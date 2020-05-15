Oyun
Epic Games “Mega İndirim” dönemini başlattı!
Epic Games Store, dün GTA V’i ücretsiz vermesinin ardından mağazasında “Mega İndirim” kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanya, oyun severler için büyük fırsatlar içeriyor.
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Steam ile kıyasıya bir yarış içinde olan şirket, dün Grand Theft Auto 5 oyununun Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmasından sonra, bir de MEGA İndirim kampanyası başlattı. Kampanya dönemi boyunca küçük, büyük çok sayıda oyun indirime girdi.
Dijital oyun platformu, yapmış olduğu indirim kampanyasının yanında müşterilerine 60 tl değerinde kupon da hediye etti. MEGA indirim kampanyası, 14 Mayıs – 11 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek. Bu zaman zarfında da % 10 ile % 90 arasında değişen indirimlerin olduğu yüz kırk farklı oyun seçeneğiniz olacak. Ancak bu kuponu kullanmak için bazı şartları var.
Epic Games Store’dan alışveriş yaparken, şirket tarafından hediye edilen kuponu 79,99 TL veya üzeri oyunlarda ve indirilebilir içerikler kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, her satın alım işleminden sonra başka bir kupon kazanacaksınız. Kazandığınız kuponlarınızın geçerliliği 1 Kasım 2020 Pazar günü TSİ 10:59 sıralarında sona erecek.
Kampanya sayfasına baktığımızda, Control, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Metro, Far Cry, Watch Dogs, Darksiders, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s serisi, Star Wars Jedi: Fallen Order, Alan Wake ve Anno 1800 oyunlarının dikkat çektiğini görebiliyoruz.
Witcher 3’ün 22,50 TL, Red Dead Redemption 2’in 239,20 TL’ye sahip olacağınız indirimler 11 Haziran’a kadar devam edecek. Ancak GTA V yoğunluğundan dolayı siteye erişim problemi yaşanıyor. Mega indirimden bağımsız olarak Grand Theft Auto 5’e ücretsiz sahip olmak için son tarih, 21 Mayıs olduğunu unutmayın.
Haber
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-2
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5’i ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye başladı.
Sadece oyunları değil, içerisinde bulunan DLC paketlerini de ücretsiz olarak sağlayan Steam, Epic Games ile girdiği yarışa hız vermeye başlayacak gibi görünüyor. Mevcut haberimizde sizler için haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimlerini derledik.
Ücretsiz yapımlar
The LEGO NINJAGO Movie Video Game
Lego temasıyla birlikte, alanında en iyi ninja olmaya çalıştığımız aksiyon, macera türü yapımda, Lego Ninjago içerisinden kesitler ve geliştirmelerle sürükleyici bir maceraya adım atıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 15 Mayıs 17:00
Son gün: 18 Mayıs
Crusader Kings II
Ortaçağ temalı, strateji oyunu Crusader Kings II’da, krallığımızı ve bölgemizi çeşitli risklerle beraber büyütmeye çalışıyoruz. Yapay zeka unsurlarının kuvvetli olduğu yapımda alışılagelmiş savaş dinamikleri bulunuyor. Oyuna ek olarak Horse Lords adlı paketi de hesabınıza kalıcı olarak ekleyebiliyorsunuz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Ek pakete ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve ardından üstteki bağlantıdan ek paketi edinmek.
Son gün: 18 Mayıs
Aegis Defenders
Basit bir mantıkla kule savunma oyunu olarak değerlendirilen Aegis Defenders, bünyesinde barındırdığı hikaye ve dinamiklerle kullanıcıların ilgisini ciddi oranda çekmeyi başarıyor.
Diğer oyunlara nazaran aracı bir platform ile elde edilebilen oyunu nasıl alabileceğinizi derledik:
İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda ‘Get the Game’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren ‘Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfanın altında ‘Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Son gün: 17 Mayıs
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İndirimler
Strateji unsurları barındıran yapımlarıyla dikkat çeken Paradox Interactive büyük çaplı bir indirim kampanyası duyurdu. Hearts of Iron IV ve Cities: Skylines gibi dikkat çeken yapımların bulunduğu indirimleri sizler için derledik.
Kampanyada yer alan indirimler:
Hearts of Iron IV %75 indirimle (14,75 TL)
Prison Architect %75 indirimle (12,50 TL)
BATTLETECH %75 indirimle (15,25 TL)
Stellaris %75 indirimle (14,75 TL)
Imperator: Rome %50 indirimle (30,50 TL)
Europa Universalis IV %75 indirimle (14,75 TL)
Surviving Mars %66 indirimle (17,00 TL)
Cities: Skylines %75 indirimle (12,25 TL)
Age of Wonders: Planetfall %50 indirimle (38,50 TL)
İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Haber
Müjde: GTA 5, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!
Epic Games’in her hafta oyunculara çeşitli yapımları ücretsiz olarak sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta kullanıcılar rutin bir şekilde, gelecek hafta hediye edilecek oyunun ismini beklerken, yapımı “Gizemli Oyun” olarak duyuran Epic Games merak uyandırmıştı. Dün itibariyle de sıkı bir kaynakta, Epic Games’in gizli olarak adlandırdığı bu oyunun, GTA 5 olduğu iddia edilmişti.
Çok geçmeden, bugün Epic Games’in “Gizemli Yapım” olarak adlandırdığı oyunun gerçekten GTA 5 olduğu ortaya çıktı. Epic Games’in, Steam ile ciddi bir yarış içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu hediye ile birlikte Epic, Steam ile yarışında ciddi bir koz oynamış olabilir. Çoğu kullanıcı Epic Games’in, ücretsiz GTA 5 hediye edeceği iddialarına inanmamıştı. Fakat görüyoruz ki, Rockstar Games, gelirlerinin büyük bir kısmını GTA Online içerisinde yapılan mikro ödemelerle sağladığının farkında. Bu da demek oluyor ki, ücretsiz GTA 5’e sahip olan kullanıcılar, GTA Online içerisinde harcama yaptıklarında, firma lehine büyük bir kazanç sağlanabilir.
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GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan GTA 5 için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 21 Mayıs 18:00.
Oyun
Mobilde GTA 5 oynadık! | Fan yapımı GTA incelemesi
GTA 5’in mobil versiyonunu oynadık. Teknolojik kanalında inceleme serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Grand Theft Auto’nun mobil versiyonunu inceliyoruz. Oyun oldukça şık duruyor ve benzetilmek üzere GTA 5’e oldukça uğraşılmış.
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Oyun bir GTA hayranı tarafından Unity motoruyla portlanmış. Henüz beta aşamasında olduğu için birtakım eksiklikler oyun içerisinde bulunuyor. Tekrardan belirtelim, oynadığımız oyunun Rockstar Games tarafından geliştirilen bir oyun değildir.
GTA 5 mobili nasıl indirebilirsiniz?
Oyunun 1.5 sürümünü buradaki linkten akıllı telefonlarınıza indirebilir. Mobilde Grand Theft Auto 5 oynamanın keyfini dilediğinizce sürebilirsiniz. İyi oyunlar :).
GTA 5 Mobile: https://hwp.to/2zy2zF8
Oyunumuzun tüm detaylarına incelememizden erişebilirsiniz. İyi seyirler dilerim :).