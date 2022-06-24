Asus tarafının mobil oyuncuları odağına alan ROG Phone modelleri, sundukları performans ile birçok mobil oyun severin gözdesi haline gelmiş durumda. Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini tanıtmasının ardından, ROG Phone serisinin yeni üyesi olacak ROG Phone 6 modelinde bu işlemciye yer vereceğini açıklayan Asus, herkesi heyecanlandırmıştı.

Son gelen haberlere göre, tanıtım tarihi yaklaşan cihaz ünlü performans testi uygulaması Geekbench’te görüntülendi. Cihazın performans testi sonuçları dudak uçuklatan cinsten!

ROG Phone 6 ile Performans Konusunda Çıta Bir Adım İleriye Taşınıyor!

Android telefon üreticileri, amiral gemisi telefon modellerinde kullanılan Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 ile ısınma ve güç verimliliği konusunda bazı sorunlar yaşamıştı. Yakın zamanda tanıtılan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinin bu sorunlara çare olacağı ve performans konusunda önemli iyileştirmeler sunacağı konuşuluyordu.

Henüz Snapdragon 8 Plus Gen 1’in ısınma ve verimlilik konusunda nasıl bir başarı gösterdiği bilinmese de, Asus ROG Phone 6’nın ortaya çıkan performans testi sonuçlarına bakılırsa, yeni işlemcide performans konusunda çıta bir adım ileri taşınmış.

Buna göre, Asus ROG Phone 6 Geekbench’in tek çekirdek testinden 1323 puan almış. Bu sonucun Snapdragon 8 Gen 1’e ve Apple’ın iPhone 12 serisinde kullanılan A14 Bionic işlemcisine oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Asıl iyileştirmenin olduğu yer ise çoklu çekirdek performansı gibi görünüyor. Öyle ki, ROG Phone 6 bu testten 4238 puan alarak Android tarafındaki en yüksek sonuçlardan birine imza atıyor. Bu skoru ile ROG Phone 6’nın Snapdragon 8 Gen 1’in ortalama 3700 puanlık skoruna önemli bir fark attığı söylenebilir.

Bu sonucuyla, Asus ROG Phone 6 modeli MediaTek’in Dimensity 9000 ve Apple’ın A15 Bionic işlemcileriyle donatılan telefonlara gözdağı veriyor. Yine de Snapdragon 8 Plus Gen 1’in saf performans konusunda bu işlemcilerin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün.

Teste giren cihazın 16 GB bellek kapasiteli model olduğunu da belirtelim. Çin’in sertifikalandırma kuruluşu olan TENAA’dan sertifika alan cihazın belgelerinde tepe modelde sunulacak bellek miktarının ise 18 GB olduğu bilgisi yer alıyordu. Cihazın baz modelindeyse 12 ya da 8 GB bellek miktarı olacağı düşünülüyor.

165 Hz gibi dudak uçuklatan bir ekran yenileme hızı, 6000 mAh batarya ve gelişmiş soğutma sistemi gibi üst seviye özelliklere ev sahipliği yapan cihazın, 5 Temmuz tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Asus ROG Phone 6 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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