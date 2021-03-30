Oyun
Enlisted için planlanan açık beta tarihi belli oldu!
Enlisted oyunu için planlanan açık beta başlangıç tarihi belli oldu. 2. Dünya Savaşı temalı çok oyunculu oyun, önümüzdeki ay açık beta süreci ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte devasa oyuncu kapasitesi ile piyasadaki önemli yapımlardan biri olmayı hedefleyen oyun yavaş yavaş kendini çıkışına hazırlıyor.
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Enlisted önümüzdeki ay açık beta sürecine başlıyor!
Çok oyunculu FPS oyunları oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle PUBG, Valorant ve Call of Duty: Warzone gibi oyunların başarısı birçok firmayı da harekete geçirdi. Hali hazırda rekabetin çok büyük boyutlara ulaştığı bu kategoriye yeni bir yarışmacı daha ekleniyor. Gaijin Entertainment tarafından yayınlanan Enlisted, yakında açık beta süreci ile oyuncuları bünyesine katacak. Kapalı beta sürecini tamamlayan oyun, 8 Nisan tarihinde açık betaya geçiyor. Oyun için geri sayıma geçen firma, bu sayede piyasadan önemli bir pay alma derdinde.
2. Dünya Savaşı temasının hakim olduğu oyunda, haritalar oldukça büyük. Savaş dönemindeki tarihi olayların da tecrübe edileceği oyunda, 100 kişilik çok oyunculu modlar bulunuyor. Bu bakımdan Battlefield 1 ve V‘teki havaya çok yakın olan Enlisted, öne çıkmak için elinden geleni yapacağa benziyor. Oyun içerisinde sadece piyade değil, tank operatörü ve savaş uçağı pilotu gibi rollere de bürünebilirsiniz. Ayrıca Gaijin Entertainment açık beta ile birlikte bazı konularda iyileştirilmelerin de olacağını duyurdu. Firma oyuncuların seviye atlarken daha kontrolü ellerine alabileceği düzeltmelerin açık beta ile yayınlanacağını aktardı. Bununla birlikte açık betaya katılan katılımcılar oyunun kapalı betasında yer alan bazı özelliklerden ve fırsatlardan yararlanamayacaklar.
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Enlisted açık betasında Founder’s Pack kaldırılıyor!
8 Nisan tarihinde kapalı beta sürecini resmi olarak tamamlayacak oyun açık beta sürecine girecek. Kapalı beta sürecinde yer alan Founder’s Pack, açık beta içerisinde yer almayacak. Oyuncuların performansına bağlı özel hediyelerin bulunduğu paket için geç kalmış olabilirsiniz. Ancak açık beta ile birlikte yeni fırsatların oyuncuları karşılama ihtimali de oldukça yüksek. Hali hazırda Founder’s Pack ile birlikte Amerikan, Sovyet ve Alman askerinden oluşan paketlere erişebilen oyuncular bu ekipmanlarını ve karakterlerini açık betada da kullanabilecek. Ancak bu pakete sahip olamayanlar ne yazık ki açık betada da bu imkandan yararlanamayacaklar.
2016 yılında duyuru yapılan oyun açık beta sürecine yeni haritalar ve ekipmanlar ile giriş yapacak. Kapalı beta sürecinde yer alan “Moskova Savaşı ve Normandiya Çıkarması” açık betada da yerini alacak. Bunlara ilave olarak ise, bazı yeni silah, tank ve uçaklar da oyuna dahil olacak. Silah kısmında M1918A2 makineli tüfek ve FG 42 II saldırı silahı oyuna eklenecek. Ayrıca tank olarak Panzer IV, uçak olarak da P-38J oyuna dahil oluyor. Ancak oyunun açık betası ile birlikte daha fazla yeni ekipmanın ve aracın da eklenme ihtimali yüksek. Bunların yanı sıra oyunda takımların daha özelleştirilebilir olacağı ortaya çıktı. Oyuncular kendi takımlarını kurarken daha küçük veya büyük ekipler ile oyuna dahil olabilecek.
Enlisted PC sistem gereksinimleri
Artık geri sayıma geçilen oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Bununla birlikte grafiksel anlamda rakiplerinden geride durmayan oyunun, sisteminizi yorma ihtimali oldukça yüksek. Nvidia Reflex teknolojisi ile daha iyi bir optimizasyon hedeflenirken, kuvvetli PC’ye sahip oyuncuların sıkıntı yaşamayacağı tahmin ediliyor. Zira oyun kapalı beta sürecinde dahi çok fazla optimizasyon sorunları ile gündeme gelmedi.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 660, AMD Radeon Series 78XX veya üstü
- Depolama alanı: 12 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX460 veya üstü
- Depolama alanı: 12 GB
Enlisted oyununun açık betasına buradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıca oyun açık beta sürecine Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarında da girecek. Sonuç olarak Enlisted 2. Dünya Savaşı hayranlarının kaçırmaması gereken bir oyun.
Genel
PlayStation PS3, PS Vita ve PSP Platformlarının fişini çekiyor!
PlayStation PS3, PS Vita ve PSP sahiplerini üzecek haberini paylaştı. PS3, PS Vita ve PSP sahipleri En geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar uygulama içi satın alımı ve Store alımları yapılabilecek.
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Playstation tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“PlayStation™Store’u 2 Temmuz 2021’de PlayStation® 3’te ve 27 Ağustos 2021’de PlayStation®Vita cihazlarında kapatıyoruz. Ayrıca PSP™ (PlayStation® Portable) için kalan satın alma işlevi de 2 Temmuz 2021’de kullanımdan kaldırılacaktır. Dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra bu değişiklikleri PlayStation®4 ve PlayStation®5’te PlayStation Store’a yönelik kaynaklarımızı odaklama çabasıyla yapmaya karar verdik. Bu da müşteri deneyimini daha da geliştirmemizi sağlayacak. Yıllar boyunca bu platformlardaki desteğiniz için teşekkür ederiz.”
Peki Bunun sizin için anlamı ne?
Artık oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP dijital içerikleri satın alamazsınız. Ayrıca artık PS3, PS Vita ve PSP’deki oyunlar aracılığıyla oyun içi alışveriş yapamayacaksınız. PSP mağazası 2016’da daha önce kapatılmış olsa da, kalan PSP satın alma işlevi (örn. oyun içi satın alımlar) artık tamamen kullanımdan kaldırılacak.
Sahip olduğunuz PlayStation içerikleri ne olacak?
Oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere sahip olduğunuz PS3, PS Vita ve PSP içeriklerini indirmeye devam edebileceksiniz. İlgili cihazdaki İndirme listesine erişerek sahip olduğunuz içeriği PS3, PS Vita veya PSP’nize indirebilirsiniz. Bir PS3/PS Vita çapraz satın alma paketi satın aldıysanız ve yalnızca PS3 veya PS Vita sürümünü indirdiyseniz, PlayStation Store’un kapatılmasından önce ilgili cihaza indirmeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz video içeriği, Videolarım uygulaması aracılığıyla PS3, PS4 veya PS5’te veya PlayStation Video uygulaması aracılığıyla mobil cihazlarda yayınlanabilir. Hizmetin bir üyesi olarak kaldığınız süre boyunca PlayStation Plus üzerinden hak talebinde bulunduğunuz oyunları yeniden indirebilir ve oynayabilirsiniz.
Peki ya PlayStation para puan kodları, cüzdan bakiyeleri ve çapraz satın alma içerikleri ne olacak?
PlayStation Store ve bu cihazlar için satın alma işlevlerini kapattıktan sonra PS3, PS Vita ve PSP cihazlarında oyun ve PlayStation Plus para puan kodlarını kullanabileceksiniz. PlayStation Store kapandıktan sonra PS3, PS Vita ve PSP cihazlarında PSN cüzdan bakiyesi para puan kodlarını (örn. hediye kartları) kullanamazsınız ve bu cihazlar için satın alma işlevi kapanır. PSN cüzdan bakiyeniz PSN hesabınızda kalır ancak cüzdan paranızı yalnızca web, PlayStation App veya PS4 ve PS5 konsollarındaki PlayStation Store’dan PS4 ve PS5 ürünlerini satın almak için kullanabileceksiniz. Web, PlayStation App veya PS4 ve PS5 konsollarında PlayStation Store üzerinden çapraz satın alma içeriklerini satın alabilir ve hem PS4 sürümüne hem de PS3/PS Vita/PSP sürümlerine erişebilirsiniz.
Genel
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!
Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme Patch 1.2 ortaya çıktı. Hala hataları ile adından söz ettiren oyun yeni güncelleme ile birçok sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Patch 1.2 güncellemesi rekor sayıda iyileştirmeye sahip.
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Cyberpunk 2077 Patch 1.2 resmi olarak ortaya çıktı!
Cyberpunk 2077 oyununun düzelmesi için CD Projekt Red, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyun yüksek beklentilere rağmen sınıfta kalmıştı. Bununla birlikte oyunda yer alan hataların çokluğu firmanın imajını oldukça zedeledi. Dolandırıcılık ile dahi suçlanan oyun stüdyosu, bir nevi kabuğuna çekildi. Peşi sıra gelen olumsuz haberlerin ardından davalık dahi olan CD Projekt Red ise oyundan ümidini kesmiş değil. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncelleme ile oyunun arkasında durmaya devam ediyor. Sene başında güncelleme planını ortaya çıkaran firma, yeni güncellemesini oyuncuların beğenisine sundu. Patch 1.2 adına sahip güncelleme ise oldukça dolu içerik ile oyuncuların karşısına çıktı.
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Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda düzeltmeye sahip!
Resmi olarak indirilebilir durumda olan güncelleme devasa boyutu ile dikkat çekiyor. yaklaşık 29 GB‘a varan boyuta sahip güncelleme, pek çok soruna da çözüm olmaya geliyor. Firma yayınladığı blog yazısında, güncellemede toplam 484 adet hata çözümü ve iyileştirmenin olduğunu belirtti. Madde madde düzeltme sayıları ortaya çıkarken, en çok iyileştirme görevler için yapılmışa benziyor. Zira güncellemede sadece görevler için 127 ayrı düzeltme bulunmakta. Bütün platformlara çıkan güncelleme konsol kısmı için 473 adet iyileştirmeye sahip. PC kısmının kendine has 11 adet iyileştirmesi bulunmakta. Bununla birlikte oyun içerisinde yer alan ve can sıkan birçok hata da ortadan kalkmışa benziyor.
Özellikle polis yapay zekası çok eleştirilen oyun, artık sinir bozucu polislere sahip olmayacak. Yapımcı firma bu konuda önemli bir yapay zeka güncellemesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca çıkışından bu yana dalga konusu olan NPC‘lerin yaptığı “T pozu” hatası ortadan kalktı. Direksiyon hassasiyeti gibi oyuncuların en baştan bu yana itiraz ettiği konularda da önemli iyileştirmelerin yapıldığı ortaya çıktı. Performans konusunda da önemli geliştirmeler yapan CD Projekt Red, özellikle düşük seviye sistemlerde ve eski nesil konsollarda güncellemenin önemli ve olumlu sonuçları olduğunu açıkladı. Hali hazırda güçlü PC veya yeni nesil konsol sahibi oyuncuların bu güncellemedeki performans iyileştirmelerinden tam olarak verim alamama ihtimallerini de bulunmakta. Bunun nedeni ise, optimizasyon için firmanın giriş seviye ve eski nesle öncelik vermesi.
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 ile AMD kartlara RTX desteği!
Tüm bunların dışında artık AMD ekran kartı sahipleri oyunda RTX teknolojisinden yararlanacak. Geliştiriciler yeni güncelleme ile RTX desteğini Nvidia ile sınırlı olmaktan çıkardı. Bu sayede AMD ekran kartlı oyuncu sayısının da artabileceği tahmin ediliyor. Böylelikle oyun kaybolan havasını kazanma yolunda da önemli adımlar atabilir. Adı küçük kendi ve boyutu çok büyük olan bu güncelleme ilk izlenimlerde olumlu yorumlar aldı. Firma bir nebze olsun kendini ve oyununu kurtarmak isterken, oyun için yaratılan ilk başlardaki havanın olmayışı da ilerleyen zamanlarda firmayı olumsuz etkileyebilir. Güncelleme takvimini aksatmadan devam ettirmek isteyen CD Projekt Red, şimdi de ek paket için kolları sıvadı. Firmanın ek paket için kesin bir tarih vermediğini hatırlatmak gerek. Ancak tahminler yaz aylarında ek pakete kavuşabileceğimiz yönünde. İçeriği bilinmeyen güncellemenin, yine belli başlı konularda hata iyileştirmelerine de sahip olacağı tahmin ediliyor.
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Piyasa için önemli bir ders olan Cyberpunk 2077, bakalım hatalarından ders çıkartacak mı bekleyip göreceğiz. Oyun dünyasındaki birçok firma, bu oyunun başarısızlığı nedeniyle daha temkinli adımlar atmaya başladı. Özellikle merakla beklenen bir diğer önemli yapım Dying Light 2, zorlu geliştirme süreçlerinin ardından süresiz olarak ertelendi. Dikkatlerin üzerinde olduğu CD Projekt Red bakalım günün sonunda, imajını düzeltmeyi başaracak mı merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme ile alakalı tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Eğer güncelleme kullandığınız platformda görünmüyorsa platformunuzu yedine başlatarak tekrar kontrol edebilirsiniz.
Genel
Microsoft Flight Simulator oyununa Ever Given gemisi eklendi!
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given gemisi oyun dünyasında da gündeme oturdu. Bazı mod yapımcıları gemiyi Microsoft Flight Simulator içine eklemeyi başardı.
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Karaya oturan gemi Microsoft Flight Simulator’a mod olarak geldi!
Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given isimli gemi, dünya gündemini oldukça meşgul etmeyi başardı. Kanalı olduğu gibi trafiğe kapayan bu kaza nedeniyle dünya ticaretinde büyük aksaklıklar ortaya çıktı. Durum ciddiyetini korurken, geminin bir nevi düştüğü hal oyun dünyasını da ilginç bir şekilde etkiledi. Microsoft Flight Simulator oyununa mod yapan bazı geliştiriciler, gemiyi oyun içerisine eklemeyi başardı.
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Normal şartlarda güncel harita verilerini kullanan oyun, Süveyş Kanalı‘ndaki bu durumu oyuna yansıtacak mıydı henüz bilinmiyor. Ancak geliştiriciler, her ihtimale karşı Ever Given gemisini oyuna ekledi. Süveyş Kanalı üzerinden geçen oyuncular gemiyi karaya oturmuş bir vaziyette görürken, bu durum sosyal medyanın da gündemine düştü. Sosyal medya kullanıcıları durumun tadını çıkarırken, Microsoft Flight Simulator‘ın teknik başarısı da göz ardı edilmedi. Bununla birlikte karaya oturan gemi için tüm çalışmalar devam ediyor. Bakalım gemi ne kadar daha dünya gündeminde kalmaya devam edecek.
Söz konusu modu SimülasyonTürk kanalında yayınlanan video ile keşfedebilirsiniz.
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