Genel
2022 BMW 7-Serisi böyle görünebilir
2022 BMW 7-Serisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman görüntülenen kamuflajlı prototiplerden anlaşıldığı kadarıyla bazı ilginç detaylar da bulunuyordu. Kolesa ise bu detaylardan yola çıkarak 2022 BMW 7-Serisi için bir tasarım çalışması yayınladı.
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Tabi şunu da belirtmeliyiz ki bu tasarım, Kolesa‘ya ait bağımsız bir tasarım. Yani BMW ile ilgili resmi bir bağlantısı yok. Söz konusu çalışmanın ön taraftaki tasarımına baktığımızda en çok dikkat çeken kısım farlar oluyor. Farlar iki parçalı mı yoksa değil mi henüz belli olmayan bir detay. Fakat güncel BMW modellerinde böyle bir tasarım bulunmuyor. Alman üreticinin yeni 7-Serisi’ni, diğer modellerden ayıracak bir çizgide yapıp yapmayacağını ise resmi tanıtım gününde öğreneceğiz.
Böbrek ızgaralar ve farlar, güncel 7-Serisi’ndekine kıyasla biraz daha aşağıda konumlandırılmış. Ön tamponun köşelerindeki ızgaraların tasarımının ise araca oldukça oturaklı bir hava kattığını söylemek mümkün. Aracın yan tarafına baktığımızda ise gömme kapı kolları dikkat çekiyor. Bunların bir opsiyon olacağına dair söylentiler de mevcut. Arka tarafta ise güncel 7-Serisi’ninkini biraz andıran fakat BMW logosuna doğru biraz daha uzamış bir far grubu dikkat çekiyor.
Yeni nesil BMW 7-Serisi’nin 2022‘de piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 7-Serisi’nin elektrikli kardeşi BMW i7, elektrikli lüks sedan pazarında Mercedes EQS ve tamamen elektrikli yeni Jaguar XJ ile doğrudan rekabet edecek.
Kaynak: Kolesa.ru
NOT: Haberdeki görseller Kolesa’ya aittir. BMW ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Genel
Cyberpunk 2077 oyununa ilk dava resmi olarak açıldı!
Cyberpunk 2077 için ortaya atılan dava iddiaları resmiyete kavuştu. Rosen Hukuk Bürosu CD Projekt Red‘e dava açtığını duyurdu.
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Cyberpunk 2077 resmi olarak davalık oldu!
Oyun dünyası Cyberpunk 2077 oyununu konuşmaya devam ediyor. CD Projekt Red firmasının 7 yıl önce duyurduğu ve beklentilerin tavan olduğu oyun çıkışından bu yana pek çok sorun ile gündeme geldi. Özellikle performans konusunda inanılmaz dalgalı olan yapım konsol oyuncularının büyük tepkisini çekti. Firma içerisinde karışıklığa neden olan oyun, bazı yatırımcıların da sinirlerini germeyi başardı gibi gözüküyor. Geçen hafta ortaya atılan ve gündeme bomba gibi düşen dava dedikoduları gerçeğe dönüştü. ABD merkezli Rosen Hukuk Bürosu, yapımcı firma CD Projekt Red‘e oyunun eski nesil konsollarda yaşattığı problemler nedeniyle dava açtığını tüm dünyaya duyurdu.
Konuyla alakalı bir de basın bülteni yayımlayan hukuk bürosu, davanın en büyük sebebi olarak oyunun eski nesil konsollarda sunduğu hataları gösterdi. Hukuk bürosu oyunun görsel olarak oynanmasının mümkün olmadığını belirtti. Firmanın maddi manevi zarar görmesi gerektiğini belirten Rosen Hukuk Bürosu, oyunun tanıtımı sırasında gerçekleştirilen reklam kampanyalarının da yanıltıcı olduğunu dünyaya duyurdu. Öte yandan %30‘a yakın değer kaybı yaşayan firma geçtiğimiz günlerde oyunun 13 milyon satış rakamına ulaştığını hayranlarına duyurdu. Dava konusunda resmi bir açıklama yapmayan CD Projekt Red’in bir sonraki hamlesi merak konusu. Bakalım Cyberpunk 2077 hatalarından kurtulup gerçek potansiyelini göstermeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Samsung, S21 serisi için ön sipariş süresini kısaltıyor!
En çok sızıntı haberin geldiği cihaz ailesi olan S21 serisi modelleri, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. İddialara göre Koreli şirket, Ocak ayında satışa sunacağı S21 ailesini daha kısa bir süre için ön siparişe açık tutacak.
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Sızıntılarla birlikte neredeyse tüm detaylarına lansman öncesi ulaşılan S21 serisi farklı sızıntı ve haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Samsung tarafından Ocak ayında tanıtılması planlanan seri için lansman tarihi ayın ikinci yarısı olarak sızdırılmıştı. Son gelen sızıntılar ise bu tarihten sonra açılacak olan ön sipariş ile alakalı.
S21 serisi için ön sipariş süresi kısaltılıyor
Twitter’da paylaşılan bir tweet’i haberleştiren SamMobile, Samsung tarafının Güney Kore’de cihaz için ön sipariş süresini kısaltacağını iddia etti. Haber kaynağı olarak gösterilen tweet’te ön sipariş için başlangıç tarihi 15 Ocak 2021 olarak gösteriliyor. Ön siparişlerin kapanacağı tarih olan 21 Ocak 2021 ile beraber Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi modellerini 1 hafta ön siparişte tutmuş olacak. Geçtiğimiz dönem lansmanlarındaki 2 haftalık ön sipariş süresi göz önüne alındığında şirket, zamanda yarı yarıya bir kısaltmaya gitmiş görünüyor.
Galaxy S21 series / in Korea
Pre-order : 2021/1/15 ~ 1/21
Release : 1/29
— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) December 24, 2020
Stok durumu ve market beklentisi bu kararda etkili olabilir
Analistler 2020 yılını, akıllı telefon pazarı için bir hayli farklı dinamiklerin ortaya çıktığı bir süreç olarak kabul ediyor. Kullanıcıların bu sene akıllı telefonlar için yüksek ücretler ödemeye pek sıcak bakmaması ve diğer ekonomik sebepler, analistlerin raporlarını ve de şirketlerin politikalarını etkilemiş görünüyor. Analistler, iddianın doğru çıkması durumunda Samsung kanadının cihaz satış adetlerinin az olacağını ön görmesi ve ona göre stok ayarlaması yapmasını oldukça normal değerlendiriyor.
S21, S21+ ve S21 Ultra 5G modeli olmak üzere üç üyesi bulunan yeni S serisi, sızıntılara göre 14 Ocak tarihinde tanıtılmış olacak. Ön sipariş sızıntısı haricinde şirketin halihazırda onaylamış olduğu 6 Ocak’taki yeni ekran teknolojisi ve 12 Ocak’taki yeni Exynos yongası lansmanıyla cihazın 14 Ocak’ta tanıtılması ihtimali kuvvetleniyor.
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Transistörlerde yeni dönem InGaAs !
Transistörlerde yeni dönem InGaAs ile mümkün olabilir. MIT araştırmacıları, InGaAs adlı bir alaşım malzemesinin yüksek performanslı bilgisayar transistörleri için uygun olabileceğini keşfettiler. InGaAs transistörleri yüksek frekanslarda çalıştırılırsa bir gün silikon ile rekabet edebilir.
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Transistörlerde yeni dönem InGaAs
Yalnızca yüksek hızlı iletişim sistemleri için uygun görüldüğünde, InGaAs adlı bir alaşım bir gün yüksek performanslı hesaplamada silikonla rekabet edebilir.
On yıllardır, bilgisayar çipleri ve transistörlerin üretimine tek bir malzeme o kadar hakim oldu ki, dünyanın teknoloji başkenti – Silikon Vadisi – adını taşıyor. Ancak silikonun hükümdarlığı sonsuza kadar sürmeyebilir. MIT araştırmacıları, InGaAs (indiyum galyum arsenit) adı verilen bir alaşımın, daha küçük ve daha enerji verimli transistörler için potansiyel taşıyabileceğini keşfettiler.
Xiaowei Cai: “Bu buluş ile birlikte, bir gün bilgi işlem gücünü ve verimliliğini silikonla elde edilen başarının çok daha ötesine taşımak mümkün olacak.” dedi. Onlarca yıldır olduğu gibi, gelecekte de bilgi işlem gücünün artması için; elektrik mühendislerinin daha küçük, daha sıkı yerleştirilmiş transistörler geliştirmesi gerekecek. Bugüne kadar silikon, transistörler için tercih edilen yarı iletken malzeme olmuştur. Ancak InGaAs, potansiyel bir rakip olmanın ipuçlarını gösterdi. Elektronlar, düşük voltajda bile InGaA’ları kolaylıkla geçebilir. Cai, malzemenin “mükemmel [elektron] taşıma özelliklerine sahip olduğu biliniyor” diyor. InGaAs transistörleri, sinyalleri hızlı bir şekilde işleyebilir ve potansiyel olarak daha hızlı hesaplamalara neden olabilir. Bunun yanısıra, InGaAs transistörleri nispeten düşük voltajda çalışabilir, bu da bilgisayarın enerji verimliliğini artırabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla InGaA’lar bilgisayar transistörleri için umut verici bir malzeme gibi görünebilir. Ama bir sorun var.
Şimdiye kadar neden keşfedilmedi ?
InGaAs’ın elektron taşıma özellikleri, daha hızlı ve daha yoğun bilgisayar işlemcileri oluşturmak için gereken ölçekler olan küçük ölçeklerde kötüleşiyor gibi görünüyor. Sorun, bazı araştırmacıların nano ölçekli InGaAs transistörlerinin bu görev için uygun olmadığı sonucuna varmasına neden oldu. Ancak Cai, “Bunun bir yanlış anlama olduğunu gördük” dedi. Cai ekibi; InGaAs’ların küçük ölçekli performans sorunlarının kısmen oksit yakalamasından kaynaklandığını keşfetti. Bu durum, bir transistörden geçmeye çalışırken elektronların sıkışmasına neden olmasından kaynaklanıyor. “Bir transistörün anahtar görevi görmesi gerekiyor. Bir voltajı açıp çok fazla akıma sahip olmak istiyorsunuz, ancak, sıkışmış elektronlarınız varsa, bir voltajı açarsınız, ancak kanalda yalnızca çok sınırlı miktarda akım oluşabilir. Dolayısıyla, madde oksitlendiğinde anahtarlama yeteneği çok daha düşüktür. Çalışma gösteriyor ki “çözülecek problem aslında InGaAs transistörünün kendisi değil. Bu oksit yakalama sorunudur. Bunun çözülebilecek veya geliştirilebilecek bir sorun olduğuna inanıyoruz. ” InGaA’ların hem klasik hem de kuantum hesaplama uygulamalarında umut vaat ettiğini ekliyor.
Del Alamo, “Bu araştırma alanı hala çok ama çok heyecan verici” diyor. “Transistörleri performansın en uç noktalarına taşımaya çalışıyoruz. Bir gün, bu olağanüstü performans InGaAs sayesinde gelebilir. ” dedi.
Kaynak: Scitechdaily
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