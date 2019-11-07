Hepsiburada, Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu

Popüler online alışveriş sitesi Hepsiburada, Türkiye’de ilk ve tek yetkili Apple e-ticaret platformu oldu. Platform üzerinde hazırlanan ayrı bir bölüm ile tüm Apple ürünleri Hepsiburada’da satılacak.

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Apple tarafından dünya genelinde çok nadir anlaşmalar yapılan yetkili e-ticaret platformu anlaşması, Türkiye’de Hepsiburada.com ile yapıldı. Hepsiburada tarafından özel bir Apple sayfası açılarak yapılan bu anlaşma ile artık yetkili olarak Apple’ın tüm ürünlerini satabilecek.

Kısa bir süre önce ülkemizde satışa çıkan iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi cihazları da satacak olan şirket, iPad, iMac ve tüm Macbook modellerini satacak. Öte yandan Apple Watch Series 5‘i de satışa çıkarak olan şirket, Apple deneyimini seven kullanıcılar için ayrı bir ödeme sayfası da geliştirdi.