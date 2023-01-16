Günümüzde birçok kişi telefon almakta zorlanabiliyor. Özellikle üst seviye bir akıllı telefon almak gittikçe zorlaşıyor. Orta seviye ya da orta üst seviye telefonlar da aynı oranda pahalılaşmaya devam ediyor. Peki birbirlerine yakın fiyatlarla satılan telefonlardan tercih edilecek olsa eski amiral gemisi mi yoksa yeni orta/orta üst seviye telefon mu tercih edilmeli?

Bu birçok kişi için önemli bir soru haline gelmiş durumda. Tüketiciler en iyi özellikleri en uygun fiyata kullanmak istiyorlar. Bu durumda da ise eski amiral gemisi telefonda olan özellikleri yeni orta üst seviye telefonda bulmak kimi zaman kolay olmuyor. Ancak bazı özellikleri (hızlı şarj, ekran yenileme hızı vb.) göz önünde bulundurduğumuzda yeni orta üst seviye telefonlar eski amiral gemisinden daha iyi olabiliyorlar. Bu da seçim yaparken bu seçimi zorlaştıran unsurlar oluyor.

Biz de bu videomuzda Xiaomi Mi 10 ile Xiaomi 12 Lite modellerini kıyaslayarak eski amiral gemisi mi yoksa yeni orta üst seviye telefon mu alınmalı sorusuna cevap veriyoruz. Peki siz marka ve model fark etmeksizin eski amiral gemisi mi yoksa güncel orta üst seviye telefon mu tercih edersiniz? Yorumlarda kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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