Oppo F17 Pro, küresel pazara A93 adıyla gelebilir!

Oppo markası altında piyasaya çıkması planlanan yeni bir telefona dair birkaç küçük sızıntı ortaya çıktı. Spekülasyonlara göre söz konusu telefon, Oppo’nun 5G destekli en ucuz telefonlarından biri olacak.

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Türkiye pazarında da resmi olarak varlığını sürdüren Oppo, ürettiği giriş, orta seviye ve amiral gemisi modellerle tüm dünyada nam salmış durumda. Şirket, yeni teknolojilerle doğru orantılı biçimde kendisini geliştirmekten de geri kalmıyor. Şimdilerde ise Oppo’nun hem uygun fiyatlı hem de 5G destekli yeni bir telefonu, TENAA web sitesinde ortaya çıktı.

5G destekli yeni Oppo akıllı telefonu sızdırıldı!

Şimdilik sadece PECM10 ve PECT10 kod adlarıyla bildiğimiz bu esrarengiz cihazın, diğer Oppo telefonlarına nazaran en ucuz 5G’li telefonu olacağı söyleniyor. Telefonun TENAA sertifikasında görülen sınırlı özelliklerine baktığımızda ise, ilk olarak delikli kamera tasarımının benimsendiği 6.5 inç boyutundaki Full HD – 2400 x 1080 piksel – ekranı dikkat çekiyor. LCD panel teknolojisiyle desteklenen bu ekran aynı zamanda 20:9 en – boy oranını destekliyor.

Arka tarafına baktığımızda ise 16 MP + 2 MP + 2 MP olduğu tahmin edilen üçlü kamera kurulumu ve LED flaş görmekteyiz. Ayrıca Oppo, 3.954 mAh bataryaya yer verdiği bu telefonda detayları bilinmeyen 8 çekirdekli bir işlemci kullanacak. Bu noktada Oppo eğer işlemci tercihini Qualcomm’dan yana kullanırsa, Snapdragon 700 veya 800 serisi bir işlemciyi tercih edeceğini öngörebiliriz; çünkü Qualcomm tarafında şu an 5G desteği ağırlıklı olarak bu serilerde var.

Bunlara ek olarak 175 gram ağırlığında ve 162 x 75 x 7,9 mm boyutlarında olan bu telefonun yan tarafta da bir adet parmak izi tarayıcısına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu bilgiler her ne kadar söylenti olsa da, daha önce farklı telefonlarla ilgili ortaya atılan iddiaların büyük oranda doğru çıktığını düşünürsek; 3 aşağı 5 yukarı PECM10 / PECT10 kod adlı bu telefonun yukarıda belirtilen özelliklere sahip olacağını tahmin etmek mümkün.