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Ersin Oppo Reno 2’ye geçiyor (VIDEO)
Ersin Akman, bugünkü videomuzda kullanmış olduğu S10e modelinden Oppo’nun Reno 2 modeline geçiyor.
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Videomuzun içerisinde,” S10e’nin uzun kullanım performansı nasıldı? Neden S10e cihazını tercih etmişti? Küçük ekranlı akıllı telefonlardan büyük ekranlı telefona geçmek nasıl hissettiriyor?” sorularının cevabını bulabilirsiniz.
Ersin Akman’ın kullandığı S10e’nin özellikleri nelerdi?
5,8 inç Full HD+ ekranıyla gelen Galaxy S10e uzun bir aradan sonra S serisine kıvrımlı (edge) olmayan bir ekran sunuyor. Sonsuz O ekran teknolojisine sahip olan telefon Dinamik AMOLED olarak HDR10+ özelliğiyle geliyor.
Exynos 9820 Octa işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.
Arkada 12 MP geniş açılı, ve 16 MP ultra geniş açılı lens ile oldukça iyi çekimler yapabilen S10e önde ise 10 MP çözünürlüğünde kamera ile en iyi özçekim yapabilen telefonlardan biri durumunda.
Oppo Reno 2’nin özellikleri neler?
Oppo Reno 2, tasarımsal çizgisiyle firmanın öne çıkan cihazlarından biri. Tam ekran deneyimini yaşatan 6.5 inç ekranı ve rakiplerine oranla farklı yapıdaki pop-up ön kamera tasarımıyla dikkat çekiyor. Donanımsal tarafta ise Qualcomm’un Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan Reno 2’de 8GB RAM bulunuyor.
Bunların dışında, fotoğrafçılık anlamında arka tarafta bulunan 48MP kamerasıyla kaliteli çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ek olarak, pil tarafında ise 4.000 mAh batarya kapasitesi ve firmanın VOOC Flash Charge 3.0 desteğiyle güçlendirdiği 20W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Ayrıca, daha detaylı bilgi edinmek için, kanalımızda bulunan “Samsung Galaxy S10e incelemesi” ve “10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde?” videolarına bakabilirsiniz.
Samsung Galaxy S10e incelemesi: https://youtu.be/XSJ7zh8rKD4
10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde?: https://youtu.be/2-BZIHP3Eb8
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Realme 5 Pro, Huawei P Smart Pro, Oppo A9, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T | Pil Maratonu
Yepyeni bir seri olan Pil Maratonu serisiyle karşınızdayız. Pil Maratonu serisinde, 5 akıllı telefonun ekran sürelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım hangi cihaz kazanacak?
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Pil Maratonu serimizde, Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 8 Pro, realme 5 Pro, Oppo A9 (2020), Huawei P Smart Pro (2020) olmak üzere beş cihazımızı test masasına yatırıyoruz. Yeni serimizde, yeni koşullarımız mevcut. Peki bunlar neler?
Pil Maratonu serisi nasıl yapılıyor?
- Testte kullanılan tüm cihazlar, %100’e kadar şarj ediliyor.
- Testimize başladığımız dakika itibarıyla tüm cihazların kabloları sırasıyla çıkarılır.
- Test esnasında cihazlarda aynı anda uygulamalar ve oyunlar çalıştırılır.
- Tüm cihazların, Play Store’dan indirdiğimiz BatteryPro programı eşliğinde pil ve sıcaklık değerlerine bakılır.
- Belli periyodik aralıklarla, cihazlarımızın batarya değerlerini video esnasında kontrol ediyoruz.
Hangi oyunları ve uygulamaları kullandık?
Uygulamalarımızı ve oyunlarımızı seçerken, ekranı açık tutabilecek olanları tercih ettik. Sırasıyla kullandığımız tüm uygulamaları ve oyunları sırasıyla görebilirsiniz:
- Youtube
- TikTok
- Kamera (Yarım saat aralıklarla tüm cihazlardan video kaydı aldık.)
- Youtube Music
- Temple Run 2
- Asphalt 9
- Instagram (Keşfet kısmından videolar açtık.)
- AnTuTu Benchmark
- CPU Throttling Test
Pil Maratonu test cihazlarının batarya kapasiteleri neler?
Xiaomi Mi 9T: 4000 mAh
Redmi Note 8 Pro: 4500 mAh
realme 5 Pro: 4035 mAh
Oppo A9 (2020): 5000 mAh
Huawei P Smart Pro (2020): 4000 mAh
Testimizin galibi kim? Hangi telefon kaç saat ekran süresi veriyor?
Xiaomi Mi 9T: 10 saat 14 dakika
Redmi Note 8: 9 saat 48 dakika
realme 5 Pro: 9 saat 58 dakika
Oppo A9 (2020): 10 saat 30 dakika
Huawei P Smart Pro (2020): 8 saat 23 dakika
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)
Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Emin Küçük, serimizde farklı bir yaklaşım ile Mi 9T Pro modelinin tüm eksiklerini not ederek sıralıyor.
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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…
Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? (Mate 30 Pro, Oppo Reno 2, S10+, Mi Note 10, Honor 20)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de farklı bir ses testi için toplandık.
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Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Mi Note 10, Honor 20 ve Oppo Reno 2 cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.