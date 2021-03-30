Enlisted için planlanan açık beta tarihi belli oldu!

Enlisted oyunu için planlanan açık beta başlangıç tarihi belli oldu. 2. Dünya Savaşı temalı çok oyunculu oyun, önümüzdeki ay açık beta süreci ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte devasa oyuncu kapasitesi ile piyasadaki önemli yapımlardan biri olmayı hedefleyen oyun yavaş yavaş kendini çıkışına hazırlıyor.

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Enlisted önümüzdeki ay açık beta sürecine başlıyor!

Çok oyunculu FPS oyunları oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle PUBG, Valorant ve Call of Duty: Warzone gibi oyunların başarısı birçok firmayı da harekete geçirdi. Hali hazırda rekabetin çok büyük boyutlara ulaştığı bu kategoriye yeni bir yarışmacı daha ekleniyor. Gaijin Entertainment tarafından yayınlanan Enlisted, yakında açık beta süreci ile oyuncuları bünyesine katacak. Kapalı beta sürecini tamamlayan oyun, 8 Nisan tarihinde açık betaya geçiyor. Oyun için geri sayıma geçen firma, bu sayede piyasadan önemli bir pay alma derdinde.

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2. Dünya Savaşı temasının hakim olduğu oyunda, haritalar oldukça büyük. Savaş dönemindeki tarihi olayların da tecrübe edileceği oyunda, 100 kişilik çok oyunculu modlar bulunuyor. Bu bakımdan Battlefield 1 ve V‘teki havaya çok yakın olan Enlisted, öne çıkmak için elinden geleni yapacağa benziyor. Oyun içerisinde sadece piyade değil, tank operatörü ve savaş uçağı pilotu gibi rollere de bürünebilirsiniz. Ayrıca Gaijin Entertainment açık beta ile birlikte bazı konularda iyileştirilmelerin de olacağını duyurdu. Firma oyuncuların seviye atlarken daha kontrolü ellerine alabileceği düzeltmelerin açık beta ile yayınlanacağını aktardı. Bununla birlikte açık betaya katılan katılımcılar oyunun kapalı betasında yer alan bazı özelliklerden ve fırsatlardan yararlanamayacaklar.

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Enlisted açık betasında Founder’s Pack kaldırılıyor!

8 Nisan tarihinde kapalı beta sürecini resmi olarak tamamlayacak oyun açık beta sürecine girecek. Kapalı beta sürecinde yer alan Founder’s Pack, açık beta içerisinde yer almayacak. Oyuncuların performansına bağlı özel hediyelerin bulunduğu paket için geç kalmış olabilirsiniz. Ancak açık beta ile birlikte yeni fırsatların oyuncuları karşılama ihtimali de oldukça yüksek. Hali hazırda Founder’s Pack ile birlikte Amerikan, Sovyet ve Alman askerinden oluşan paketlere erişebilen oyuncular bu ekipmanlarını ve karakterlerini açık betada da kullanabilecek. Ancak bu pakete sahip olamayanlar ne yazık ki açık betada da bu imkandan yararlanamayacaklar.

2016 yılında duyuru yapılan oyun açık beta sürecine yeni haritalar ve ekipmanlar ile giriş yapacak. Kapalı beta sürecinde yer alan “Moskova Savaşı ve Normandiya Çıkarması” açık betada da yerini alacak. Bunlara ilave olarak ise, bazı yeni silah, tank ve uçaklar da oyuna dahil olacak. Silah kısmında M1918A2 makineli tüfek ve FG 42 II saldırı silahı oyuna eklenecek. Ayrıca tank olarak Panzer IV, uçak olarak da P-38J oyuna dahil oluyor. Ancak oyunun açık betası ile birlikte daha fazla yeni ekipmanın ve aracın da eklenme ihtimali yüksek. Bunların yanı sıra oyunda takımların daha özelleştirilebilir olacağı ortaya çıktı. Oyuncular kendi takımlarını kurarken daha küçük veya büyük ekipler ile oyuna dahil olabilecek.

Enlisted PC sistem gereksinimleri

Artık geri sayıma geçilen oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Bununla birlikte grafiksel anlamda rakiplerinden geride durmayan oyunun, sisteminizi yorma ihtimali oldukça yüksek. Nvidia Reflex teknolojisi ile daha iyi bir optimizasyon hedeflenirken, kuvvetli PC’ye sahip oyuncuların sıkıntı yaşamayacağı tahmin ediliyor. Zira oyun kapalı beta sürecinde dahi çok fazla optimizasyon sorunları ile gündeme gelmedi.

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Windows 7/8/10 64 bit İşlemci: Intel i3 veya daha iyisi

Intel i3 veya daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 660, AMD Radeon Series 78XX veya üstü

DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 660, AMD Radeon Series 78XX veya üstü Depolama alanı: 12 GB

Önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Windows 7/8/10 64 bit İşlemci: Intel i5 veya daha iyisi

Intel i5 veya daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX460 veya üstü

DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX460 veya üstü Depolama alanı: 12 GB

Enlisted oyununun açık betasına buradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıca oyun açık beta sürecine Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarında da girecek. Sonuç olarak Enlisted 2. Dünya Savaşı hayranlarının kaçırmaması gereken bir oyun.