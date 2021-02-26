Oyun
PlayStation Plus Mart 2021 oyunları belli oldu!
Playstation Plus Mart 2021 için de iddialı geliyor. Aylık 20 TL’den başlayan abonelik ücreti ile kullanıcılara her ay bedava oyunlar sunan ve başka birçok avantaj da sağlayan sistem, önümüzdeki ayın ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ayın oyunlarında aksiyon teması öne çıkarken, PS4 oyunlarına ek olarak, PS5 ve PlayStation VR sistemleri için de ayrı oyunlar olduğunu belirtelim…
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PlayStation Plus Mart 2021 oyunları karşınızda
Bu ayın yapımları gerçekten de heyecanlandıran ve oynarken güzel vakit geçireceğinizi düşündüğümüz oyunlar. Öyleyse, lafı daha fazla uzatmadan, bu oyunlara yakından bakalım.
#1- Final Fantasy 7 Remake (PS4)
Final Fantasy 7 Remake, şüphesiz bu ayın en öne çıkan oyunu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan RPG türündeki oyununun orijinali ilk olarak 1997 yılında piyasaya çıkmıştı. Tabi, bizim bu ayki oyunumuz remake versiyonu. Yani, orijinalin grafik ve performans olarak modernize edilmiş hali. 202o yılında tanıtılan oyun, alışık olduğumuz Midgar’da geçiyor. Buna ek olarak, oyunda Cloud Strife karakterini kontrol ediyoruz ve acımasız bir şirket olan Shrine’ı dünyanın kaynaklarını kendi bencil amaçları için tüketmesinden alıkoymaya çalışıyoruz. Eğer RPG, aksiyon ve strateji oyunlarını seviyorsanız; FF7 Remake’i kaçırmamanızı öneririz.
#2- Remnant: From The Ashes (PS4)
Souls hayranlarının seveceğini düşündüğümüz Remnant: From The Ashes, bu ayın ilgi çeken diğer bir oyunu. Aksiyon, FPS ve RPG elementlerini bünyesinde barındıran yapım, oyunculara eğlenceli vakit geçirme garantisi veriyor. Ayrıca, oyunun hem co-op hem de tekli hikaye modunda gayet başarılı olduğunu belirtelim.
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#3- Maquette (PS5)
Maquette, deyim yerindeyse, şirin bir puzzle oyunu. Oyunun merkezinden uzaklaştıkça harita büyüyor ve yeni challange’larla karşılaşıyorsunuz. Özetle, eğer PS5’iniz varsa ve vakit geçirmelik basit bir oyun arıyorsanız, Maquette’i kaçırmayın deriz.
#4- Farpoint (PlayStation VR)
Bilim-kurgu tadındaki atmosferiyle, aksiyon temalı bir FPS olan Farpoint, Playstation VR için özel olarak geliştirildi. Ancak, bu oyunu denemek için VR’a ihtiyacınız yok. Başka bir deyişle, DualShock kolunuzla da rahatça oynayabilirsiniz bu oyunu.
Bu oyunlara ek olarak, Playstation Plus’ın geçtiğimiz ay da ücretsiz olarak sunduğu Destruction Allstars yapımını da hala edinebileceğinizi ekleyelim. Son olarak, bu yapımın sadece PS5’e özgü olduğunu ve Nisan ayının 5’ine kadar ücretsiz kalacağını da belirtmiş olalım.
Kaynak: GamesRadar+
Geek
Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!
Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.
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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!
Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.
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Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
Oyun
Subnautica: Below Zero PC, Playstation ve Xbox’a Mayıs’ta geliyor
Beğenilen açık dünya su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica’nın devam oyunu 14 Mayıs’ta geliyor.
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Unknown World stüdyosunun geliştirdiği Subnautica: Below Zero; bir süredir Steam üzerinde Erken Erişim’de idi. Ancak şimdiye kadar oyunun Nintendo Switch hariç herhangi bir platforma geleceği açıklanmamıştı.
Şimdi ise firmanın açıklamasına göre Subnautica devam oyunu; Windows ve Mac bilgisayarlar için Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşacak. Aynı zamanda Switch dışında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X için çıkacak olan oyun; fiziksel ve dijital kopyaları ile 30 Dolar fiyata sahip olacak.
Unknown Worlds oyunun Bandai Namco işbirliği ile çıkacağını da bildiriyor. Buna göre Amerika, EMEA ve Japonya için fiziksel kopyaları Bandai Namco dağıtacak. Switch için ise daha önce bu platformda olmayan ilk oyunla beraber Subnautica: Below Zero devam oyununu barındıran fiziksel kopya 60 Dolardan satışta olacak.
Oyundan bahsedecek olursak Planet 4546B’yi keşfetmeye devam edecek olan oyuncular bu sefer soğuk bir dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar. Stüdyonun Erken Erişim’den gelen geri dönüşleri dikkate alarak geliştirdiklerini söylediği Below Zero; yeni hikayesi ve sırlarıyla oyuncuları karşılayacak. Bununla beraber yine üretilebilecek yeni teknolojilerin yanında; derin sularda karşılaşacakları yeni yaratıklar gibi çeşitli şeyler de oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Genel
Epic Games, Sunless Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Sunless Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 31,00 TL olan Sunless Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Sunless Sea, strateji, rogue-like, RPG ve macera oyunlarının ögelerini karıştıran türlerin bir karışımı. Oyun sırasında yeni bölgeler keşfeder, kaynakları topluyor, diplomasi yapıyor ve savaş yürütüyoruz. Oyun doğrusal ilerlemiyor verdiğiniz kararlar oldukça önemli. Yolculuğunuz başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Ayrıca yeraltı kolonilerini özgürleştirmeye mi yoksa onları kalıcı olarak Britanya İmparatorluğu’na mı tabi kılmaya karar veren de siz olacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Sunless Sea oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi
- İşlemci: 2Ghz veya daha iyisi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: en az 1280×768 çözünürlük veya DirectX destekli bir ekran kartı
- Depolama: 700 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Sunless Sea oyununu henüz indirmediyseniz 04.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
PlayStation Plus Mart 2021 oyunları belli oldu!
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