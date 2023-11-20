Microsoft, yapay zeka alanında öncü olan OpenAI şirketinin geçtiğimiz günlerde görevden alınan eski CEO’su Sam Altman ve kurucu ortağı Greg Brockman‘ı işe alıyor. Altman ve Brockman, Microsoft’un yeni gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere şirkete katıldı.

Microsoft, OpenAI Eski CEO’su Sam Altman ve Kurucu Ortağı Greg Brockman’ı İşe Aldı

Altman, Microsoft CEO’su Satya Nadella tarafından yapılan açıklamada, yeni yapay zeka araştırma ekibine liderlik edeceği belirtilerek karşılandı. Nadella, Altman’ın yeni grubun CEO’su unvanını taşıyacağını vurguladı ve bu iş birliğinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Altman, X’te yaptığı bir paylaşımla Microsoft’a katıldığını doğruladı. Bu iş birliği, Microsoft’un kuruculara ve yenilikçilere alan sağlama konusundaki deneyimlerine dayandırılarak, firmanın büyük planlarının bir parçası olabilir.

Microsoft’un bu hamlesi, OpenAI’nin önde gelen yeteneklerini bünyesine katma niyetini gösteriyor. OpenAI araştırma direktörü Jakub Pachocki, Microsoft’un gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik edecek isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Altman’ın OpenAI’den ayrılmasının ardından eski Twitch CEO’su Emmett Shear’ın şirkete geçici CEO olarak atandığı biliniyor. Altman’ın geri dönme çabaları, OpenAI yönetim kurulunun reddiyle sonuçlandı. Altman’ın, Nvidia’ya rakip yapay zeka işlem birimi (TPU) çipleri üzerine çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Microsoft, Altman ve Brockman liderliğindeki yeni gelişmiş yapay zeka araştırma ekibiyle kendi özel yapay zeka çiplerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu hamle, şirketin yapay zeka alanında Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Microsoft, özel yapay zeka çipleri olan Maia AI çipini geliştirmek ve test etmek için OpenAI ile iş birliği içinde. Bu çip, Microsoft’un bulut iş yüklerini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir Arm tabanlı CPU’yu da içeriyor. Her iki çip de Azure veri merkezlerine güç sağlamak üzere özel olarak tasarlandı.

Microsoft, Sam Altman’ı da bünyesine katarak bu yılın dev transferini gerçekleştirdi diyebiliriz. Yapay zekanın geleceğin teknolojisi olduğunu bilen şirket, bu alanda yatırımlarını hızlandırmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Altman’ın yeni görevi ne kadar sürecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!