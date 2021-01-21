Genel
Epic Games, Galactic Civilizations III oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Galactic Civilizations III’ü ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 61,00 TL olan Galactic Civilizations III adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Stardock tarafından geliştirilen Galactic Civilizations III, 2015 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. 4X sıra tabanlı strateji türündeki yapım, çıktığı dönemde birçok yerden pozitif yorumlar ve yüksek puanlar almıştı. Oyuncular tarafından da oldukça beğenilmişti.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III’te oyuncular yeni teknolojiler geliştirip, yıldız gemileri tasarlayabiliyor. Yeni gezegenleri kolonileştirip, imparatorluklarını genişletebiliyorlar. Savaşlar dışında casusluk, ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar ve daha birçok detay oyun mekaniklerinde bulunuyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7
- İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Dual-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Ekran Kartı (AMD Radeon HD5x00 Serisi / Nvidia GeForce 500 Serisi / Intel HD 4000)
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7
- İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 İşlemci ya da dengi
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Ekran Kartı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Galactic Civilizations III oyununu henüz indirmediyseniz 28.01.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
VİVO çift ana kameralı yeni telefonunu tanıttı !
Geçtiğimiz günlerde X60 serisinin lansmanını gerçekleştiren Vivo, bugün itibariyle serinin en tepe modeli X60 Pro Plus’ı tanıttı. Cihaz kamera özellikleri ve Zeiss optikleri ile dikkat çekiyor.
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Dikkat çekici tasarım ve özellikler
Vivo X60 Pro+, bizleri 6.56 inç FHD+ Amoled kavisli bir ekranla karşılıyor. Ekran 120 Hzyenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile de dikkat çekiyor.
1300 bit maksimum parlaklık, HDR10+, DCI-P3 renk gamı desteği, E3 lümenisans malzeme ekranın dikkat çekici özelliklerinden. Üretici, ekranın ortalama AE puanının 0,506 olduğunu ve her bir ekranın ayrı ayrı kalibre edildiğini iddia ediyor.
Vivo X60 Pro+ 0.5mm kalınlığında düz deri arka yüzeye sahip iki renk seçeneğini bizlere sunuyor. Bunlar: Klasik Turuncu ve Hayalet Mavi
İddialı ortaklık: Vivo ve ZEISS
Kamera tarafında çok konuşulacak bir işbirliğine giden Vivo, en tepe modelinde Zeiss ile özel bir çalışma yürütmüşe benziyor. Çift ana kamerasıyla karşımıza çıkan modelde sensörler Sony ve Samsung imzası taşıyor.
Ana sensörlerden ilki 48MP Sony IMX598: 14mm odak uzunluğu sunan, f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı bu sensör 4 eksenli OIS desteği, mikro gimball özelliği ile geliyor.
İkinci ana sensör 50MP Samsung GN1: 23mm odak uzunluğu sunan, f/1.57 diyaframa sahip bu sensör bir önceki önceki nesle kıyasla ışık hassasiyetini %38,8 ve odak doğruluğunu %22 artırıyor. 1/1.3 sensör büyüklüğü olan GN1 oldukça büyük bir sensöre benziyor. Süper Gece Modu 2.0 buna dayanıyor – sadece 0.01 lux’te çalışabiliyor.
Cihaz 50 mm odak uzaklığına sahip 32MP f/2.08 portre (2x telefoto) kamerası ve OIS’li 5x optik yakınlaştırma ve 60x süper yakınlaştırmaya sahip 8MP f/3.4 periskop kamerası ile de iddialı fotoğraflar çekeceğe benziyor.
Cihaz 32MP f/2.45 özçekim kamerasını da bünyesinde barındırıyor.
X60 Pro+ ZEISS optiklerin yanı sıra Zeiss T* kaplamaya da sahip. Bu teknolojiyi Sony haricinde kullanan ilk üretici Vivo oluyor.
Bu kaplamanın eklenmesi, telefonla çekilen görüntülerin kalitesinde önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca akıllı telefonda türünün ilk örneği olan nano kristal yapı da var.
Vivo, 4 arka kameranın da AF otomatik odaklama ve video sabitlemeyi desteklediğini söylüyor. Ayrıca 8K’da kayıt yapabilir ve 1080p’ye kadar ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz.
Snapdragon 888 ile üstün performans
Vivo X60 Pro+, gücünü Snapdragon 888’den alıyor. 8GB ve 12GB RAM desteğine sahip olan cihaza LPDDR5 RAM teknolojisi eşlik ediyor.
12 GB’lık sürüm, depolama alanından 3 GB’ı ek RAM olarak kullanmanıza izin veren Memory Fusion Teknolojisi adlı bir özelliğe sahip.
Cihazda 4200mAh bataryaya 55w flaş şarj eşlik ediyor. Ancak maalesef kablosuz şarj ve stereo hoparlör bulunmuyor.
Vivo X60 Pro +, çift SIM desteğine (yalnızca Nano), ekranda parmak izi tarayıcıya, yüz tanıma kilidine, NFC, SBC, AAC, aptX HD ve LDAC destekli Bluetooth 5.2’ye sahip.
Deri olmasına rağmen 9.10mm kalınlığa ve 190.6g ağırlığa sahip olan X60 Pro+ Android 11 tabanlı OriginOS ile çıkıyor.
Fiyatlandırma
Vivo X60 Pro+
8GB / 128GB 4998 CNY (5700 TL)
12GB / 256GB 5998 CNY (6850 TL)
Vivo X60 Pro+ teknik özellikler
- Ekran: 6,56 inç, Full HD+ (2376 x 1080), 120 Hz ekran yenileme, 240 Hz örnekleme, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 888 (5 nm)
- Bellek: 8 / 12 GB LPDDR5
- Depolama: 128 / 256 GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 32 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 55 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh
- Boyutlar: 158,59 x 73,35 x 9,10 mm
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C
- Renkler: Mavi, Turuncu
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0
- Ağırlık: 190 gram
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Genel
Opera, YoYo Games’i satın aldı
İnternet tarayıcı geliştiricisi Opera, GameMaker Studio adlı popüler oyun geliştirme aracının arkasındaki ekip olan YoYo Games’i satın aldı.
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İnternet tarayıcıları arasında Google Chrome‘dan sonra en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Opera, önemli bir satın alıma imza attı. Şirket, GameMaker Studio 2‘nin sahibi YoYo Games‘i, oyuncuya yönelik tarayacısı Opera GX‘i ve Gaming bölümünü genişletmek için 10 milyon dolara satın aldı.
Opera Software tarafından geliştirilen ve 1995 yılından beri aktif olarak güncellenen internet tarayıcısı, özellikle Google Chrome’un en büyük rakibi olarak görülüyor. Kendi içerisinde bulunan açılır pencere ve reklam engelleyici, dahili arama, e-posta yazılımı ve VPN özellikleri sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor.
Opera’nın bilindiği üzere 2019 yılında, oyuncular için tasarlanmış bir internet tarayıcısı olan ve düşük güç kullanımının yanı sıra, oyunlarda çevrimiçi bağlantıları iyileştirmek için bir ağ sınırlayıcı gibi performans odaklı bazı özellikler sunan Opera GX‘i tanıtmıştı.
Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor. Opera GX oyun tarayıcısı, geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla 7 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını da duyurmuştu.
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YoYo Games’in Opera’ya nasıl bir katkı sunacağı henüz netlik kazanmadı. Firma içerisindeki Opera GX ve GameMaker ekipleri Opera’nın Gaming çatısı altında birleştirilecek. YoYo Games’inde bu çatıya dahil olması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite modeli Türkiye’ye geliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10T Lite modelini Türkiye‘ye getirmeye hazırlanıyor. Şirket müjdeli haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.
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Xiaomi Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 5G’li ve Snapdragon 750G işlemcili Xiaomi Mi 10T Lite’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç’lik bir ekrana sahip. Full HD ekranla gelen ürün, ekranını da Gorilla Glass 5 ile koruyor. Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.
Mi 10T ailesi genişliyor! Serinin yeni üyesi Mi 10T Lite çok yakında satışta. #YaratıcılığınaGüçKat 🌟 pic.twitter.com/kTPBRg8Lv6
— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) January 20, 2021
4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite’ın ön yüzünde f/2.5 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun arkasında ise 64 Megapiksel Sony IMX682 sensor f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram, 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro sensör f/2.4 diyafram kamera kurulumuna yer veriliyor.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
- Ağırlık: 214,5 gram
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin henüz Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi’nin ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapması bekleniyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 2 saat önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 4 gün önce
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