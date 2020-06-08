Ertelenen PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi ortaya çıktı!

Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için belirlediği tanıtım tarihini Amerika’da gerçekleşen saldırılar sebebiyle ertelediğini duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan yeni bir habere göre, Twitch içerisinde kullanıcılara yansıyan bir reklam yeni tarihin 11 Haziran olduğunu doğruluyor. Reklam ile ortaya çıkan diğer bir detay ise, etkinliğin Twitch üzerinde de canlı olarak yayınlanacağını ortaya koyuyor.

Birçok kullanıcının karşılaştığı reklam, Sony’den henüz bir açıklama gelmemesine rağmen Twitch üzerinde yayınlanmaya başlamış gibi görünüyor. Reklamın ortaya çıkmasını sağlayan, sızıntılarıyla ünlü Nibel adlı Twitter kullanıcısı bazı görüntüler paylaşarak etkinliğe ait saatleri de ortaya çıkardı.

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Resmi olarak, Sony tarafından ertelenen etkinlik için yeni bir tarih açıklanmadı veya ne zaman yapılacağını belirtilmedi. Aynı şekilde, Amerika’da gerçekleşen olayların belirsizliğiyle birlikte ertelemenin ne kadar süreceği konusunda da en ufak bir bilgi verilmedi. Sadece tasarımı değil, bünyesinde barındıracağı özel oyunların da henüz kesinleşmediği konsol rakibi Xbox Series X’e kıyasla ne gibi özellikler sunacak şu an için merak konusu.

11 Haziran günü Türkiye saatiyle 23:00’da başlayacak olan etkinliğin detayları kesinleştiğinde sizler için paylaşacağız.