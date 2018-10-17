Epson’dan yılda 19 Milyon yazıcı, saatte 300 adet projektör

Epson iş ortaklarıyla bir araya gelerek yeniliklerini paylaştığı Global Roadshow etkinliğinin İstanbul ayağı 16 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

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AR-GE’ye günde 1.5 milyon Dolar

Yeni ürünlerin ve teknolojilerin iş paydaşlarına aktarıldığı etkinlikte konuşan şirketin Türkiye Müdürü Sevil Kanat; “Teknoloji geliştiren bir kurum olarak yeniliklerimizi iş paydaşlarımızla bire bir paylaşmaktan mutluluk duyduk. Bu çalışma kapsamında yeni dönemde bir hayli iddialı olacağımız tüm ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu. Epson olarak AR-GE’ye günde ayırdığımız bütçe 1.3 milyon dolardan 1.5 milyon dolara yükseldi son dönemde, ki teknolojinin kullanımına yön verme iddiamız giderek güçleniyor. Baskı teknolojilerinde sayfa başı maliyet bazında yarattığımız fark, orijinal mürekkep tankı sistemi gibi imza attığımız ilkler, projeksiyon teknolojisindeki liderliğimiz ve bu öncülüğümüzü korurken durmaksızın ürün portföyümüzü genişletiyor olmamız gibi çalışmalarımızla gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” dedi.

Epson yılda 19 milyon yazıcı, saatte 300 adet projektör satıyor

Tanklı yazıcılardan kurumsal çözümlere, projektörlerden etiket yazıcılara, geniş format uygulamalardan tarayıcılara; Şirketin tüm ürün segmentlerinin sergilendiği etkinlikte ortaya çıkan rakamlar da oldukça iddialı görünüyor. Bu rakamlara göre Epson 2017 yılında 19 milyon adet yazıcı üretti ve her saatte 300 projektör satıldı. Şirketin yazıcılarıyla her gün 2 milyara yakın fatura basıldığı da belirtildi.