen Gatthi, bu aracı geliştirebilmesini temelde tembelliğine borçlu.
Sizin yerinize şarkı üretebilen yapay zeka: Keyword2lyrics
Mathi Gatthi, OpenAI’nin GPT-2 dil modelini, Google’ın “20. yüzyılın en iyi sanatçıları” ve “21. yüzyılın en iyi sanatçıları” olarak listelediği şarkılar üzerinde eğiterek geliştirdiğini söyledi. Ayrıca bunu yaparken anahtar kelime ihtiyacını da yake adlı araç sayesinde giderdiğini ilave etti.
“Bazen bir şarkıya dönüştürmek istediğim birkaç fikrim var, ama bunun için çok tembelim. Bu yüzden anahtar kelimelerden veya ifadelerden şarkı sözleri üreten bir program yapmanın harika olacağını düşündüm.”
Tüm geliştirmelerin ardından, oluşturulan metnin rastlantısallığını ayarlamanıza izin veren bir skala ve sonuçların tekrarını azaltan bir düğme ile sistemi halka açık bir web sitesine dönüştürdü. Şu andan itibaren Keyword2lyrics adlı bu araç, kusursuz olmasa da en azından ilham verebilecek birkaç sözcük üretebiliyor.
Örneğin “I have not one friend. I’m so sad.” yazmayı denediğimde, yalnızlıktan bunalmış olan bir gencin acı hikayesini anlatan şarkı ortaya çıktı.
Bu yapay zeka büyük ölçüde pop şarkılar üzerinden eğitildiğinden dolayı, ürettiği şarkılarda da popun parmak izlerine rastlanıyor. Mathi Gatthi gelecekte keyword2lyrics aracına daha fazla şarkı türü eklemek ve ardından kullanıcıların programın oluşturmasını istedikleri tür stilini seçmelerine izin vermek istediğini ifade etti.
Keyword2lyrics gibi AI destekli şarkı yazma araçlarının yükselişi, yapay zekanın bir gün insan müzisyenlerin yerini alabileceği korkusunu beraberinde getiriyor. Ancak Gatthi’ye göre bu, sadece sürecin değişmesine veya evrilmesine sebep olacak:
“Keyword2lyrics gibi yapay zeka destekli araçların şarkı yazmayı öldürmeyeceğini düşünüyorum, sadece süreci değiştirecek.”
Keyword2lyrics’i denemek için hemen şimdi web sitesine gidebilir ve şarkı sözlerinizi oluşturabilirsiniz.
Google, Asistan uygulamasının erişilebilirliğini kolaylaştırıyor
Google, Asistan uygulamasının sesli komut özelliklerinden engelli kullanıcıların daha kolay yararlanabilmesini sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında şirket, erişilebilirlik cihazları üreticisi Tobii Dynavox ile masaya oturdu.
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Google, Asistan servisini gerçek bir yardımcı yapma yolunda müthiş bir adım attı. ABD’li teknoloji devi, ürettiği konuşma sentezi ve göz izleme cihazlarıyla dünya çapında ün salmış erişilebilirlik firması Tobii Dynavox ile ortaklık kurdu.
Anlaşma kapsamında Asistan, Dynavox’un Snap Core First serisine özel tabletleri ve mobil uygulamalarına entegre edilecek. Bu şekilde ihtiyacı olanların, ev aletlerini ve diğer akıllı ev ürünlerini Asistan sayesinde daha efektif biçimde kullanabilmesi amaçlanıyor.
Google, Tobii ile el sıkıştı: Asistan artık daha erişilebilir olacak
Tobii, Tobii Tech olarak bilinen ayrı bir yan kuruluş aracılığıyla dizüstü bilgisayarlar ve VR kulaklıkları gibi tüketici elektroniği cihazları için ürettiği göz izleme yazılımları sayesinde teknoloji endüstrisinde sıkça adından söz ettiren bir firma. Bununla birlikte Tobii Dynavox’un konuşma sentezi yapabilen tabletleri ve ona eşlik eden yazılımları da, ihtiyacı olanların erişilebilirlik gereksinimi karşılıyor. Google ile Tobii ikilisinin anlaşmasının bir meyvesi olarak, bahse konu cihazlar artık Asistan ile desteklenecek.
Google Asistan çalışma mantığı itibariyle, sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için sesinize erişmeye ve kullanmaya ihtiyaç duyuyor; fakat sesli komut veremeyecek insanlar için Asistan’ı kullanması doğal olarak mümkün değil. İşte tam bu noktada Tobii entegrasyonu sayesinde, Tobii’nin konuşma sentezi yapabilen cihazlarında en azından bu derdin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Örneğin Asistan uyumlu bir akıllı hoparlörünüzü çalıştırmak istediğinizi düşünün, bu noktada ses yerine özel bir düğmeyle bunu kolaylıkla yapabileceksiniz.
Üstelik kurulum da oldukça kolay. İlk aşamada klasik olarak bir adet Google hesabınız olması gerekiyor. Akabinde Google Asistan destekli herhangi bir akıllı ev ürününü yapılandırmanız ve Snap Core First uygulamasına izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarınızı sesli komut vermeksizin uzaktan kontrol etmeye başlayabileceksiniz.
Yapay Zeka
Nvidia, Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getiriyor!
Nvidia, duyurduğu yapay zeka destekli yeni platformu Maxine ile halihazırda kullanılan görüntülü görüşme servislerine göre 10 kata kadar daha az bant genişliği ve veri kullandığını belirtiyor. Veri sıkıştırma haricinde platformun yapay zeka ile geliştirilebilir olduğunu belirten şirket, dileyen firmalara erken erişim sağlıyor.
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Nvidia Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirecek
Nvidia, geliştirdiği teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket bu kez de yapay zeka alanındaki uzmanlığını, görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirmek için kullanmışa benziyor. Yeni duyurdukları platformla beraber Nvidia, bant genişliğini ve kullanılan veri miktarını azaltmayı hedefliyor. The Next Web‘de yer alan habere göre Maxine adlı bulut tabanlı platform, kullanıcıların diğer yapay zeka efektlerinden ve geliştirmelerinden de faydalanmasını sağlayacak.
H.264 formatında sıkıştırılmış video paketleriyle platform, kullanıcıların anahtar yüz hatlarını genel çerçevede haritalandırıyor. Bu verileri sıkıştırarak karşıya ileten Maxine, ardından yapay zeka desteğiyle beraber yüzü tekrar canlandırmış bir halde görüşmede yayınlayabiliyor. Bu şekilde çok daha az veri tüketilerek kullanıcı deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.
30 milyondan fazla görüntülü görüşme yapılıyor
Her gün ortalama 30 milyon görüntülü toplantının yapıldığını belirten Nvidia, geliştirdikleri teknolojinin birçok alan ve kullanım senaryosunda kullanıcılara rahatlık sağlayacağını belirtiyor. Şirket, görüşmeler esnasında kullanılan verilerin sıkıştırılarak azaltılması haricinde anlık çeviriler, gürültü azaltma ya da anlık avatar yaratma gibi eklentilerle video konferanslara farklı bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.
Sanal sınıf derslerinden iş toplantılarına hatta doktor görüşmelerimize kadar birçok alanda görüntülü toplantı ya da görüşmelerin kullanıldığına dikkat çeken şirket, Maxine platformunu geliştiricilere de açıyor. Geliştiriciler, yapay zeka altyapısından faydalanarak kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirip uygulamalarına ekleyebilecek. Dileyen firmalar, şirketin erken erişimine katılarak geliştirmelerine başlayabilecekler.
Haber
VMware, NVIDIA ile anlaştı: Veri merkezleri daha da güçlenecek!
Sanallaştırma teknolojilerinin öncüsü VMware, grafik devi NVIDIA ile büyük bir ortaklık kurdu. İki dev arasındaki ortaklığın bir meyvesi olarak, bundan böyle VMware’in veri merkezi yazılımlarında NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka çipleri kullanılacak.
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Yapay zekanın son yıllarda epey bir revaçta olduğu herkes tarafından bilinen tartışmasız bir gerçek. Esasında sadece son kullanıcı tarafında değil, aynı zamanda işletmeler için de yapay zeka elzem bir noktada bulunuyor. Zira işletmeler, finansal verilerdeki kalıpları tanımlamadan veri merkezleri yönetim yazılımlarına kadar çoğu alanda kendilerini artık yapay zekanın kollarına bırakmış durumda.
Özellikle veri merkezlerinde yapay zekaya yönelik talep arttıkça, AI yongaları üreten NVIDIA’nın da bu alanda pazar payı hızla genişliyor. Çünkü NVIDIA’nın ürettiği yongalar, büyük şirketlerin veri merkezlerini yönetme yazılımları noktasında işini son derece kolaylaştırıyor.
VMware ile NVIDIA, güçlerini birleştirdi!
NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka yongalarını kullanan şirketler arasında şimdi VMware de katıldı. İki şirket, salı günkü duyuruda, VMware veri merkezi yönetimi yazılımlarının artık NVIDIA’nın yapay zeka yongalarıyla destekleneceğini ifade etti. Böylece veri merkezlerinin olduğundan çok daha iyi hale geleceği belirtiliyor.
VMware, fiziksel makinelerin “sanal” olanlara bölünmesine yardımcı olarak işletmelerin veri merkezi sunucularından daha fazla iş çıkarma potansiyeli kazanmasını sağlıyor. Bu sayede işletmeler, her bir fiziksel makine için daha fazla uygulama paketleyebiliyor. Şu ana kadar Intel’in yapay zeka yongalarını kullanan VMware, işte bu işlemleri artık NVIDIA tarafından üretilen yapay zeka yongalarıyla halledecek.
En nihayetinde VMware, kendi veri merkezlerini işleten büyük işletmelere ve bulut bilgi işlem veri merkezlerini kullanan işletmelere sağladığı kolaylıktan ödün vermeyecek. Aksine daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaya devam edecek.
Bir NVIDIA yetkilisi Manuvir Das, iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “VMware ve NVIDIA ekipleri arasında çok önemli bazı bilgisayar işlemleri gerçekleştirildi. İnsanlar NVIDIA’yı sadece donanım şirketi olarak düşünse de, bizler daha çok bir yazılım şirketiyiz.”
VMware’in yetkilisi Krish Prasad ise basına verdiği demeçte NVIDIA yongaları sayesinde VMware’in yazılım araçlarının, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir özel kurulum gerektirmeksizin çalıştırabileceğini müjdeledi.