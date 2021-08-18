400 Beygir Gücündeki 2023 Nissan Z Tanıtıldı!

370Z modelinin satışa sunulmasından 13 yıl sonra yeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Nissan, yeni spor otomobili 2023 Nissan Z‘yi tanıttı. İşte karşınızda 400 beygir gücündeki 2023 Nissan Z!

Japon otomobil üreticisi Nissan bugün 2023 model Nissan Z modelini tanıttı. Birçok özelliği ile teknolojiye ayak uyduran 2023 Nissan Z, aslında Nissan’ın daha önceki spor otomobillerinden dolayı çok ilgi çekiyor. Çünkü Nissan, 370Z modelinden tam 13 yıl sonra yeni bir Z modelini tanıttı. Gelin 2023 Nissan Z spor otomobile yakından bakalım.

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Karşınızda 400 beygirlik 2023 Nissan Z!

Need for Speed oyuncularının gözde otomobilleri Nissan 350Z ve 240SX hala o dönem çocuklarının hayali. Şimdilerde yollarda daha çok rastladığımız 350Z, 2008 yılında yerini 370Z’ye bırakmıştı. Ancak sokaklarda 350Z kadar çok rastlamadığımız 370Z, şimdi yerini Nissan‘ın yeni göz bebeği 2023 Nissan Z‘ bırakıyor.

Nissan‘ın yeni spor otomobil modeli 2023 Nissan Z‘in ilk olarak tasarımına bakarsak hala o eski konsepti taşıdığını görüyoruz. Dönemin şartlarına da ayak uyduran yeni Nissan Z, tıpkı eski modeller gibi ön tarafında devasa bir kaput taşıyor. Günümüzde daha çok kullanılan LED farlar ile gelen Nissan Z, 350Z’yi andıran bir ön tampon tasarımı ile geliyor.

Yan tarafında yine Z modellerinin kapı kollarını taşıyan 2023 Nissan Z, 19 inç büyüklüğünde gayet spor görünen jantları üzerinde barındırıyor. Bu jantlara ise önler için 255/40/R19, arkalar için 275/35/R19 ebatında lastikler giydirilmiş. Yani aracın arkası için hem daha iyi yol tutuş hem de daha kaslı bir görünüm sağlanmış. Devamında arabanın arkasına baktığımızda Nissan 300SX’i andıran bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Ancak burada daha teknolojik ve çağa uygun çizgiler kullanıldığını da belirtmekte fayda var.

İç tarafında gövde rengini oldukça sık kullanan 2023 Nissan Z, yeni direksiyon tasarımı, hayalet ekran ve 12.3 inç büyüklüğündeki devasa orta ekran ile dönemimize ayak uydurduğunu gösteriyor. Ancak mekanik el freni, manuel vites ve göğüsteki kadranlar hala eski tip bir spor otomobil havası taşıdığını da gösteriyor. Tabi bu 350Z gibi modellere tutkun olanları da epey sevindiriyor.

Motor bölümüne geçtiğimizde kaputun altında 3.0 litrelik çift turbolu 6 silindirli bir motor taşıyan 2023 Nissan Z, bu motorda 400HP güç ve 475Nm tork üretiyor. 6 vitesli manuel şanzıman ile gelen Nissan Z 2023, otomatik tercih edeler için 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuyor. Tüm bu verilerle aracın 0-100 hızlanması ise 4.2 saniye olarak ölçülüyor.

Son olarak Standart/Spor sürüş modu, gelişmiş hızlanma kontrolü, spor modlu direksiyon profili, aktif ses geliştirme ve dinamik kontrol ayarı gibi birçok özellik ile kuşatılan 2023 Nissan Z, gerçek anlamda iyi bir spor otomobil olmuş. 2020 yılının bahar aylarında ABD’de satışa sunulması beklenilen yeni Nissan Z, 40.000 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. Bakalım Nissan Z, Supra’ya göre daha çok tercih edilen bir model olabilecek mi. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.