Oyun dünyasının en çok tercih edilen platformlarından Epic Games Store, bu yıl da Muhteşem Cuma İndirimleri ile oyunseverleri sevindiriyor. 3 Aralık saat 19.00’a kadar devam edecek olan bu özel kampanyada, birçok popüler oyun ve genişletilmiş sürüm büyük indirimlerle sunuluyor. Bu yılki indirimlerde, Premium, Ultimate ve Deluxe gibi zengin içeriklere sahip versiyonların da avantajlı fiyatlarla yer aldığını görmek mümkün.

İçindekiler İndirime Giren Tüm Oyunlar ve Fiyatları

İndirime Giren Tüm Oyunlar ve Fiyatları

Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri, hem AAA yapımlar hem de bağımsız oyunlarda geniş bir seçenek sunuyor. İşte Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri kapsamında indirimli oyunlar:

Oyun Eski Fiyat (TL) İndirimli Fiyat (TL) EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Edition 3.599,99 1.799,99 Star Wars Outlaws Gold Edition 2.749 2.061,75 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 827,40 Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition 2.499 749,70 Assassin’s Creed® Valhalla Complete Edition 2.399 599,75 Assassin’s Creed Origins Gold Edition 1.549 232,35 Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe 549,99 329,99 Anno 1800 Definitive Anniversary Edition 2.199 1.099,50 Overcooked! 2 – Gourmet Edition 90 18 Dying Light Definitive Edition 984 196,80 F1® Manager 2024 Deluxe Edition 685 479,50 Punch Club 2: Complete Edition 349 174,50 Thief: Master Thief Edition 189 28,35 Mafia: Trilogy 374 93,50 Crysis Remastered Trilogy 105 47,25 Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599,99 129,99

Bu listede yer alan oyunlar, hem kalite hem de fiyat açısından dikkat çekiyor. Örneğin, Hogwarts Legacy ve Cyberpunk 2077 gibi AAA yapımlar genişletilmiş sürümleriyle uygun fiyatlara erişilebilirken, bağımsız yapımlardan Overcooked! 2 gibi oyunlar da inanılmaz indirimlerle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri, Steam gibi platformların sunduğu kampanyalarla kıyaslandığında daha geniş bir yelpazeye sahip. Üstelik, döviz kurunun etkilerinden uzak bir alışveriş deneyimi sunan Türk Lirası ödeme seçeneği, bu kampanyayı Türk oyuncular için daha da cazip hale getiriyor.

Oyunseverler için bu fırsatlar kaçırılmayacak cinsten! Kampanyanın 3 Aralık saat 19.00’da sona ereceğini unutmayın. İndirimli oyunlar için Epic Games Store’u hemen ziyaret edin!

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