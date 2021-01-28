Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP

İşlemci: 1.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 1 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP

İşlemci: 1.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 1 GB

Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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