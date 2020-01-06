Escobar’ın katlanabilir telefonuna izin çıkmadı!

Escobar Fold 1, geçtiğimiz ay çok görkemli bir video eşliğinde Android severlerin beğenisine sunulmuştu. Seri üretimini merakla beklediğimiz cihaz, CES 2020 teknoloji fuarında da gösterilecekti. Fakat, işler beklendiği gibi gitmedi.

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Yayınladıkları videolarda, müstehcen içeriklere yer veren şirket, CTA (Tüketici Teknolojisi Derneği) tarafından fuarda şirketin bulunmasının doğru olmadığına karar verildi.

Samsung ve diğer büyük akıllı telefon şirketlerinin, Escobar Fold 1′i tehdit olarak gördüklerini söyleyen Gustafsson, ‘Güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar, ancak başaramayacaklar’ ifadesini kullandı.

Gustafsson, açıklamalarında ek olarak şu ifadelere yer verdi:

Samsung korkuyor, aynı etkinlikte yan yanayken çok daha üstün bir ürünü daha iyi bir fiyata sunmamızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Pablo Escobar’ın onlardan çok daha önce orada olduğunu ve çok daha sonra da orada olacağını unutuyorlar.

Samsung cephesine yöneltilen ithamlara karşı herhangi bir açıklama gelmedi. Escobar Fold 1, rakiplerine göre çok daha ucuz bir fiyatlandırma olan 350 dolar seviyesinde kullanıcılarla buluşacak.

Firma daha önceki açıklamalarında, rakiplerinin bu telefonları çok daha ucuza satışa sunabilecekleri ama bunu bilerek yapmadıklarını belirtmişti.