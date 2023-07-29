Epic Games, Türk geliştiricilere yönelik aldığı skandal kararı duyurdu. Türk geliştiricilere gönderilen e-postada, artık Epic Games üzerinden ödeme alamayacakları ve bakiyeleri sadece 100 dolar ve üzeri olanlar için son kez ödeme yapılacağı bildirildi. Şirketin bu kararının arkasında Türkiye’de uluslararası ödeme sistemlerinin, özellikle de PayPal’ın, bulunmaması yer alıyor. İşte Epic’in skandal niteliğindeki kararı!

Epic Games Türk Oyun Geliştiricilerini Resmen Harcadı!

Epic Games tarafından yapılan açıklamada, PayPal gibi uluslararası hizmet sağlayıcıların Türkiye’de bulunmamasının ödeme süreçlerinde sorunlara yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Türk geliştiriciler için ödemelerin kapatılmasına karar verildi.

100 dolar ve üzerinde bakiyesi olan geliştiricilere ise 15 Ağustos itibarıyla son kez ödeme yapılacak. 100 dolar altında bakiyesi olanların hesabındaki bakiye ise sıfırlanacak ve bu geliştiriciler bir ödeme alamayacaklar. Bu karar özellikle küçük ölçekli oyun stüdyoları ve bağımsız geliştiricileri zorda bırakıyor.

Ülkemizin sevilen Twitch yayıncısı ve oyun geliştirici Dora Özsoy tarafından paylaşılan e-postada ise Epic Games’in para transferlerini sağlayacak bir ödeme aracısı aradığı ancak henüz bu aracının bulunamadığı belirtiliyor. Şu an, geliştiricilere sunulan tek seçenek ise ikamet adresinin Türkiye dışına çekilmesi. Bu da doğal olarak birçok geliştiricinin yapamayacağı bir şey. Yani bu kabul edilebilir bir çözüm değil.

Peki burada Epic Games’in doğrudan rakipleri nasıl bir yöntem izliyor? Bu kapsamda, Steam’in geliştiricilere ödeme yapma yöntemine de bakılması gerekiyor. Steam’in resmi internet sitesindeki bilgilere göre geliştiriciler, kazandıkları parayı doğrudan banka hesaplarına yurtdışı hesaba para aktarımı sağlayan SWIFT’i kullanarak alabiliyorlar. Epic Games ise nedense SWIFT ödeme yöntemindense PayPal ve Wise gibi yurtdışı para transfer hizmetlerini kullanmakta ısrar ediyor.

Tüm bu durumlar düşünüldüğünde, Epic Games’in Türk geliştiricilere ödeme yapmaktan kaçındığı ve kolay yolu seçerek çözüm üretmek yerine onları mağdur ettiği görülüyor. Türkiye’de hizmet veren diğer şirketlerin ödeme süreçlerini nasıl yönettikleri ve Türk geliştiricilere nasıl ödeme yaptıkları da Epic Games’in aldığı bu skandal kararı daha da sorgulanır hale getiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games’in Türk oyun geliştiricilerini harcama kararı kabul edilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!