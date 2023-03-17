2011 yılında piyasaya sürülen Siri, birçok insan için harika bir arkadaş haline geldi. Ancak Apple’ın sesli asistanı OpenAI’nin ChatGPT yapay zeka platformu kadar güçlü olamıyor.

Eski Apple mühendisi John Burkey, New York Times’a yaptığı açıklamada Siri’nin yeni özellikler eklemeyi zorlaştıran “hantal bir koda” sahip olduğunu söyledi. Burkey, 2014-2016 yılları arasında asistana iyileştirmeler getirme rolüyle görev yaptı.

Kısaca Siri, “Bu şarkıyı çalabilir misin?” gibi soru ve komutlara buluttaki bir veri tabanına erişerek yanıt veriyor. Ayrıca, bir grup mühendis, yetenekleri genişleten bir “kelime dizini” beslemekten sorumlu.

Ancak eski Apple çalışanı, söz konusu veri tabanının “büyük bir kartopu” olduğunu öne sürüyor. Çok sayıda revizyon gerektiren bu veritabanına sesli asistan tarafından yorumlanacak yeni ifadelerin eklenmesi altı hafta kadar sürdüğünü belirtti.

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Burkey’e göre, gelişmiş arama için ChatGPT’ye benzer bir entegrasyonun kurulması bir yıl kadar sürebilir. Son olarak uzman, özellik ekleme sürecinin yavaş olmasının suçlusu olarak “karmaşık ve eski kodu” işaret etti.

Business Insider’ın konuyla ilgili yorum talebine Apple yanıt vermedi. John Burkey de daha fazla ayrıntı için ABD portalının iletişimine geri dönmedi.

İçindekiler Sesli asistanlar emekliye ayrılıyor

Sesli asistanlar emekliye ayrılıyor

Tesadüfe bakın ki, Siri ile ilgili açıklamalar ChatGPT-4 duyurusundan kısa bir süre sonra yayınlandı. Birçok etkileyici özelliğe sahip olan yeni gelişmiş platform, sesli asistan teknolojisini geçersiz kılabilir.

Siri’nin ortak yaratıcısı Adam Cheyer, OpenAI chatbot’unun kapsamlı yeteneklerinin mevcut asistanları “aptal gibi gösterdiğini” belirtti. Bu görüş, Siri ve Alexa’nın “bir kaya kadar aptal” olduğunu söyleyen Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın görüşüne benziyor.

Ek olarak Amazon’un 2022’nin sonunda Alexa sesli asistan bölümünde kesintiler yaptı. Bunun nedeni, bölümün geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarar etmesi ve eski çalışanlar tarafından “muazzam bir başarısızlık” olarak görülmesi olabilir.