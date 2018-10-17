Xiaomi Mi Mix 3 ortaya çıktı!

Xiaomi‘nin çıkarmayı planladığı akıllı telefonu Mi Mix 3, markanın sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cihazın lansmanına dair henüz bir açıklama yapılmamasına rağmen cihazın görüntüleri şirketin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

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Xiaomi cihazın görselini yayınladı!

Xiaomi Global Sözcüsü Donovon Sung, bekleyenlerin merakını gidermek için cihazı sergileyen bir tweet attı. Atılan tweette yerde yatan kişinin etrafında Mi Mix serisi akıllı telefonlar bulunuyor ancak kişi elinde Mi Mix 3’ü tutuyor. Kızaklı bir tasarıma sahip olacak cihaz, bu kızakta sensörler ve kamerayı barındıracak.

Cihaz %100’e yakın bir ekran gövde oranı sunacak. Bu ekran 6.4 inç AMOLED bir ekran olacak. Ayrıca yapılan haberlere göre, cihaz Snapdragon 845 ile gelecek ve 6GB, 8GB versiyonları olacak. Cihazın arka kısmında ise çift kameraya yer verilecek. Ana kamera 16 MP, ikincil kamera ise 13 MP olacak. Cihazın fiyatlandırmasını online mağazasında listeleyen Xiaomi, 8GB + 128GB versiyona 452 dolar civarı bir fiyat biçmiş durumda.