Togg T10X modelinin detayları ortaya çıkması ardından biz de sizler için Togg’un fiyatına ve altına denk gelen en ucuz elektrikli otomobil modellerini sıraladık. Opel Corsa-e’den Citroen e-C4’e, Hyundai Kona elektrikli versiyondan Peugeot e-2008’e varan 1.000.000 TL ve altı fiyata bulabileceğiniz modelleri listeledik.

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Tabloya erişmek için; https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QKxlQmBpjrckNl00ujzECdggm2U7OD24q_vhpn7v2c/edit?usp=sharing

Togg T10X’in tüm detaylarını görmek için; https://youtu.be/QyHkjjIa3RE

Togg T10X testimizi izlemek için; https://youtu.be/lIFds94TV5g

Togg T10X Rakipleri; https://youtu.be/mz2yenwwCko

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil özellikleri:

Batarya: 52,4 kWh

52,4 kWh Güç: 160 kW / 218 Beygir

160 kW / 218 Beygir Tork: 350 Nm

350 Nm Menzil: 314 km

314 km Maks. Hız: 180 km/sa

180 km/sa 0-100: 7,4 saniye

7,4 saniye Şarj: 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk

11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk Boş Ağırlık: 1.949 kg

1.949 kg Fiyat: 953.000TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil Opel Corsa-e Renault Zoe Intense 80 kW Z.E. 50 Mini Cooper SE Citroën ë-C4 Citroën ë-C4 X Hyundai Kona 100kW Progressive Opel Mokka-e Peugeot e-2008 GT 100kW Batarya 52,4 kWh 50 kWh 50 kWh 32,6 kWh 50 kWh 50 kWh 39,2 kWh 50 kWh 50 kWh Güç 160 kW / 218 Beygir 100 kW / 136 Beygir 80 kW / 108 Beygir 135 kW / 184 Beygir 100 kW / 136 Beygir 100 kW / 136 Beygir 100 kW / 136 Beygir 100 kW / 136 Beygir 100 kW / 136 Beygir Tork 350 Nm 260 Nm 225 Nm 270 Nm 260 Nm 260 Nm 395 Nm 260 Nm 260 Nm Menzil 314 km 350 km 395 km 215 km 350 km 360 km 305 km 327 km 324 km Maks. Hız. 180 km/sa 150 km/sa 135 km/sa 150 km/sa 150 km/sa 150 km/sa 155 km/sa 150 km/sa 150 km/sa 0-100 7,4 saniye 8,1 saniye 11,4 saniye 7,3 saniye 9,7 saniye 9,5 saniye 9,9 saniye 9,2 saniye 9,7 saniye Şarj 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk 7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk /100 kW DC 30 dk 22 kW AC 2 saat 15 dk / 50 kW DC – 65 dk 11 kW AC 2 saat 30 dk 7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk / 100 kW DC 30 dk 7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 55 dk / 100 kW DC 30 dk 11 kW AC 4 saat 20 dk / 50 kW DC 48 dk / 100 kW DC 47 dk 7,4 kW AC 7 saat 30 dk / 50 kW DC 45 dk /100 kW DC 30 dk 7,4 kW AC 7 saat 30 dk /100 kW DC 30 dk Boş Ağırlık 1.949 kg 1.530 kg 1.577 kg 1.365 kg 1.699 kg 1.721 kg 1.610 kg 1.523 kg 1.550 kg Fiyat 953.000TL 879.900TL 899.900TL 913.240TL 934.600TL 958.700TL 965.452TL 966.900TL 1.002.381TL