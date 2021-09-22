Akıllı Telefonlar
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
Günümüzde artık neredeyse orta seviyede bile standart olarak gelmeye başlayan stereo hoparlörleri hep konuşuyoruz. Peki hangisi daha kaliteli onu sizlere tam anlamıyla aktaramıyoruz. Bu videoda dört adet telefonunu hoparlörlerini karşılaştırıyoruz. Hangi telefondan sesin geldiğini anlamamak içinse göz bandı kullandık.
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POCO tarafında F3 ve X3 Pro modeli, Samsung’tan Galaxy S20 FE ve bir de işin içine eğlence katalım diye mono hoparlörlü OPPO Reno5’i kattık. Peki sizce sonuçlar ne oldu? HWP Ailesinin seçimleri bu videoda. İyi seyirler…
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EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
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EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
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