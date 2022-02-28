Kripto Para
Ethereum Ağındaki Doğrulayıcı Sayısı 300.000’e Ulaştı!
Ethereum blok zincir ağındaki doğrulayıcı sayısı 300.000’e ulaştı ve artış hız kazanmaya devam ediyor. Ayrıca stake edilen ETH sayısı da 9.5 milyon seviyesini geçerek 9.599.919’a ulaştı.
Yakın zamanda konsensüs katmanı olarak yeniden adlandırılan Ethereum 2.0, ağı mevcut iş kanıtı (PoW) çerçevesinden bir Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçirmeyi planlıyor. Bu nedenle, doğrulayıcılarn dürüst olmayan davranışlara karşı teminat görevi göreceği göz önüne alındığında, yatırılan ETH miktarına göre blokların onaylanması söz konusu olduğunda madencilerin rolünü üstlenecekler.
Geçiş Q2 2022 için planlanıyor ve PoS konsensüs mekanizmasının Ethereum ağını daha çevre dostu ve uygun maliyetli hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca, kripto servis sağlayıcısı LuckyHash tarafından yapılan araştırmaya göre, bu değişimin yıllık %1’lik bir deflasyon oranını da tetiklemesi bekleniyor.
Bu sırada sıfır olmayan ETH adreslerinin sayısı da artıyor. Artışı zincir içi analitik sağlayıcısı Glassnode açıkladı:
📈 #Ethereum $ETH Number of Non-Zero Addresses just reached an ATH of 75,960,332
View metric:https://t.co/beS1MtIgAZ pic.twitter.com/vTKvit0gny
— glassnode alerts (@glassnodealerts) February 27, 2022
Yanmış Ether eşiği de 2 milyon işaretine yaklaşmış durumda. Kripto analitik sağlayıcısı Duneanalytics’e göre 1.922.687 ETH çoktan yakıldı.
Ağustos 2021’de piyasaya sürülen London Hardfork veya EIP 1559, işlemlerde her kullanıldığında yanacak bir özellik sundu. Bu, talep yükseldiğinde fiyat artışına neden olan bir arz açığına neden oluyor. Bu yükseltme, Ethereum ağında ücret ödemesi için diğer kripto paraların kullanımını da ortadan kaldırdı. Sadece Eter kullanılacak, böylece ETH kripto para birimi benzersiz alaka düzeyini geri kazanacak.
LuckyHash araştırmasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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