Samsung’un Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir çip tesisi kurmak istediğini açıklamasının üzerinden epey zaman geçti. Samsung’tan 17 milyar dolarlık karar geliyor. Tüm projenin maliyeti yaklaşık 17 milyar dolar. Eyaletler ve yerel yetkililer, teşvikler ve vergi indirimleriyle Samsung’u kazanmaya çalışıyor.

Samsung, yeni fabrikasının yeri hakkında henüz bir karar vermiş değil. Ancak, kararın çok yakında gelebileceği söyleniyor.

Samsung’un Kazançlı Vergi İndirimleri Var

Texas’ın Williamson County yargıcı Bill Gravell, Samsung’un kararının yakın olduğunu söyledi. “Samsung ile olan deneyimim, çevik ve hızlı hareket etmeleridir” diye ekledi. Williamson County bu yeni proje için çalışıyor.

Samsung daha önce yeni çip fabrikasının inşaatına Ocak 2024’e kadar başlamak istediğini dile getirmişti. Fabrikanın 2024’ün sonuna kadar faaliyete geçmesini bekliyor. Samsung, potansiyel lokasyonlar arasında Teksas’taki Austin ve Williamson County’i düşünüyor. Ek olarak seçenekler arasında New York ve California bulunuyor.

Gravell seçilmiş bir yetkilidir ve Samsung ile yerel müzakerelere katılmıştır. Şirket sondaj örnekleri almaya ve arazi etüdü, mühendislik ve tasarım çalışmalarına başlamış olduğundan, Samsung’un Williamson County’i seçeceğinden emin. Bölge, büyük teknoloji şirketlerine yabancı değil. Dell’in merkezi orada ve gelecekte bir Apple Kampüsü de orada kurulacaktır.

Şirket yöneticileri, her iki eyaletin de sunduğu faydaları inceliyor ve ayrıca Genesee County’e potansiyel bir bölge olarak bakıyor. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ni tamamen terk edip Güney Kore’ye geri dönme olasılığı var.

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Tahminler, New York fabrikasının kurulmasının Samsung’a 17 milyar dolara mal olabileceğini söylüyor. Yeni tesiste hangi ürünlerin üretileceği hemen belli değil, ancak muhtemelen 5nm yonga setlerine bakıyoruz. Samsung, Nvidia’nın üst düzey GeForce RTX 3000 serisi grafik kartlarına olan yüksek talebi göz önüne alındığında, 8nm çip üretimini desteklemek için de kullanabilir.

ABD federal hükümetinin, sınırları içinde bir fabrika kurması için Samsung’a 2 milyar dolara kadar vergi indirimi teklif etmesi bekleniyor. Şirket ayrıca gerekli altyapı iyileştirmelerini finanse etmek için yerel yönetim kuruluşlarından önemli vergi indirimleri alacak. Samsung’u ikna etmek için Williamson County komisyon üyeleri bu hafta büyük bir teşvik paketini onayladı. Samsung’a ilk 10 yıl için emlak vergilerinin %90’ını ve sonraki 10 yıl için %85’ini iade edecek. Samsung, bu teşviki alabilmek için belirlenen inşaat tarihlerini karşılaması ve 1.800 tam zamanlı iş yaratması gerekiyor.

Kaynak: SamMobile, Reuters