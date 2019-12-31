Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması geldi!

6 yıl aradan sonra dijital platformda geri dönen Behzat Ç., yeni sezon çekimlerinin iptal edilmesi ile hayranlarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ise yayınladığı açıklamayla ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. hakkındaki söylentilere cevap verdi!

Popüler dizinin iptal edilmesinin en büyük sebebi olarak Erdal Beşikçioğlu’nun dizide oynamak istemediği söyleniyordu. Beşikçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak bu söylentilere yanıt verdi. Başlangıçta dizinin tek sezon olarak planlandığını belirten usta oyuncu, henüz ortada hiçbir görüşme yokken yeni sezon duyurusu yapıldığını ifade etti. İkinci sezon senaryosunda büyük değişiklikler olduğu ve hikayenin derin devlet eksenli bir yola girdiğini söyleyen Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakterine zarar vermemek adına projeye devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu, Blu TV’de yayınlanan dizide bazı değişiklikler yapılmak istendiğini de paylaşımında belirtti. Yönetmen Serdar Akar ve “Memduh Başgan” karakterinin yeni sezonda istenmediğini belirten oyuncu, parasal iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Yeni sezonu 9 bölüm süren dizinin ikinci sezonunun çekileceği, yayıncı kuruluş Blu TV tarafından sezon finalinden hemen sonra açıklanmıştı. Dizinin sevilen oyuncuları Ege Aydan ve İnanç Konukçu ise bu duyurudan bir süre sonra projenin durdurulduğunu belirtmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Blu TV yaptığı açıklama ile Behzat Ç.’nin yerine “Saygı” adlı bir spin-off projenin izleyicilerle buluşacağını paylaşmıştı.