Reeder P13 Blue Max Lite 2022 modeli şu anda piyasada bulabileceğiniz en ucuz 2022 model telefon olarak dikkat çekiyor. Biz de bu videoda Reeder P13 Blue Max Lite 2022 modelini satın alarak kutu açılışını yapıyoruz. Bakalım en ucuz telefonun kutusundan neler çıkıyor.

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Reeder P13 Blue Max Lite 2022

Ekran: 6,51 inç HD+ IPS

İşlemci: Unisoc T310

Bellek: 4 GB

Depolama: 64 GB + MicroSD

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera 5 MP

Batarya: 3950 mAh

Bluettoth: BT 5.0

Çift Hat: Var