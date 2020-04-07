Evde neler yapıyoruz? Karantinada gelen TV ve deneyimlerimiz

100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar listemizde, bu fiyat segmentinde önerdiğimiz modelleri sıraladık. Bakalım hangi modeller, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler

Aynı akıllı telefon satın alma listelerimizde olduğu gibi bu da subjektif bir liste. Yani kendi deneyimlerimize göre belirlediğimiz modellere yer verdik. Yine internetteki satış fiyatlarını baz aldık ve fiyatlar Türkiye’de yer alan e-ticaret sitelelerinden alındı. Tabii ki Aliexpress ve Banggood gibi sitelerden de ürünlerin güncel fiyatlarını kontrol etmenizde fayda var.

100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar

Redmi AirDots (100 – 140 TL arası)

Siyah tek renk Kulakiçi tasarım

Bluetooth 5.0

7.2 mm sürücülerle fiyatına göre ses kalitesi oldukça iyi

Görüşmeler için mikrofon kalitesi yetersiz

Oyunlarda az da olsa gecikme var, videolarda yok

3.5 – 4 saat aralığında kesintisiz müzik çalabiliyor

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Haylou GT1 (130 TL)

Kulakiçi tasarım

Beyaz ve siyah renk seçenekleri

IPX5 sertifikası

Bluetooth 5.0

Dokunmatik panel ile kontrol

Oyunlarda biraz gecikme var, videolarda pek yok

3.5 saat kesintisiz müzik

Mikrofonu Redmi AirDots’tan daha iyi

Müzik performansı konusunda f/p

QCY T5 (160 TL)

Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada

Dokunmatik panel (Ben kontrollerini pek sevmedim)

Tasarımı rahat ve konforlu – IPX4 sertifikası

Uygun fiyatlı TWS kulaklıklar arasında oyun modu ile gecikme konusunda en başarılı modellerden bir tanesi

Ses performansı biraz mekanik, tiz ağırlıklı bir kulaklık

Tek şarjda 5 saate kadar pil performansı var

TaoTronics SoundLiberty 53 (203 TL)

Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada

Dokunmatik panel ile ses ve görüşme kontrolü

IPX6 sertifikası

Bluetooth 5.0 6 mm dinamik sürücüler ile çok yüksek ses ve güçlü bass performansı

Mikrofon kalitesi f/p modeller arasında en iyilerinden

Tek şarjla 5 saat kesintisiz müzik

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