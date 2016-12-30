ESET Smart Security Premium İncelemesi

Tehditler sürekli gelişiyor ve çeşitleniyor. Kendinizi korumak için işletim sisteminizde sizi koruyacak bir yardımcıya ihtiyacınız var. ESET Smart Security Premium tüm tehditlere karşı sizi en iyi şekilde korumak için burada!

İnternet güvenli bir yer değil, internete bağlanmayan bilgisayar da yok desek doğrudur. Bu da eskisi gibi yalnızca kullandığınız yazılımların disklerini makinenize taktığınızda bulaşabilen zararlı yazılımların devrini çoktan geride bıraktığımızı gösteriyor. ESET Smart Security Premium ise çağdaş tehditlere karşı yanınızda.

Bu kadar çok çeşitlilik elbette kullanıcılar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Bugün internet bankacılığı varken banka şubesine gidip sıra beklemeyi kim ister? Özellikle de bankaların veya diğer kurumların bizleri şubelere getirmesinden hiç hoşlanmadığımız şu devirde.

Alışveriş yaparken saldırgan sitelerin bilgisayarımıza sızması, indirdiğimiz kaynağı belirsiz yazılımların sistemimize zarar vermesi veya cihazımızın bir zombiye dönmesi gibi kabuslarla baş etmeye çalışırız. Aynı zamanda güvenlik yazılımlarından çocuklarımız için emniyetli bir internet deneyimi oluşturabilmeleri gibi beklentilerimiz de gelişmeye başladı. ESET Smart Security tüm bunları ve daha fazlasını tek başına sağlayabilen bir güvenlik paketi olarak karşınızda.

Virüs ve casuslara karşı tam koruma

Kötü amaçlı yazılımlara karşı tam koruma sunan ESET Smart Security sürekli güncellenen veri tabanı sayesinde yeni çıkmış tehditlere karşı bile yüksek başarıyla bilgisayarınızı savunur. Güncel kalmak tehditlere karşı en önemli savunma olacağı için yüksek başarım gösteren ESET Smart Security güvenliğiniz için bulut teknolojisinden de faydalanır. Veri tabanı internet üzerinden güncellendiği için potansiyel tehdit taşıyan dosya ve uygulamalar çok daha hızlı tespit edilir, siz fark etmeden ESET gerekli önlemi alır.

Sizi kandırmaya çalışan ve olta saldırısı için tasarlanmış sahte web siteleriyle ilgili korunmanızı da sağlayan bu güvenlik paketi yanlış bir web sitesine kullanıcı adı ve parolalarınız başta olmak üzere kişisel bilgilerinizi kaptırmamanızı sağlar.

Güvenli bankacılık ve gezinme koruması

Bankacılık işlemleri diğer web sitelerinden daha fazla özen isteyen ve güvenliğin olağandan daha da yüksek tutulması gereken yerler olduğu için ESET Smart Security bu iş için daha gelişmiş bir güvenlik önlemi sunuyor. Favori tarayıcınızı özel bir mod ile başlatan ESET Smart Security bankacılık sistemine giriş yaparken tarayıcınızla banka arasında güvenli bir köprü oluşturuyor. Bu şekilde bilgilerinizin çalınmasını engelleyebiliyorsunuz.

Web sitelerindeki gezinmenizi daha güvenli hale getiren ESET Smart Security script temelli saldırılara karşı da bilgisayarınızı koruyor; yetenekleri gelişen sayfaların kişisel mahremiyetinize saldırmasının önüne geçiyor.

Bilgisayarınızda kullandığınız ve internete bağlı yazılımların sahip olabileceği güvenlik zafiyetlerini kullanan birçok zararlı yazılım var. ESET Smart Security’nin barındırdığı exploit koruma sistemi sayesinde bilgisayarınızı henüz güvenlik yamaları yayınlanmamış saldırılara karşı da korur.

Her açıdan ağ güvenliği

Bilgisayarınızın internetten gelen saldırılara karşı ilk savunma hattı gerekmeyen bilgileri gizleyen, şüpheli davranışlar sergileyen uygulamaları raporlayan ve istemediğiniz yazılımların içeriden veya dışarıdan kurmaya çalıştığı bağlantıları engelleyen güvenlik duvarı yazılımıdır. ESET Smart Security yerel ağı sürekli deneterek oluşabilecek tehditlerle ilgili sizi uyarıyor.

Kablolu vaya kablosuz ağınıza bağlanan yeni cihazları size bildiren ESET Smart Security bağlandığınız ağ üzerinden gelebilecek tehditleri de tespit etmenizi sağlıyor. Şifresiz ağlara bağlandığınızda uyarı veren güvenlik yazılımı oluşan tüm saldırı girişimlerine karşı önlem almanızı kolaylaştırıyor.

Çocuğunuz için ebeveyn kontrolü

ESET Smart Security sayesinde çocuğunuzun internette güvenli şekilde gezinmesini sağlayabilir, istenmeyen sitelere girmesini engelleyebilirsiniz. Bu sayede gözünüz arkada kalmadan, sürekli gözlerinizi üzerinde hissetmeden internetten faydalanmasını sağlarsınız.

Çalınmaya karşı koruma

ESET Smart Security Premium, bilgisayarınızın yerini tespit edebilir, çalınma veya kayıp durumunda size bilgi gönderebilir. Yanlış parola girişlerde webcam ile çekilen görüntüleri size ulaştırabilir. Aynı zamanda harici disklerinizi şifreleyerek korumanızı sağlayan Smart Security Premium hassas verilerin başka kişilerce görülmesini engelleyerek verilerinizi güvene alır. Bunun yanında bilgisayarınızda güvenli bir depolama alanı yaratarak yalnızca şifreyle erişilebilen dosya depoları oluşturmanızı mümkün hale getirir.

Oyun oynarken rahatsız olmayın

Oyunları seviyor olmasın güvenliğinize engel olmasın. Oyun modu sayesinde ESET Smart Security tüm uyarıları bir kenarda tutar. Önünüze çıkmalarına engel olur ve oyun keyfinizin kesintisiz devam etmesini sağlar.

Türkçe destek alın

ESET ürünleri için ülkemizde bulunan operatörler tarafından sağlanan ücretsiz canlı Türkçe destek, sorunlarınızın hemen çözülmesini ve en iyi şekilde destek almanızı mümkün hale getiriyor. Uzmanlar telefonun diğer tarafında size yardım etmek için bekliyor.

Tek parola bilseniz yeter!

Bugün güvenlik sistemlerindeki en zayıf halka insan faktörüdür. Bulunan güvenlik önlemlerini kullanmayarak mekanizmalardaki açıklardan faydalanılabilmesini mümkün kılan kullanıcıların en önemli sorunlarından bir tanesi de karmaşık parolaları ezberden girmenin zor olması ve değişik parolalar üretip kullanmanın bugün 15-20 farklı hesap kullanırken pek pratik olmaması. Tarayıcılarda keşfedilebilecek güvenlik açıkları nedeniyle tarayıcılara kaydedilen parolalar da pek güvende sayılmazlar.

İdeal parola kullanmak

İdeal parola hem karmaşık olmalı hem de yazılımsal olarak kaba kuvvet saldırılarına da dayanıklı olmalıdır. Bunun için isminiz, kullanıcı adınız, bunların varyasyonları üzerinden üretilmiş biçimleri şeklinde oluşmuş parolalar yeterince vakti olan saldırganlar tarafından bertaraf edilebilir. İdeal olarak belirlediğimiz parolanın 26 küçük, 26 büyük ve 18 tane de farklı karakter kombinasyonuyla rastgele 25 hane biçiminde oluşturulması halinde ise ortaya çıkan teorik gerekli deneme sayısı 13×10^(45)’ten fazladır. Bu sayıyı 13 milyarı dört kere daha milyarla çarparak elde edebilirsiniz. Küsuratları kuralların izin verdiğinden çok daha fazla aşağı yuvarladığımızı, 25 haneye gelene kadar yapılacak denemelerin de bir evvelkinin onda biri kadar daha ekstra zamana mal olacağını ekleyelim.

Parola örneklerine baktığınızda ideal olarak işaretlenmiş olan parolayı ezberden girmeniz mümkün olmayacaktır. İnternet kullanıcılarının ortalama olarak bir düzine veya fazlası hesaba sahip olduğunu düşünürsek her biri için tahmin edilemeyecek ve tekil parolalar oluşturup kullanabilmek çok zor bir işleme dönüşecektir. Her yerde aynı şifreti kullanmak da en zayıf halkayı oluşturan sistemdeki parolanız bir şekilde ele geçirildiğinde hepsini teker teker değiştirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Bu da tam bir işkence olacaktır.

Güvenlik zafiyetlerine karşı

Her internet hesabınız için ayrı ayrı karmaşık parolalar belirleyip kullanmanızın en güvenli yolunu size sunan ESET Smart Security Premium favori tarayıcınıza entegre olarak tüm şifrelerini kendi üzerinde saklıyor, giriş bilgilerinizi isteyen sitelerin güvenli ve ulaşılmaya çalışılan doğru sunucular olduklarını doğruladıktan sonra bu bilgileri giriş kısımlarına otomatik olarak girilmesini sağlıyor.

Parola Yöneticisi özelliği tarayıcınızın zararlı siteler tarafından var olan güvenlik zafiyetlerinden faydalanılarak yapılacak saldırılara karşı en iyi korumayı sağlar; yalnızca tek bir parola hatırlamanız yeterli olur. Parolanızı tahmin etmek isteyenlere kolay gelsin!