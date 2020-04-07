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Evde neler yapıyoruz? Karantinada gelen TV ve deneyimlerimiz
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Bitmeyen soygun | La Casa de Papel 4. kısım incelemesi
La Casa de Papel tüm hızıyla devam ediyor. 4. Kısım olarak geçen yeni bölümleriyle geçtiğimiz gün karşımıza çıkan LCDP dizisinin hem spoilerlı hem de spoilersız incelemesi ile karşınızdayız.
İyi seyirler…
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100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar
100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar listemizde, bu fiyat segmentinde önerdiğimiz modelleri sıraladık. Bakalım hangi modeller, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler
Aynı akıllı telefon satın alma listelerimizde olduğu gibi bu da subjektif bir liste. Yani kendi deneyimlerimize göre belirlediğimiz modellere yer verdik. Yine internetteki satış fiyatlarını baz aldık ve fiyatlar Türkiye’de yer alan e-ticaret sitelelerinden alındı. Tabii ki Aliexpress ve Banggood gibi sitelerden de ürünlerin güncel fiyatlarını kontrol etmenizde fayda var.
100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar
Redmi AirDots (100 – 140 TL arası)
- Siyah tek renk Kulakiçi tasarım
- Bluetooth 5.0
- 7.2 mm sürücülerle fiyatına göre ses kalitesi oldukça iyi
- Görüşmeler için mikrofon kalitesi yetersiz
- Oyunlarda az da olsa gecikme var, videolarda yok
- 3.5 – 4 saat aralığında kesintisiz müzik çalabiliyor
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Haylou GT1 (130 TL)
- Kulakiçi tasarım
- Beyaz ve siyah renk seçenekleri
- IPX5 sertifikası
- Bluetooth 5.0
- Dokunmatik panel ile kontrol
- Oyunlarda biraz gecikme var, videolarda pek yok
- 3.5 saat kesintisiz müzik
- Mikrofonu Redmi AirDots’tan daha iyi
- Müzik performansı konusunda f/p
QCY T5 (160 TL)
- Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada
- Dokunmatik panel (Ben kontrollerini pek sevmedim)
- Tasarımı rahat ve konforlu – IPX4 sertifikası
- Uygun fiyatlı TWS kulaklıklar arasında oyun modu ile gecikme konusunda en başarılı modellerden bir tanesi
- Ses performansı biraz mekanik, tiz ağırlıklı bir kulaklık
- Tek şarjda 5 saate kadar pil performansı var
TaoTronics SoundLiberty 53 (203 TL)
- Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada
- Dokunmatik panel ile ses ve görüşme kontrolü
- IPX6 sertifikası
- Bluetooth 5.0 6 mm dinamik sürücüler ile çok yüksek ses ve güçlü bass performansı
- Mikrofon kalitesi f/p modeller arasında en iyilerinden
- Tek şarjla 5 saat kesintisiz müzik
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