Epic Games, Fall Guys’ın yapımcısını satın aldı

Epic Games gücüne güç katmaya devam ediyor. İlk etapta, adını Fornite ile oyun dünyasına sağlam bir şekilde yazdıran şirket, açtığı oyun mağazasıyla piyasayı domine etmeye devam etmişti. Görünüşe göre, şirketin hız kesmeye niyeti yok. Öyle ki, oyun devi, bir popüler oyunu ve arkasındaki şirketi daha bünyesine kattı…

Konumuz oyunlar. Öyleyse, sizler için özenle seçtiğimiz oyuncu laptoplarını topladığımız bu listeyi paylaşmak isteriz!

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Epic Games, oyun imparatorluğunu Mediatonic ile genişletiyor

Aslında, her şey bu ayın başında çıkan Fall Guys ve Fornite’ın oyun içi bir işbirliği yapacağı yönündeki sızıntılarla başlamıştı. Buna göre, Fall Guys oyununa ‘Llama’, ‘Cuddle Team Leader’ ve ‘Peely’ gibi meşhur Fortnite skin’leri (kostüm) gelecekti. Bugün görüyoruz ki, bu sızıntılar büyük resmin tamamını göstermekten çok uzakmış. Epic Games, bugün yaptığı açıklamayla Fall Guys’ın da yapımcısı olan Tonic Games Group’u aldığını duyurdu. CEO Tim Sweeney, “Epic’in oyun dünyasındaki yeteneklerin peşinde olduğu ve bu başarılı insanlarla kendi evrenini büyütmeye çalıştığı bir sır değil. Bundan dolayı, Fall Guys’a yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Buna ek olarak, aynı minvalde bir açıklama da satın alınan Tonic Games Group’tan geldi. Fall Guys’ın yaratıcısı, “Epic Games ile uzun bir süredir aramız iyi. Ayrıca, hedeflerimizin de benzer olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, iki şirketin birleşmesi çok mantıklı bir hamle” dedi. İki şirket de yaptığı açıklamalarda bu satın almadan oyunun ve oynanışın etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

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Epic Games, satın almalarla güç kazanmaya devam ediyor

Hatırlayacağınız üzere, Epic, 2019 yılında Rocket League oyununun yaratıcısı Psyonix’i satın almıştı. Ayrıca, yazılım firması RAD satın alması da Epic Games’in stratejik hamlelerinden biriydi. Tabi, Epic’in ünlü uygulama Houseparty’yi de bünyesine kattığını da unutmamak lazım. Bunlar üstüne, bir de Steam’in karşısına rakip olarak dikildiği ‘Epic Games Store’ oyun mağazasını da eklersek, Epic’in amacını açıkça görebiliriz. Şirket, görünüşe göre, oyun dünyasında tartışmasız bir liderlik peşinde. Yaptığı bu satın almalar da bu ama için para harcamaktan çekinmediğinin yadsınamaz bir göstergesi. Bakalım, Mediatonic’i satın alması Epic’e bu amacına ulaşmasında ne kadar fayda sağlayacak….

Kaynak: IGN, GameSpot