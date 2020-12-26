2022 BMW 7-Serisi böyle görünebilir

2022 BMW 7-Serisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman görüntülenen kamuflajlı prototiplerden anlaşıldığı kadarıyla bazı ilginç detaylar da bulunuyordu. Kolesa ise bu detaylardan yola çıkarak 2022 BMW 7-Serisi için bir tasarım çalışması yayınladı.

İlginizi çekebilir: Son VW e-Golf, üretim bandından indi

reklam

Tabi şunu da belirtmeliyiz ki bu tasarım, Kolesa‘ya ait bağımsız bir tasarım. Yani BMW ile ilgili resmi bir bağlantısı yok. Söz konusu çalışmanın ön taraftaki tasarımına baktığımızda en çok dikkat çeken kısım farlar oluyor. Farlar iki parçalı mı yoksa değil mi henüz belli olmayan bir detay. Fakat güncel BMW modellerinde böyle bir tasarım bulunmuyor. Alman üreticinin yeni 7-Serisi’ni, diğer modellerden ayıracak bir çizgide yapıp yapmayacağını ise resmi tanıtım gününde öğreneceğiz.

Böbrek ızgaralar ve farlar, güncel 7-Serisi’ndekine kıyasla biraz daha aşağıda konumlandırılmış. Ön tamponun köşelerindeki ızgaraların tasarımının ise araca oldukça oturaklı bir hava kattığını söylemek mümkün. Aracın yan tarafına baktığımızda ise gömme kapı kolları dikkat çekiyor. Bunların bir opsiyon olacağına dair söylentiler de mevcut. Arka tarafta ise güncel 7-Serisi’ninkini biraz andıran fakat BMW logosuna doğru biraz daha uzamış bir far grubu dikkat çekiyor.

Yeni nesil BMW 7-Serisi’nin 2022‘de piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 7-Serisi’nin elektrikli kardeşi BMW i7, elektrikli lüks sedan pazarında Mercedes EQS ve tamamen elektrikli yeni Jaguar XJ ile doğrudan rekabet edecek.

Kaynak: Kolesa.ru

NOT: Haberdeki görseller Kolesa’ya aittir. BMW ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.