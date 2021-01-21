Epic Games, Galactic Civilizations III oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Galactic Civilizations III’ü ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 61,00 TL olan Galactic Civilizations III adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Stardock tarafından geliştirilen Galactic Civilizations III, 2015 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. 4X sıra tabanlı strateji türündeki yapım, çıktığı dönemde birçok yerden pozitif yorumlar ve yüksek puanlar almıştı. Oyuncular tarafından da oldukça beğenilmişti.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III’te oyuncular yeni teknolojiler geliştirip, yıldız gemileri tasarlayabiliyor. Yeni gezegenleri kolonileştirip, imparatorluklarını genişletebiliyorlar. Savaşlar dışında casusluk, ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar ve daha birçok detay oyun mekaniklerinde bulunuyor.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III oyunu için sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7

İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Dual-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Ekran Kartı (AMD Radeon HD5x00 Serisi / Nvidia GeForce 500 Serisi / Intel HD 4000)

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7

İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 İşlemci ya da dengi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Ekran Kartı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Galactic Civilizations III oyununu henüz indirmediyseniz 28.01.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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