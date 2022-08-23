Ford Motor dünya çapında yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarıyor. Aralarında yaklaşık 2 bin tam zamanlı maaşlı işçi ve bin sözleşmeli işçi yer alıyor.

Dearborn, Michigan’daki yetkililer, otomobil üreticisi duyuruyu şirket çapında bir e-postayla yaptı. Kesintiler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki 31 bin tam zamanlı maaşlı işçinin yaklaşık %6’sını oluşturuyor ve Hindistan’daki bazı insanlar da işlerini kaybedecek. Ford’un sendika fabrikasındaki 56 bin işçi bu durumdan etkilenmeyecek.

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Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford ve CEO Jim Farley, Ford’un işçilere yeni iş bulmaları için faydalar ve “önemli yardım” sağlayacağını söyledi. Başka bir şirket temsilcisi, içten yanmalı mühendisler de dahil olmak üzere şirketin tüm alanlarında kesintilerin yapıldığını açıkladı.

Ford’a göre bu, maliyetleri düşürme, işlevleri basitleştirme ve içten yanmalı süreç ile elektrikli araçlar arasında geçiş yapma girişimi olacaktır. E-postada, Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın süredir uyguladığımız yöntemin neredeyse her yönünü değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor. Bu, kaynakları yeniden tahsis etmek ve General Motors ve Tesla gibi geleneksel ve yeni şirketlerle rekabet etmeyen maliyet yapımızı ele almak anlamına geliyor.

Ford, “bağlı ve elektrikli araçların yeni çağında liderlik etme şansına” sahip olduğuna inanıyor.

Kaynak: NBC News

