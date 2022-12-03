Reeder P13 Blue Max Lite 2022 modeli şu anda piyasada bulabileceğiniz en ucuz 2022 model telefon olarak dikkat çekiyor. Biz de bu videoda Reeder P13 Blue Max Lite 2022 modelini satın alarak kutu açılışını yapıyoruz. Bakalım en ucuz telefonun kutusundan neler çıkıyor.
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İçindekiler
EN UCUZ TELEFONU ALDIK! | Reeder P13 Blue Max Lite 2022
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Reeder P13 Blue Max Lite 2022
Ekran: 6,51 inç HD+ IPS
İşlemci: Unisoc T310
Bellek: 4 GB
Depolama: 64 GB + MicroSD
Arka Kamera: 8 MP
Ön Kamera 5 MP
Batarya: 3950 mAh
Bluettoth: BT 5.0
Çift Hat: Var