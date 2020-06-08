Haber
Ertelenen PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi ortaya çıktı!
Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için belirlediği tanıtım tarihini Amerika’da gerçekleşen saldırılar sebebiyle ertelediğini duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan yeni bir habere göre, Twitch içerisinde kullanıcılara yansıyan bir reklam yeni tarihin 11 Haziran olduğunu doğruluyor. Reklam ile ortaya çıkan diğer bir detay ise, etkinliğin Twitch üzerinde de canlı olarak yayınlanacağını ortaya koyuyor.
Birçok kullanıcının karşılaştığı reklam, Sony’den henüz bir açıklama gelmemesine rağmen Twitch üzerinde yayınlanmaya başlamış gibi görünüyor. Reklamın ortaya çıkmasını sağlayan, sızıntılarıyla ünlü Nibel adlı Twitter kullanıcısı bazı görüntüler paylaşarak etkinliğe ait saatleri de ortaya çıkardı.
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Resmi olarak, Sony tarafından ertelenen etkinlik için yeni bir tarih açıklanmadı veya ne zaman yapılacağını belirtilmedi. Aynı şekilde, Amerika’da gerçekleşen olayların belirsizliğiyle birlikte ertelemenin ne kadar süreceği konusunda da en ufak bir bilgi verilmedi. Sadece tasarımı değil, bünyesinde barındıracağı özel oyunların da henüz kesinleşmediği konsol rakibi Xbox Series X’e kıyasla ne gibi özellikler sunacak şu an için merak konusu.
11 Haziran günü Türkiye saatiyle 23:00’da başlayacak olan etkinliğin detayları kesinleştiğinde sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif rol oynamaya başladı ve yeni bir yol haritası çizdi. Markanın hedef pazarları ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri olsa da küresel çapta çok sayıda ülke bu markayala ilgileniyor. Dünya basını Motorola ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip.
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Motorola One Fusion serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Bir Polonya web sitesinde Motorola One Fusion serisi ile ilgili bazı özelliklerin sızdırıldığı açıklandı. Serinin Plus ve taban model olmak üzere iki telefondan oluşacağı söyleniyor. One Fusion Plus, 6.53 inçlik 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta pop-up kamerası bulunacak fakat kamera çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Telefon Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacak ve 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki modeli bulunacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ve batarya tarafında ise 5.000 mAh pili mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda bulunuyor.
One Fusion ise 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanacak. Cihaz Snapdragon 710 işlemcisi ve 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi ve 5.000 mAh pil kapasitesi bu cihazda korunmuş durumda. Plus modelde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyorken taban modelde 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.5 ile Samsung uygulamalarının içerisinde reklam görebiliriz
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Note 20 serisi ile birlikte göreceğimiz yeni versiyonda kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir.
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Samsung uygulamalarında reklam mı göreceğiz?
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firma, OneUI 2.5 için artık sona yaklaşırken, arayüzün Galaxy Note 20 serisi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni arayüzün çıkmasına bu kadar az bir süre kala ortaya atılan iddia ise kullanıcıların canını sıkabilir. TizenHelp isimli internet sitesinin ortaya attığı sızıntılara göre, yeni arayüz içerisinde Samsung, kendi uygulamalarına reklam yerleştirecek. OneUI 2.5 ile alakalı görsellerin de yer aldığı habere göre, uygulamaların yanı sıra kilit ekranında da reklam görmemiz olası. İddialara göre kilit ekranına yerleştirilecek reklamların süreleri olacak. Firma kilit ekranına YouTube platformunda görmeye alıştığımız süreli reklam yerleştirmeyi planlıyor. Hatta ve hatta reklam süresinin bitimine kadar kullanıcıların telefonu açamayacağı da konuşulmakta.
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan başvuru ile gündeme gelen bu konu görünüşe göre gerçekleşmek üzere. Henüz sistem sadece görsel üzerinden yorumlansa da, şimdiden olumsuz yorumlara neden olmakta. Ayrıca kilit ekranında yer alacak reklamların sadece Galaxy A ve M serisi için kullanılacağı da iddia ediliyor. Çinli firmalar ile rekabet etmek için böyle bir yol izlediği iddia edilen firma müşteri kaybetme riski ile de karşı karşıya kalabilir. Sonuçta dijital dünyada yer alan reklamlar, kullanıcıların pek sevdiği bir başlık değil ne yazık ki. OneUI 2.5 arayüzü ve Galaxy Note 20 serisini ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
Aksesuar
Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!
Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.
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Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!
Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.