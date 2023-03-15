Togg T10X modelinin detayları ortaya çıkması ardından biz de sizler için Togg’un yer aldığı C-SUV segmentindeki rakipleri ile kıyasladık. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaşımından yola çıkarak Togg’un kendi segmentindeki rakipleri ile teknik özellik ve fiyat kıyaslaması ile karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; Togg T10X Fiyatı, Paketleri ve Özellikleri Açıklandı!

Tabloya erişmek için; https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g0syJNjZHbgUUdYgZoAp5qdSZFxW1DlghFJmU6kV3U/edit?usp=sharing

Togg T10X’in tüm detaylarını görmek için; https://youtu.be/QyHkjjIa3RE

Togg T10X testimizi izlemek için; https://youtu.be/lIFds94TV5g

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil özellikleri:

Batarya: 52,4 kWh

52,4 kWh Güç: 160 kW / 218 Beygir

160 kW / 218 Beygir Tork: 350 Nm

350 Nm Menzil: 314 km

314 km Maks. Hız: 180 km/sa

180 km/sa 0-100: 7,4 saniye

7,4 saniye Şarj: 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk

11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk Boş Ağırlık: 1.949 kg

1.949 kg Fiyat: 953.000TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil Seres 3 Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil Kia Niro EV 204 PS Otomatik Hyundai IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive Volvo XC40 Recharge P6 Volvo C40 Recharge P6 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC Batarya 52,4 kWh 53,61 kWh 88,5 kWh 64,8 kWh 58 kWh 69 kWh 75 kWh 66,5 kWh 66,5 kWh Güç 160 kW / 218 Beygir 120 kW / 161 Beygir 160 kW / 218 Beygir 150 kW / 204 Beygir 125 kW / 170 Beygir 170 kW / 231 Beygir 170 kW / 231 Beygir 215 kW / 292 Beygir 215 kW / 292 Beygir Tork 350 Nm 300 Nm 350 Nm 255 Nm 350 Nm 330 Nm 330 Nm 520 Nm 520 Nm Menzil 314 km 310 km 523 km 460 km 384 km 420 km 435 km 422 km 407 km Maks. Hız. 180 km/sa 155 km/sa 180 km/sa 167 km/sa 185 km/sa 160 km/sa 160 km/sa 160 km/sa 160 km/sa 0-100 7,4 saniye 8,9 saniye 7,8 saniye 7,8 saniye 8,5 saniye 7,4 saniye 7,4 saniye 6 saniye 6,2 saniye Şarj 11 kW AC 3 saat 15 dk / 180 kW DC – 28 dk AC 8 saat / DC 30 dk 11 kW AC 5 saat 45 dk / 180 kW DC – 28 dk 11 kW AC 6 saat 20 dk / 100 kW DC 45 dk 11 kW AC 5 saat / 350 kW DC 18 dk / 50 kW DC 46 dk 11 kW AC 7 saat / 150 kW DC 32 dk 11 kW AC 8 saat / 150 kW DC 28 dk 7,4 kW AC 30 saat / 150 kW DC 32 dk 11 kW AC 5 saat 45 dk / 150 kW DC 32 dk Boş Ağırlık 1.949 kg 1.690 kg 2.126 kg 1.682 kg 1.905 kg 2.030 kg 2.030 kg 2.105 kg 2.175 kg Fiyat 953.000TL 991.250TL 1.215.000TL 1.399.385TL 1.437.167TL 1.753.858TL 1.789.258TL 1.970.738TL 2.127.338TL