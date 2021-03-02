Oyun
Epic Games, Fall Guys’ın yapımcısını satın aldı
Epic Games gücüne güç katmaya devam ediyor. İlk etapta, adını Fornite ile oyun dünyasına sağlam bir şekilde yazdıran şirket, açtığı oyun mağazasıyla piyasayı domine etmeye devam etmişti. Görünüşe göre, şirketin hız kesmeye niyeti yok. Öyle ki, oyun devi, bir popüler oyunu ve arkasındaki şirketi daha bünyesine kattı…
Konumuz oyunlar. Öyleyse, sizler için özenle seçtiğimiz oyuncu laptoplarını topladığımız bu listeyi paylaşmak isteriz!
Epic Games, oyun imparatorluğunu Mediatonic ile genişletiyor
Aslında, her şey bu ayın başında çıkan Fall Guys ve Fornite’ın oyun içi bir işbirliği yapacağı yönündeki sızıntılarla başlamıştı. Buna göre, Fall Guys oyununa ‘Llama’, ‘Cuddle Team Leader’ ve ‘Peely’ gibi meşhur Fortnite skin’leri (kostüm) gelecekti. Bugün görüyoruz ki, bu sızıntılar büyük resmin tamamını göstermekten çok uzakmış. Epic Games, bugün yaptığı açıklamayla Fall Guys’ın da yapımcısı olan Tonic Games Group’u aldığını duyurdu. CEO Tim Sweeney, “Epic’in oyun dünyasındaki yeteneklerin peşinde olduğu ve bu başarılı insanlarla kendi evrenini büyütmeye çalıştığı bir sır değil. Bundan dolayı, Fall Guys’a yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Buna ek olarak, aynı minvalde bir açıklama da satın alınan Tonic Games Group’tan geldi. Fall Guys’ın yaratıcısı, “Epic Games ile uzun bir süredir aramız iyi. Ayrıca, hedeflerimizin de benzer olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, iki şirketin birleşmesi çok mantıklı bir hamle” dedi. İki şirket de yaptığı açıklamalarda bu satın almadan oyunun ve oynanışın etkilenmeyeceğinin altını çizdi.
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Epic Games, satın almalarla güç kazanmaya devam ediyor
Hatırlayacağınız üzere, Epic, 2019 yılında Rocket League oyununun yaratıcısı Psyonix’i satın almıştı. Ayrıca, yazılım firması RAD satın alması da Epic Games’in stratejik hamlelerinden biriydi. Tabi, Epic’in ünlü uygulama Houseparty’yi de bünyesine kattığını da unutmamak lazım. Bunlar üstüne, bir de Steam’in karşısına rakip olarak dikildiği ‘Epic Games Store’ oyun mağazasını da eklersek, Epic’in amacını açıkça görebiliriz. Şirket, görünüşe göre, oyun dünyasında tartışmasız bir liderlik peşinde. Yaptığı bu satın almalar da bu ama için para harcamaktan çekinmediğinin yadsınamaz bir göstergesi. Bakalım, Mediatonic’i satın alması Epic’e bu amacına ulaşmasında ne kadar fayda sağlayacak….
İşlemci
Intel Rocket Lake çipleri Hitman 3 oyununu ücretsiz verebilir
Intel yeni nesil işlemcileriyle alakalı gelen son sızıntılar doğruysa firma Rocket Lake işlemcilerinin çıkışıyla birlikte Hitman 3 paketi de sunacak.
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Sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı @momomo_us, PC Gamer’ın tespit ettiği paylaşımında; Intel’in Hitman 3 paketiyle alakalı hüküm ve koşullar belgesini bulduğunu iddia ediyor. Paylaşımda görülebildiği üzere Comet Lake yanında Rocket Lake işlemcilerinin de uygun donanımlar altında adı geçiyor. Promosyon son tarihi olarak ise belgede 30 Haziran 2021 gösteriliyor.
Belgenin gerçek olup olmadığını kanıtlayamayacağımız için dikkatli olmakta fayda var. Ancak bu sızıntılar; önceden gelen Intel’in IO Interactive ile Hitman 3 optimizasyonu için işbirliği yaptığı bilgileriyle paralel nitelikte. Firma yine CES 2021’de Rocket Lake işlemcisinin mevcut işlemciye göre kare sayısı farkını göstermek için de bu oyunu sergilemişti.
Dolayısıyla Intel Rocket Lake işlemcileri çıkışını yaptığında yanında Hitman 3 bedava bir şekilde gelmeleri mümkün. Yani eğer yeni nesil bir Intel işlemcisi ve Hitman 3 oyununu almayı düşünüyorsanız; bu paketin gelip gelmeyeceğini beklemek iyi bir fikir gibi duruyor. İşlemcilerin çıkış tarihi ise bir aksilik olmaması durumunda Mart ayı olarak karşımıza çıkıyor. Ön siparişlerin erkenden başlaması da yine ihtimaller dahilinde.
Bu işlemcilerin başında 8 çekirdekli ve saat başı komutta %19’luk bir gelişme sağlayan işlemci geliyor. Hitman 3 de birçok incelemeden hikaye ve oynanış tarafında oldukça iyi notlar toplamış bir oyun. Dolayısıyla bu paket gerçekleşmesi durumunda kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
Genel
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
Need for Speed hayranlarını üzecek haber geldi. Ortaya çıkan haberlere göre EA‘in asıl odak noktasında şu an için Battlefield yer alıyor.
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Geliştirici firma Criterion şimdilik Need for Spped için çalışmayacak!
Oyun dünyasında yarış oyunlarına olan ilgi eskisi gibi değil ne yazık ki. Ana akım olmaktan çıkan bu oyunlar artık daha geri planda kalıyorlar. Yarış oyunu denilince akla gelen ilk serilerden olan Need for Speed oyunları da bu durumun olumsuz etkileri ile karşılaştı. Gün geçtikçe geri plana atılan oyun, EA‘in dahi ana markaları arasında yerini kaybetti. Serinin altın çağlarına tanık olan Criterion firmasıyla tekrardan anlaşan EA, görünüşe göre bu sene için yeni bir yarış oyunu çıkarmayı düşünmüyor.
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Gelen bilgilere göre EA, Criterion firmasının Battlefield 6′ya yoğunlaşmasını istiyor. Yarış oyunlarına olan ilginin azalmasının bunda etkisi büyük ne yazık ki. Burnout serisi ile de adından söz ettiren firmanın aksiyon FPS oyununda yapacağı etkiler merak ediliyor. Her ne kadar Criterion tek geliştirici firma olmayacak olsa da, oyun için yapacağı etkiler ilginç olabilir. Yeni nesil Need for Speed oyunu için en yakın tarihin ise 2022 olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, 18 GB RAM’li versiyona da sahip olacak!
Asus ROG Phone 5 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon Geekbench‘te ortaya çıkan sonuçlara göre 18 GB RAM ile gelecek.
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18 GB RAM’li Asus ROG Phone 5 modeline hazır olun!
Asus oyuncu telefonları konusunda işini ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Piyasadaki en önemli alternatiflerden biri olan firma, yeni modeli ROG Phone 5 ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde yine Geekbench platformuna uğradı. Yeniden teste giren oyuncu telefonu görünüşe göre farklı versiyonlara sahip olacak. Akıllı telefon tekli çekirdek performansında 1113 puan almayı başardı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da cihaz 3468 puan aldı. Ancak asıl olay cihazın aldığı puanlar değil. Zira akıllı telefon Geekbench sonuçlarına göre tam 18 GB RAM kapasitesine sahip olacak.
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Geçtiğimiz haftalarda 16 GB RAM‘li bir model ile daha Geekbench‘e uğrayan Asus ROG Phone 5, rekabeti farklı boyutlara taşıma derdinde. 12 GB‘lık bir sürümünün daha olduğu ortaya çıkan akıllı telefon, neredeyse bilgisayarlara kafa tutacak. Bununla birlikte akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Tam anlamıyla performans canavarı olacak oyuncu telefonu 10 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım oyuncu telefonu 2021‘e damga vurmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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