Bu videoda Xiaomi’nin yeni telefonlarından 12T modelini ve POCO’nun amiral gemisi modeli F4’ü kıyaslıyoruz.

İki telefonda ülkemizde satılan, fiyat/performans olarak iddialı modellerden. Xiaomi kanadında amiral gemisi bir telefon almak isteyen ancak çok fazla para vermek istemeyen tüketiciler bu iki telefondan birini tercih etmek isterse hangisi alınmalı?

Tasarım olarak birbirlerine benzeseler de aslında farklı yapılara sahipler. Xiaomi 12T daha yuvarlak hatlara sahipken POCO F3 kutu tasarım anlayışına sahip. Elde tutuş formu bakımından F4 daha sağlam hissettiriyor. Arka taraftaki buzlu cam yapısı sayesinde Xiaomi 12T, POCO F4’e göre daha az parmak izi bırakıyor. Ancak POCO F4 daha ince ve daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor.

Ekran tarafında ise iki telefonda bir amiral gemisinde olması gereken özelliklerin tamamını destekliyor. İki telefonda AMOLED panelde 120Hz ekran tazeleme özelliğine sahip. Ayrıca HDR10+ desteğine sahip. Xiaomi 12T 68 Milyar renk gösterebiliyor ve çözünürlük tarafında POCO F3’ten daha yüksek bir çözünürlük sunabiliyor. POCO F4 ise MEMC ve AI Motoruna sahip. Ek olarak Xiaomi 12T 900 nit maksimum parlaklık sunarken POCO F4 1300 nite kadar parlaklık sunuyor.

İşin performans tarafında ise iki telefonda amiral gemisi özellikler sunuyor. Xiaomi 12T Dimensity 8100 Ultra işlemcisi, 8GB RAM ve 128-256GB depolama sunarken, POCO F4 ise Snapragon 870, 8GB RAM ve 256GB depolama sunuyor. Amiral gemisi performansını hem arayüzde hem oyunlarda hem de günlük kullanımda hissettiren telefonlardan Xiaomi 12T sentetik testlerde POCO F4’ün önünde yer alıyor. Android 12 ve MIUI 13 ile çalışan telefonlar akıcı bir deneyim sunuyor. Böylece takılma, donma veya kasma gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Oyunlarda ise en yüksek çözünürlük ve fps değerlerinde oyunları oynayabiliyorsunuz.

Xiaomi 12T arka taraftaki üçlü kamerasının ana kamerasında 108MP çözünürlüklü bir kamera kullanırken, POCO F4 ise 64MP’lik bir ana kamera kullanıyor. İki telefonun ana kamerası OIS desteğine sahip. Böylece video çekimlerinde ve gece fotoğraflarında daha sarsıntısız ve net görüntüler sunabiliyor. İki telefonunda 8MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kamerası bulunuyor. Birbirlerine benzer sonuçlar veren bu kameralardan Xiaomi 12T ana kamerasıyla ve güçlü ISP’si ile öne çıkıyor.

İki telefonda stereo hoparlörden ses çıkışı verebiliyor. Net, yüksek ve tatminkar sesler veren telefonlar bass ve tiz konusunda da başarılı. Ayrıca Hi-Res Audio sertifikaları ve Dolby Atmos destekleriyle de içeriklerin keyfi bu hoparlörler ile daha da artıyor.

Xiaomi 12T 5000 mAh bataryaya sahipken POCO F4 ise 4500 mAh bataryaya sahip. İki telefonda gün boyu kullanım sunan batarya deneyimine sahipken, Xiaomi 12T daha verimli işlemci ve daha büyük batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. Ayrıca 120W hızlı şarj desteğiyle POCO F4’ün 67W hızlı şarjına göre çok daha hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Bu da günlük kullanımda hayatı daha kolaylaştırıyor.

Ağ bağlantıları tarafında iki telefonda amiral gemisi seviyesinde değerler sunuyor. WiFi 6 bağlantısına sahip olan telefonlardan Xiaomi 12T Bluetooth 5.3 bağlantısına sahipken, POCO F4 Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Çok fazla hissedilmese de TWS kulaklılarda Xiaomi 12T daha hızlı bağlantı ve daha az gecikme süresi sunabiliyor.

Peki siz Xiaomi 12T ve POCO F4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu iki telefondan birini kullanıyor musunuz ya da satın almayı düşünüyor musunuz? Xiaomi 12T, POCO F4’ten 2000 TL daha pahalı iken aradaki bu farka değer mi, yorumlarda kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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