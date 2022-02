Ethereum Ağındaki Doğrulayıcı Sayısı 300.000’e Ulaştı!

Ethereum blok zincir ağındaki doğrulayıcı sayısı 300.000’e ulaştı ve artış hız kazanmaya devam ediyor. Ayrıca stake edilen ETH sayısı da 9.5 milyon seviyesini geçerek 9.599.919’a ulaştı.

Yakın zamanda konsensüs katmanı olarak yeniden adlandırılan Ethereum 2.0, ağı mevcut iş kanıtı (PoW) çerçevesinden bir Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçirmeyi planlıyor. Bu nedenle, doğrulayıcılarn dürüst olmayan davranışlara karşı teminat görevi göreceği göz önüne alındığında, yatırılan ETH miktarına göre blokların onaylanması söz konusu olduğunda madencilerin rolünü üstlenecekler.

Geçiş Q2 2022 için planlanıyor ve PoS konsensüs mekanizmasının Ethereum ağını daha çevre dostu ve uygun maliyetli hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca, kripto servis sağlayıcısı LuckyHash tarafından yapılan araştırmaya göre, bu değişimin yıllık %1’lik bir deflasyon oranını da tetiklemesi bekleniyor.

Bu sırada sıfır olmayan ETH adreslerinin sayısı da artıyor. Artışı zincir içi analitik sağlayıcısı Glassnode açıkladı:

