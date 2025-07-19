Rockstar’ın bugüne kadarki en büyük oyunu olacağı söylenen GTA 6 için performans detayları yavaş yavaş netleşiyor. Henüz resmi olarak bir PC versiyonu duyurulmamışken, konsolların performansı özellikle merak ediliyor. Peki GTA 6 kaç FPS olacak? Şimdiye kadar gelen sızıntılara göre işler oldukça ilginç.

GTA 6, sadece PS5 Pro ile 60 FPS sunabilir!

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Detective Seeds adlı kullanıcı, PS5 Pro üzerinde GTA 6’nın 60 FPS değerine ulaşabileceğini bildirdi. Üstelik bu sadece “performans modu” ile sınırlı değil; farklı grafik ayarlarında da 60 kare/saniye hedefinin mümkün olduğu belirtiliyor. Bu da oyunseverler için daha esnek bir deneyim anlamına geliyor.

Mevcut bilgilere göre şu anda sadece PS5 Pro bu performansı sağlamakta. Ancak Rockstar’ın oyunu optimize etmek için hala yaklaşık bir yılı olduğu düşünülürse, standart PS5 ve Xbox Series X modelleri için de benzer performans seviyelerine ulaşmak mümkün olabilir.

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Dahası, Sony mühendislerinin bizzat bu optimizasyon sürecine destek verdiği ifade ediliyor. Rockstar’a özel olarak yardım edildiği ve bu iş birliğinin, GTA 6 dışında Red Dead Redemption 2 remaster gibi diğer projeleri de kapsayabileceği konuşuluyor.

PS5 Pro ve GTA 6 paketi sızdırıldı

Bir diğer dikkat çeken bilgi ise, GTA 6 çıkışından önce özel bir PS5 Pro + GTA 6 paketinin piyasaya sürülecek olması. Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, bu paket özellikle yeni konsol almak isteyen kullanıcılar arasında büyük ilgi görebilir. Sony’nin bu tür iş birlikleriyle oyuna daha fazla dikkat çekmeyi hedeflediği düşünülüyor.

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Her ne kadar bu bilgiler güçlü kaynaklara dayansa da, henüz Rockstar’dan resmi bir doğrulama gelmediği için bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Yine de 60 FPS beklentisi şimdiden heyecan yaratmış durumda.

Siz GTA 6’nın performansı ve PS5 Pro ile sunulacak deneyim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.