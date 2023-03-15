Togg T10X modelinin detayları ortaya çıkması ardından biz de sizler için Togg’un yer aldığı C-SUV segmentindeki rakipleri ile kıyasladık. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaşımından yola çıkarak Togg’un kendi segmentindeki rakipleri ile teknik özellik ve fiyat kıyaslaması ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Togg T10X Fiyatı, Paketleri ve Özellikleri Açıklandı!
İçindekiler
Togg T10X Rakiplerine Göre Neler Sunuyor? | Seres 3, Kia Niro, IONIQ 5 ve dahası
Tabloya erişmek için; https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g0syJNjZHbgUUdYgZoAp5qdSZFxW1DlghFJmU6kV3U/edit?usp=sharing
Togg T10X’in tüm detaylarını görmek için; https://youtu.be/QyHkjjIa3RE
Togg T10X testimizi izlemek için; https://youtu.be/lIFds94TV5g
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil özellikleri:
- Batarya: 52,4 kWh
- Güç: 160 kW / 218 Beygir
- Tork: 350 Nm
- Menzil: 314 km
- Maks. Hız: 180 km/sa
- 0-100: 7,4 saniye
- Şarj: 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk
- Boş Ağırlık: 1.949 kg
- Fiyat: 953.000TL
|Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
|Seres 3
|Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
|Kia Niro EV 204 PS Otomatik
|Hyundai IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive
|Volvo XC40 Recharge P6
|Volvo C40 Recharge P6
|Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC
|Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC
|Batarya
|52,4 kWh
|53,61 kWh
|88,5 kWh
|64,8 kWh
|58 kWh
|69 kWh
|75 kWh
|66,5 kWh
|66,5 kWh
|Güç
|160 kW / 218 Beygir
|120 kW / 161 Beygir
|160 kW / 218 Beygir
|150 kW / 204 Beygir
|125 kW / 170 Beygir
|170 kW / 231 Beygir
|170 kW / 231 Beygir
|215 kW / 292 Beygir
|215 kW / 292 Beygir
|Tork
|350 Nm
|300 Nm
|350 Nm
|255 Nm
|350 Nm
|330 Nm
|330 Nm
|520 Nm
|520 Nm
|Menzil
|314 km
|310 km
|523 km
|460 km
|384 km
|420 km
|435 km
|422 km
|407 km
|Maks. Hız.
|180 km/sa
|155 km/sa
|180 km/sa
|167 km/sa
|185 km/sa
|160 km/sa
|160 km/sa
|160 km/sa
|160 km/sa
|0-100
|7,4 saniye
|8,9 saniye
|7,8 saniye
|7,8 saniye
|8,5 saniye
|7,4 saniye
|7,4 saniye
|6 saniye
|6,2 saniye
|Şarj
|11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk
|AC 8 saat / DC 30 dk
|11 kW AC 5 saat 45 dk / 180 kW DC – 28 dk
|11 kW AC 6 saat 20 dk / 100 kW DC 45 dk
|11 kW AC 5 saat / 350 kW DC 18 dk / 50 kW DC 46 dk
|11 kW AC 7 saat / 150 kW DC 32 dk
|11 kW AC 8 saat / 150 kW DC 28 dk
|7,4 kW AC 30 saat / 150 kW DC 32 dk
|11 kW AC 5 saat 45 dk / 150 kW DC 32 dk
|Boş Ağırlık
|1.949 kg
|1.690 kg
|2.126 kg
|1.682 kg
|1.905 kg
|2.030 kg
|2.030 kg
|2.105 kg
|2.175 kg
|Fiyat
|953.000TL
|991.250TL
|1.215.000TL
|1.399.385TL
|1.437.167TL
|1.753.858TL
|1.789.258TL
|1.970.738TL
|2.127.338TL