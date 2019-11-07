Haber
Hepsiburada, Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
Popüler online alışveriş sitesi Hepsiburada, Türkiye’de ilk ve tek yetkili Apple e-ticaret platformu oldu. Platform üzerinde hazırlanan ayrı bir bölüm ile tüm Apple ürünleri Hepsiburada’da satılacak.
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Apple tarafından dünya genelinde çok nadir anlaşmalar yapılan yetkili e-ticaret platformu anlaşması, Türkiye’de Hepsiburada.com ile yapıldı. Hepsiburada tarafından özel bir Apple sayfası açılarak yapılan bu anlaşma ile artık yetkili olarak Apple’ın tüm ürünlerini satabilecek.
Kısa bir süre önce ülkemizde satışa çıkan iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi cihazları da satacak olan şirket, iPad, iMac ve tüm Macbook modellerini satacak. Öte yandan Apple Watch Series 5‘i de satışa çıkarak olan şirket, Apple deneyimini seven kullanıcılar için ayrı bir ödeme sayfası da geliştirdi.
Haber
Chromium tabanlı Microsoft Edge 15 Ocak’ta geliyor
Microsoft, Ignite konferansında 7 inovasyon duyurdu. Bunların arasında Project Cortex, Azure Arc ve Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı bulunuyor.
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15 Ocak’ta kullanıma sunulacak
Web tarayıcıları konusunda son yıllarda daha çok hız üzerine odaklanılsa da şu günlerde güvenlik kavramı daha önemli olmaya başladı. Bugün Fortune 500 şirketlerinin %75’i birden fazla tarayıcı kullanıyor. Bu da operasyonlar arasında uyumsuzluk riskleri taşıyor.
Dünya genelinde 15 Ocak’ta kullanıma sunulacak olan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge sürümü, yeni geliştirilen InPrivate tarama modu sayesinde, rakiplerinin henüz eşleştiremeyeceği özelliklere sahip yeni gizlilik ayarlarıyla gelecek.
Cortana’ya erkek sesi geldi
Ayrıca Microsoft’un sesli asistanı Cortana içinde bazı yenilikler konferansta duyuruldu. Cortana’ya erkek sesi eklenirken, iOS cihazlarda Outlook’ta mailleri okuma, işaretleme, silme ve yanıt verme yetenekleri de kazandırıldı. Ayrıca takviminize bakarak sizlere günün özetini sunma, önemli mailleri sizlere bildirme gibi yeni özelliklerde bu sesli asistana eklenmiş durumda.
Yazılımcıları sevindirecek haber: Visual Studio Web
Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Build etkinliğinde Microsoft, ücretsiz Visual Studio Code editörü üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Visual Studio geliştirme ortamının web tabanlı bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Microsoft‘a ait ve şu an 40 milyondan fazla kullanıcısı olan GitHub ile sağlanan entegrasyon sayesinde bu deneyim şimdi gerçeğe taşındı.
Genel
Samsung eski Smart TV’leri artık Netflix’i desteklemeyecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix‘in izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan ancak bir süre sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık’tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.
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İngiliz haber sitesi Independent‘e göre buna gerekçe olarak “teknik zorlukları” gösterdi. Şirket, Netflix’le uyumlu cihazların listesini yayımladı fakat bir süre sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı. Independent, desteğin kalkacağı televizyonlarda Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekeceğini yazdı.
Samsung’un açıklamasında, bazı eski Smart TV’ler Netflix hizmetini kaybedecekler. 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix kullanamayacak olan Smart TV’ler, bağlanacak Apple TV, Xiaomi Mi Box gibi ayrı cihazlar veya oyun konsolları ile kullanıcılara Netflix hizmeti sunmaya devam edebilecek. Ancak kendi sistemlerinde olan Netflix uygulaması, 1 Aralık 2019’dan itibaren kullanılmaz hale gelecek.
Samsung haberini Netflix doğruladı: Az sayıda üye etkilenecek
Netflix, İngiliz MailOnline sitesine değişikliği doğruladı ancak bundan az sayıda kullanıcının etkileneceğini açıkladı. Şirket, bu kullanıcılara uyarı gönderildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü “2 Aralık’tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek” dedi.
Netflix, kısa bir süre önce şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Son olarak hangi cihazların Netflix hizmeti almaya devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
Akıllı TV
Nokia, akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor!
Bir zamanların en popüler cep telefonu markası Nokia, yenilenen telefon pazarında umduğunu bulamadığı için şimdi de akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor.
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Hindistan’ın yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip e-ticaret platformu tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, yakın zamanda ürettiği televizyonları Flipkart üzerinden satışa çıkaracak. Nokia‘nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Adarsh Menon bu sektöre girişin Nokia için yeniden doğuş olacağını söyledi.
Nokia için yeniden doğuş olur mu bilinmez ama bu sektöre girmek onlar için yeni bir sektöre adım atmak olacak. Üretilen televizyonlarla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, sadece televizyonları ses sistemleri JBL‘in üreteceği biliniyor. Birçok marka ile yapılan anlaşmalar sonucu ortaya çıkarılacak olan bu akıllı televizyonların Android TV işletim sistemi ile karşımıza çıkması bekleniyor.