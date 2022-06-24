Windows 98, Microsoft tarafından 1998’de piyasaya sürüldü, yani bugün 2022’de, 20 yıldan daha eski ve çoğu kişinin unuttuğu bir şey. Ancak, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yakın zamanda yapılan büyük bir duyuru, Windows 98‘i bir kez daha gündeme getirdi.

Ajans, performansını ve yeteneklerini geliştirmek için MARSIS aracının içindeki yazılımı yükselttiğini söylüyor. Yeni değişikliği geliştiren ve uygulayan bir mühendis olan Carlo Nenna, MARSIS’in performansını engelleyen zorluklardan birinin eski Windows 98 tabanlı yazılımı olduğunu söylüyor. Nenna diyor ki:

MARSIS’in performansını iyileştirmek için bir takım zorluklarla karşılaştık. MARSIS yazılımının orijinal olarak 20 yılı aşkın bir süre önce, Microsoft Windows 98 tabanlı bir geliştirme ortamı kullanılarak tasarlandığı için en önemlisi!

Merak edenler için, Mars Advanced Radar for Subsurface ve Ionospheric Sounding‘in kısaltması olan MARSIS cihazı, Mars’ta su aramaya yardımcı olan Mars Express yörünge aracının bir parçasıdır. ESA, 2018’deki yardımı ile ilk kez kalıcı bir su kaynağı bulmayı başardı.

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MARSIS Baş Müfettiş Yardımcısı Andrea Cicchetti, yazılım yükseltmesinin faydalarından birinin, gereksiz yüksek çözünürlüklü görüntüleri ortadan kaldırdığı için çok fazla bellek alanı boşaltması olduğunu açıklıyor. Bu, MARSIS’in daha önce mümkün olandan çok daha uzun süre çalışmasına izin verir. Andrea diyor ki:

Yeni yazılım, ihtiyacımız olmayan verileri atarak, MARSIS’i beş kat daha uzun süre çalıştırmamıza ve her geçişte çok daha geniş bir alanı keşfetmemize olanak tanıyor.

Mars Express bilim adamı Colin Wilson, yazılım güncellemesiyle MARSIS’in verimliliği çok arttığı için tamamen yeni bir enstrüman gibi olduğunu söyleyerek buna ek olarak.

Mars’ta güney kutbuna yakın, daha düşük çözünürlüklü verilerde sıvı suyu gösteren sinyalleri görmüş olabileceğimiz birçok bölge var. Yeni yazılım, bu bölgeleri yüksek çözünürlükte daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde incelememize ve Mars’ta yeni su kaynaklarına ev sahipliği yapıp yapmadıklarını doğrulamamıza yardımcı olacak. Lansmandan neredeyse 20 yıl sonra Mars Express’te yepyeni bir enstrümana sahip olmak gibi.

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Kaynak: The Register