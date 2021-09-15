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DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE’U TÜRKİYE’DE | Fiyat değerlendirme ve karşılaştırma

iPhone 13 modellerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’deki fiyatları da açıklandı. Biz de bu videomuzda Türkiye’deki iPhone 13 fiyatlarını Avrupa, Birleşik Krallık (İngiltere), Amerika ve Birleşik Arap Ermirliği (Dubai) fiyatlarıyla kıyasladık.

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DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE’U TÜRKİYE’DE | Fiyat değerlendirme ve karşılaştırma

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Kırmızı, beyaz, siyah, mavi ve pembe renklerine sahip olan iPhone 13 iOS 15 ile çıkış yapacak. Ayrıca Türkiye’de de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de satışa çıkacak olan iPhone 13 ailesinin Mini üyesi 128GB başlangıç modelinin fiyatı 10.999TL olarak açıklandı. 256GB 11.999TL ve 512GB modelin fiyatı da 13.999TL olarak belirlendi. iPhone 13’ün fiyatı ise 128GB 11.999TL, 256GB 12.999TL ve 512GB modelin fiyatı ise 14.999TL.

TR Vergi ABD USD/TR TR/USD Avrupa EUR/TR TR/EUR Birleşik Kırallık Sterlin/TR TR/Sterlin Dubai Dirhem/TR TR/Dirhem
mini – 128 10999 4682 699 5898 1303 799 7973 1102 679 7926 942 2999 7393 4461
mini – 256 11999 4912 799 6742 1421 919 9171 1202 779 9093 1027 3419 8428 4867
mini – 512 13999 5317 999 8430 1658 1149 11466 1402 979 11428 1199 4269 10524 5678
13 – 128 11999 4923 799 6742 1421 899 8971 1202 779 9093 1027 3399 8379 4867
13 – 256 12999 5153 899 7586 1540 1019 10169 1302 879 10260 1113 3819 9414 5272
13 – 512 14999 5613 1099 9274 1777 1249 12464 1502 1079 12595 1284 4669 11510 6084
Pro – 128 15999 7196 999 8430 1895 1149 11466 1603 949 11078 1370 4199 10351 6489
Pro – 256 16999 7444 1099 9274 2014 1269 22644 1703 1049 12245 1456 4619 11386 6895
Pro – 512 18999 7939 1299 10961 2251 1499 14959 1903 1249 14580 1627 5469 13482 7706
Pro – 1 TB 20999 8625 1499 12649 2488 1729 17255 2104 1449 16914 1798 6319 15577 8518
Max – 128 17999 7828 1099 9274 2132 1249 12464 1803 1049 12245 1541 4699 11584 7301
Max – 256 18999 8079 1199 10117 2251 1369 13662 1903 1149 13412 1627 5119 12619 7706
Max – 512 20999 8581 1399 11805 2488 1599 15957 2104 1349 15747 1798 5969 14714 8518
Max – 1 TB 22999 9279 1599 13493 2725 1829 18253 2304 1549 18082 1970 6819 16810 9329

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!

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En iyi Poco thumbnail

Xiaomi tarafı, ürettiği yüksek fiyat performans dengesine sahip cihazlarla birçok pazarda ilk 3 sıraya yerleşti bile. Fakat bir süredir Xiaomi’nin fiyat performans dengesini güzel yakalayan cihazlardan çok, daha prestijli cihazlara yöneldiğini görüyoruz. Her ne kadar Redmi tarafında hala fiyat performans tarafında çok başarılı cihazlar üretilse de; Poco’nun Xiaomi bünyesinde bu konuda en başarılı işler çıkaran marka olduğu açık gibi görünüyor.

Poco Reis’in önerdiği Poco akıllı telefonları burada Hepsiburada üzerinden görebilirsiniz.

Poco Reis’in önerdiği Poco akıllı telefonları burada Trendyol üzerinden görebilirsiniz.

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Şampiyon Poco Hangisi?

Bunu belirlemeden önce piyasada bulunan Poco marka akıllı telefonlar arasında ufak bir eleme yapmamız gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden videoda da gördüğünüz gibi sebepleriyle beraber birçok Poco marka akıllı telefonu elemek zorunda kaldım. Elenen cihazlarsa geçtiğimiz dönemlerde öne çıkmasına rağmen popülaritesini kaybeden cihazlar. Bundan dolayı geriye sadece 3 akıllı telefon kaldı. Bunlar Poco X3 Pro, Poco F3 ve Poco X3 GT.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro, fiyatına karşılık çok fazla şey sunabilen bir akıllı telefon. Ağırlık gibi dezavantajları olsa da; amiral gemisi düzeyindeki performansıyla, güçlü bir akıllı telefon arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olan Poco X3 Pro, Snapdragon 860 işlemcisiyle beraber çok tercih edilen akıllı telefonlardan biri konumunda. 6.67 inçlik 120Hz tazeleme hızı destekli IPS LCD ekranıyla, diğer IPS rakiplerinden sıyrılmayı başaran cihaz birçok kullanıcı için oyun deneyimini de en üst seviyelere taşıyabiliyor. Yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranda PUBG gibi yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunları Ultra HD ayarlarda oynayabilmeniz mümkün. Ayrıca stereo hoparlörler sayesinde de yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabiliyorsunuz.

Cihazın ağırlık dışındaki bir diğer dezavantajı da kamera noktasında. Aslında buna bir dezavantaj demek doğru olmaz fakat cihazın kamera performansı konusunda zaman zaman segmentindeki diğer rakiplere yenik düştüğünü görebiliyoruz. Bu yüzden birincil tercihi kamera olan kullanıcıların Poco X3 Pro yerine başka seçeneklere yönelmesi, kullanıcıların daha göz alıcı sosyal medya paylaşımları yapabilmesinde etkili olacaktır.

Poco F3

Poco’nun amiral gemisi segmentine göz kırpmasına rağmen amiral gemilerinden çok daha düşük fiyata sahip olan telefonu Poco F3 de yine kamera noktasında amiral gemileriyle yarışmasa da; panel kalitesi ve güç olarak tamamen bir amiral gemisi. Şuanda piyasada bulunan en kaliteli AMOLED panellerden biri olan E4 AMOLED panele sahip olan cihaz, izleme deneyiminizi maksimuma taşıyor. Bu ekranın Hi-Res Audio destekli stereo hoparlörlerle de desteklenmesi yine yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabilmenizi sağlıyor.

Ayrıca diğer Poco marka cihazların aksine Poco F3, gayet ince ve hafif bir şekilde tasarlanmış. Böylelikle kullanımda da ergonomik anlamda ciddi artılar sağlayabiliyor.

Poco X3 GT

Poco X3 GT, bu 3’lümüzün arasında şampiyon olamasa da; genel anlamda sunduklarıyla 3. sırada kendine yer bulmayı başarıyor. Dimensity 1100’ü ilk kez görmemizle ve 67W hızlı şarjı ilk kez görmemizle beraber Poco X3 GT dikkat çekebiliyor. Fakat fiyat tarafında bu yenilikleri desteklemekte zorlanan cihaz, maalesef Poco X3 Pro veya Poco F3 kadar rekabetçi fiyatlara sahip değil. Bu durum da X3 GT’nin listemizde 3. sırada yer almasına yol açıyor.

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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İnceleme

iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?

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iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri tanıtıldı. Hemen Türkiye fiyatları da belli olan modellerin detayları videomuzda!

iPhone 13 mini ve iPhone 13 özellikleri ve fiyatı; https://hwp.com.tr/apple-iphone-13-ve-iphone-13-mini-tanitildi-194085
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max özellikleri ve fiyatı; https://hwp.com.tr/iphone-13-pro-tanitildi-iste-yeni-ozellikler-ve-fiyat-194099

iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?

 

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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