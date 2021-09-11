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Samsung’tan 17 Milyar Dolarlık Karar Geliyor!
Samsung’un Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir çip tesisi kurmak istediğini açıklamasının üzerinden epey zaman geçti. Samsung’tan 17 milyar dolarlık karar geliyor. Tüm projenin maliyeti yaklaşık 17 milyar dolar. Eyaletler ve yerel yetkililer, teşvikler ve vergi indirimleriyle Samsung’u kazanmaya çalışıyor.
Samsung, yeni fabrikasının yeri hakkında henüz bir karar vermiş değil. Ancak, kararın çok yakında gelebileceği söyleniyor.
Samsung’un Kazançlı Vergi İndirimleri Var
Texas’ın Williamson County yargıcı Bill Gravell, Samsung’un kararının yakın olduğunu söyledi. “Samsung ile olan deneyimim, çevik ve hızlı hareket etmeleridir” diye ekledi. Williamson County bu yeni proje için çalışıyor.
Samsung daha önce yeni çip fabrikasının inşaatına Ocak 2024’e kadar başlamak istediğini dile getirmişti. Fabrikanın 2024’ün sonuna kadar faaliyete geçmesini bekliyor. Samsung, potansiyel lokasyonlar arasında Teksas’taki Austin ve Williamson County’i düşünüyor. Ek olarak seçenekler arasında New York ve California bulunuyor.
Gravell seçilmiş bir yetkilidir ve Samsung ile yerel müzakerelere katılmıştır. Şirket sondaj örnekleri almaya ve arazi etüdü, mühendislik ve tasarım çalışmalarına başlamış olduğundan, Samsung’un Williamson County’i seçeceğinden emin. Bölge, büyük teknoloji şirketlerine yabancı değil. Dell’in merkezi orada ve gelecekte bir Apple Kampüsü de orada kurulacaktır.
Şirket yöneticileri, her iki eyaletin de sunduğu faydaları inceliyor ve ayrıca Genesee County’e potansiyel bir bölge olarak bakıyor. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ni tamamen terk edip Güney Kore’ye geri dönme olasılığı var.
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Tahminler, New York fabrikasının kurulmasının Samsung’a 17 milyar dolara mal olabileceğini söylüyor. Yeni tesiste hangi ürünlerin üretileceği hemen belli değil, ancak muhtemelen 5nm yonga setlerine bakıyoruz. Samsung, Nvidia’nın üst düzey GeForce RTX 3000 serisi grafik kartlarına olan yüksek talebi göz önüne alındığında, 8nm çip üretimini desteklemek için de kullanabilir.
ABD federal hükümetinin, sınırları içinde bir fabrika kurması için Samsung’a 2 milyar dolara kadar vergi indirimi teklif etmesi bekleniyor. Şirket ayrıca gerekli altyapı iyileştirmelerini finanse etmek için yerel yönetim kuruluşlarından önemli vergi indirimleri alacak. Samsung’u ikna etmek için Williamson County komisyon üyeleri bu hafta büyük bir teşvik paketini onayladı. Samsung’a ilk 10 yıl için emlak vergilerinin %90’ını ve sonraki 10 yıl için %85’ini iade edecek. Samsung, bu teşviki alabilmek için belirlenen inşaat tarihlerini karşılaması ve 1.800 tam zamanlı iş yaratması gerekiyor.
Kaynak: SamMobile, Reuters
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Haber
EN ZORLU KIYASLAMA! | Galaxy S20 FE (Snapdragon) vs POCO F3
Telefon satın alma kararında en belirleyici faktör olarak karşımıza uzun süre kullanım süresi sunması seçeneği çıkıyor. Bir telefonun uzun süreli kullanılmasını sağlaması için de güçlü donanımlar sunması gerekiyor. Bu donanımları nispeten uygun fiyata sunan iki modelin kıyaslamasıyla sizerle birlikteyiz.
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Bir tarafta Samsung Galaxy S20 FE’nin Snapdragon işlemcili versiyonu, bir tarafta ise fiyat/performans oranının en iyi olduğu modellerden POCO F3 bulunuyor. Birbirlerine çok benzer özellikler sunmuş olsalarda farklılıkları da yok değil. Peki siz hangi telefonu seçersiniz?
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Kripto Para
Bu Ülkede Postane Üzerinden Kripto Para Alınabilecek!
CoinDesk’in son raporuna göre, Birleşik Krallık Postanesi önümüzdeki haftadan itibaren kimlik doğrulama hizmeti EasyID aracılığıyla kripto alımlarına izin verecek. EasyID kullanıcıları, merkezi olmayan borsa (DEX) Swarm Markets’tan kripto kuponları satın alabilecek. Kuponlar, platform üzerinden BTC ve ETH karşılığında alınabilecek.
EasyID, kullanıcıların yaşlarını, kimliklerini ve diğer önemli ayrıntılarını güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve diğer platformlardaki hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için ağustos ayında tanıtıldı. EasyID ile Postane işbirliği de Swarm’ın verim çiftçiliği teklifi yoluyla merkezi olmayan finansın (Defi) yolunu açtı. Swarm Markets yatırımcıları, varlıklarını platformun likidite havuzuna koyduktan sonra Swarm Markets’in tokenı SMT ile ödüllendirilmekte.
EasyID uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren Swarm Markets’e erişim sunacak. Swarm Markets, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, alıcıları ve satıcılılar buluşturan bir değişim platformudur. Kullanıcılar kimliklerini doğrulayarak Swarm Markets web sitesine girecek ve BTC ve ETH gibi kripto paralar için kupon alacak. Postane, satın alınan bu kuponlardan herhangi bir ücret almayacak ve EasyID kullanım ücretleri de Swarm Markets tarafından karışlanacak.
Bitcoin’in aylık ayı koşularının ortasında, hükümet ve kurumsal benimseme güçlü rol oynuyor. Ancak bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesine ulaştı. (Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?) BTC fiyatı yazı sırasında ise 45.584 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ancak Bitcoin’in oynaklığı, yatırımcıların lider kripto paraya olan inancını sarsamadı. Dün, Blackrock CEO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda, Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin, uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi. (Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!)
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