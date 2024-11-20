Android 16 geliştirme sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı. Eskiden Şubat-Mart dönemlerinde yayınlanan ilk geliştirici önizlemeleri, bu kez çok daha erken bir tarihte yayınlandı. Android 16’nın ilk geliştirici önizlemesi şu anda kullanıma sunulmuş durumda. Bu gelişme, Google’ın Android sürüm zamanlamasında radikal bir değişiklik yaptığını gösteriyor.

Android 16 Geliştirici Önizlemesi Neler Sunuyor?

Google, Android 16‘nın nihai sürümünü 2024’ün ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran ayları arasında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunun ardından ise yılın dördüncü çeyreğinde, yani Ekim-Aralık aylarında, küçük bir sürüm güncellemesi bekleniyor. Bu güncellemenin adının Android 16.1 veya 16.5 olacağı öngörülüyor. Küçük sürümün optimizasyonlar ve hata düzeltmeleri içerirken, uygulama davranışında büyük bir değişiklik yapmayacağı belirtiliyor.

Android 16‘nın geliştirici önizlemesi, özellikle Türkiye’deki cihaz üreticileri ve kullanıcılar için önemli bir adım olabilir. Google, bu değişikliklerin asıl amacının, Android’in yeni sürümlerinin cihaz lansmanlarıyla daha uyumlu hale gelmesi olduğunu vurguluyor. Böylece, Türkiye’deki cihaz üreticileri de bu güncellemeleri daha erken kullanıma sunabilecekler.

İlk geliştirici önizlemesi, fotoğraf seçici API’leri, sağlık kayıtlarına erişimi kolaylaştıran yeni API’ler ve Privacy Sandbox‘ın yeni bir sürümünü içeriyor. Özellikle sağlık sektörüyle ilgili olan bu API’ler, kullanıcıların tıbbi kayıtlarını güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayacak. Sağlık verilerinin FHIR formatında okunup yazılması da bu güncellemenin dikkat çeken noktalarından biri.

İlk geliştirici önizlemesinin ardından, önümüzdeki aylarda birkaç beta sürümü yayınlanacak. Ocak ayında birinci beta, Şubat’ta ikinci beta ve Mart ayı sonunda nihai beta sürümü olan “platform kararlılığı” betası piyasaya sürülecek. Nihai sürümün Nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Android Beta programına kaydolarak, bu sürümleri test etme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Android 16 Türkiye’deki kullanıcılar için yeni özellikler ve daha hızlı güncellemeler vaat ediyor. Geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için heyecan verici bir döneme giriyoruz. Google’ın bu yeni zaman çizelgesiyle Android’in geleceği daha parlak gözüküyor.

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