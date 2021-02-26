PlayStation Plus Mart 2021 oyunları belli oldu!

Playstation Plus Mart 2021 için de iddialı geliyor. Aylık 20 TL’den başlayan abonelik ücreti ile kullanıcılara her ay bedava oyunlar sunan ve başka birçok avantaj da sağlayan sistem, önümüzdeki ayın ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ayın oyunlarında aksiyon teması öne çıkarken, PS4 oyunlarına ek olarak, PS5 ve PlayStation VR sistemleri için de ayrı oyunlar olduğunu belirtelim…

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PlayStation Plus Mart 2021 oyunları karşınızda

Bu ayın yapımları gerçekten de heyecanlandıran ve oynarken güzel vakit geçireceğinizi düşündüğümüz oyunlar. Öyleyse, lafı daha fazla uzatmadan, bu oyunlara yakından bakalım.

#1- Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Final Fantasy 7 Remake, şüphesiz bu ayın en öne çıkan oyunu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan RPG türündeki oyununun orijinali ilk olarak 1997 yılında piyasaya çıkmıştı. Tabi, bizim bu ayki oyunumuz remake versiyonu. Yani, orijinalin grafik ve performans olarak modernize edilmiş hali. 202o yılında tanıtılan oyun, alışık olduğumuz Midgar’da geçiyor. Buna ek olarak, oyunda Cloud Strife karakterini kontrol ediyoruz ve acımasız bir şirket olan Shrine’ı dünyanın kaynaklarını kendi bencil amaçları için tüketmesinden alıkoymaya çalışıyoruz. Eğer RPG, aksiyon ve strateji oyunlarını seviyorsanız; FF7 Remake’i kaçırmamanızı öneririz.

#2- Remnant: From The Ashes (PS4)

Souls hayranlarının seveceğini düşündüğümüz Remnant: From The Ashes, bu ayın ilgi çeken diğer bir oyunu. Aksiyon, FPS ve RPG elementlerini bünyesinde barındıran yapım, oyunculara eğlenceli vakit geçirme garantisi veriyor. Ayrıca, oyunun hem co-op hem de tekli hikaye modunda gayet başarılı olduğunu belirtelim.

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#3- Maquette (PS5)

Maquette, deyim yerindeyse, şirin bir puzzle oyunu. Oyunun merkezinden uzaklaştıkça harita büyüyor ve yeni challange’larla karşılaşıyorsunuz. Özetle, eğer PS5’iniz varsa ve vakit geçirmelik basit bir oyun arıyorsanız, Maquette’i kaçırmayın deriz.

#4- Farpoint (PlayStation VR)

Bilim-kurgu tadındaki atmosferiyle, aksiyon temalı bir FPS olan Farpoint, Playstation VR için özel olarak geliştirildi. Ancak, bu oyunu denemek için VR’a ihtiyacınız yok. Başka bir deyişle, DualShock kolunuzla da rahatça oynayabilirsiniz bu oyunu.

Bu oyunlara ek olarak, Playstation Plus’ın geçtiğimiz ay da ücretsiz olarak sunduğu Destruction Allstars yapımını da hala edinebileceğinizi ekleyelim. Son olarak, bu yapımın sadece PS5’e özgü olduğunu ve Nisan ayının 5’ine kadar ücretsiz kalacağını da belirtmiş olalım.

Kaynak: GamesRadar+