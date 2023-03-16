Togg T10X modelinin detayları ortaya çıkması ardından biz de sizler için Togg’un fiyatına ve altına denk gelen en ucuz elektrikli otomobil modellerini sıraladık. Opel Corsa-e’den Citroen e-C4’e, Hyundai Kona elektrikli versiyondan Peugeot e-2008’e varan 1.000.000 TL ve altı fiyata bulabileceğiniz modelleri listeledik.
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İçindekiler
EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER | Togg T10X Fiyatına Hangi Araçlar Var?
Tabloya erişmek için; https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QKxlQmBpjrckNl00ujzECdggm2U7OD24q_vhpn7v2c/edit?usp=sharing
Togg T10X’in tüm detaylarını görmek için; https://youtu.be/QyHkjjIa3RE
Togg T10X testimizi izlemek için; https://youtu.be/lIFds94TV5g
Togg T10X Rakipleri; https://youtu.be/mz2yenwwCko
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil özellikleri:
- Batarya: 52,4 kWh
- Güç: 160 kW / 218 Beygir
- Tork: 350 Nm
- Menzil: 314 km
- Maks. Hız: 180 km/sa
- 0-100: 7,4 saniye
- Şarj: 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk
- Boş Ağırlık: 1.949 kg
- Fiyat: 953.000TL
|Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
|Opel Corsa-e
|Renault Zoe Intense 80 kW Z.E. 50
|Mini Cooper SE
|Citroën ë-C4
|Citroën ë-C4 X
|Hyundai Kona 100kW Progressive
|Opel Mokka-e
|Peugeot e-2008 GT 100kW
|Batarya
|52,4 kWh
|50 kWh
|50 kWh
|32,6 kWh
|50 kWh
|50 kWh
|39,2 kWh
|50 kWh
|50 kWh
|Güç
|160 kW / 218 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|80 kW / 108 Beygir
|135 kW / 184 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|100 kW / 136 Beygir
|Tork
|350 Nm
|260 Nm
|225 Nm
|270 Nm
|260 Nm
|260 Nm
|395 Nm
|260 Nm
|260 Nm
|Menzil
|314 km
|350 km
|395 km
|215 km
|350 km
|360 km
|305 km
|327 km
|324 km
|Maks. Hız.
|180 km/sa
|150 km/sa
|135 km/sa
|150 km/sa
|150 km/sa
|150 km/sa
|155 km/sa
|150 km/sa
|150 km/sa
|0-100
|7,4 saniye
|8,1 saniye
|11,4 saniye
|7,3 saniye
|9,7 saniye
|9,5 saniye
|9,9 saniye
|9,2 saniye
|9,7 saniye
|Şarj
|11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk
|7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk /100 kW DC 30 dk
|22 kW AC 2 saat 15 dk / 50 kW DC – 65 dk
|11 kW AC 2 saat 30 dk
|7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk / 100 kW DC 30 dk
|7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk / 100 kW DC 30 dk
|11 kW AC 4 saat 20 dk / 50 kW DC 48 dk / 100 kW DC 47 dk
|7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 45 dk /100 kW DC 30 dk
|7,4 kW AC 7 saat 30 dk /100 kW DC 30 dk
|Boş Ağırlık
|1.949 kg
|1.530 kg
|1.577 kg
|1.365 kg
|1.699 kg
|1.721 kg
|1.610 kg
|1.523 kg
|1.550 kg
|Fiyat
|953.000TL
|879.900TL
|899.900TL
|913.240TL
|934.600TL
|958.700TL
|965.452TL
|966.900TL
|1.002.381TL