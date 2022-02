En İyi Netflix Dizileri | Popüler Netflix dizileri neler?

Dünya genelinde en çok kullanıcısı olan yayın platformlarından biri olan Netflix üyelik sistemi ile çalışır. 1997 yılında kurulmuş olan Netflix tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok ilgi gören TV izleme platformları arasında yer alır.

Dünya çapında hizmet sağlayan bu medya hizmetleri sağlayıcısının merkezi ABD’dedir. Dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix aboneliği ücretlidir. Netflix abonesi olmak isteyen kullanıcılar 3 farklı abonelik türünden birini tercih edebilirler. Abone olduktan sonra internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi, film, belgesel ve daha birçok farklı kategorideki yayınları izleme imkanını elde edebilirler. iOS, Android ya da Windows 10 cihazlarına indirdikleri dizileri ve filmleri internet bağlantısına gerek duymadan diledikleri yerde ve zamanda izleyebilirler.

Netflix içerikleri zamanla değişebildiği gibi bölgelere göre de farklılık gösterebilir. Netflix; akıllı TV’ler, medya oynatıcılar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, alıcı kutuları ve tabletler gibi Netflix uygulaması ve internet bağlantısı bulunan cihazlardan izlenebilir. Aynı zamanda bilgisayarlardaki internet tarayıcısı kullanılarak da Netflix izlenilebilir.

Dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik izleme platformu olma özelliği taşıyan Netflix pek çok ülkede çok sayıda farklı dilde orijinal içerik barındırmasının yanı sıra ülkemizde de dizi ve film çekmektedir.

9.3 gibi oldukça yüksek bir IMDB puanına sahip olan Our Planet; doğa yaşamına yönelik olarak bugüne dek çekilmiş olan belgesellerin tümünden daha kapsamlı, ayrıntılı ve odak noktası netliği en başarılı yapımdır. Büyüleyici görüntüleriyle bir görsel şölen yaşatırken diğer yandan izleyiciyi insanoğlunun doğal yaşama yönelik yıkıcı etkisinin vicdanı sorumluluğu altında ezmeyi başarıyor. Our Planet gezegenimizde yaşayan her canlının daha doğru bir deyişle insanlar hariç her canlının bilinçli bir şekilde yaşadığını vurgularken insanoğlunun bilinçsiz yaklaşımının sürmesi durumunda gezegenimizin çok fazla vakti kalmadığının da altını kalın çizgilerle çiziyor. Her bölümünde farklı bir doğal yaşam alanının anlatıldığı belgeselin seslendirmesini bu alanda akla gelen ilk isim olan David Attenborough yapıyor.

Yalnızca basketbolun değil tüm spor tarihinin en etkili isimlerinden biri olan Michael Jordan’ın zirvede olduğu dönemi ve Chicago Bulls forması altında yaşadıklarını anlatan bu yapım aynı zamanda 1990’lı yıllarda basketbolun dünya çapında yükselişine ön ayak olan olayları da gözler önüne seriyor. The Last Dance izleyicilere anın farkındalığı ile hareket edip yalnızca başarıya odaklanınca ve yapabileceklerine tüm kalbinle inanınca neler olabileceğini çok net bir şekilde anlatıyor.

Başlığı görünce bile kafanız karıştı değil mi? Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Dark küçük bir Alman kasabasında geçiyor. Bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan gizemli olaylar bütünü izleyiciye, sakin kafayla ekran başına geçmesi gerektiğini hissettiriyor. Kasvetli bir hava içerisinde ilerleyen dizi her sahnesi, her kadrajı özenle tasarlanmış gerilimli bir görsel şölen vadediyor. Cast seçimi çok başarılı olan bu diziyi çözmenin çok kolay olmadığını aklınızdan çıkarmayın!

Suç dizilerini pek fazla sevmeyenlerin bile sıkı bir Cillian Murphy hayranı olmasını sağlayan Peaky Blinders 1919 yılında İngiltere’nin Birmingham şehrinde başlıyor. Konusu, görüntü yönetmenliği ve oyuncu kadrosu ile kalpleri fetheden dizi; İngiliz devleti, bahis çeteleri ve komünistlerin çatışmaları üzerinden şekilleniyor. Son derece başarılı bir prodüksiyonun ürünü olan Peaky Blinders 1.Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz toplumundaki parçalanmışlığı açıkça gözler önüne seriyor.

Bir bilim kurgu antoloji dizisi olan Black Mirror gençlerden yetişkinlere hemen herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bölümünde farklı bir olay örgüsü bulunan dizi dünya çapında hatırı sayılır bir fan kitlesine sahip bulunuyor. Dizi bilim kurgu öğeleriyle teknolojideki yeniliklerin getirdiklerini toplumdaki sanattan siyasete medyadan ilişkilere son derece geniş bir perspektiften ve görsel şölenlerle aktarmayı başarıyor. Dizinin her bir bölümünde bu tarz gelişmelerin insanların özgürlüğünü nasıl etkileyeceği farklı açılardan ele alınıyor. Teknolojik cihazların yaşamın bir parçası olduğu dönemde geçen dizinin birbirinden bağımsız her bölümünde ahlaki değerler de titizlikle işleniyor.

Ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar’ın öyküsüne odaklanan Narcos, Netflix’in tartışmasız en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Çoğumuzun Escobar hakkında ilk duyduğu bilgi üşüyen kızı için 2 milyon USD yakmış olmasıdır. Dünya çapında en çok aranan suçluyken Beyaz Saray önünde fotoğraf çektiren Escobar yakın geçmişteki en büyük suç imparatorluklarından birini kurmuş olan bir uyuşturucu baronudur. Oldukça yüksek bir IMDB puanına sahip olan dizi çekimlerinden hikayeyi işleme tarzına oyuncularından müziklerine kadar tüm detaylarıyla izleyicileri büyülemeyi başarıyor.

Netflix’in son yıllarda izleyicilerle buluşturduğu en ilgi çekici dizilerden biri olan The Queen’s Gambit sıra dışı bir satranç oyuncusunun çocukluğundan başlayıp hayatının en önemli anlarına tanık olmamızı sağlıyor. Satrancı sevmeyen kişileri bile ekran başına kilitlemeyi başaran The Queen’s Gambit aslında bir roman uyarlamasıdır. Güzel ve akıcı bu mini dizi sahne geçişleri ve atmosferi ile izleyenleri adeta büyülüyor.

Better Call Saul, gelmiş geçmiş tüm zamanların en efsane dizilerinden Breaking Bad’in spin-off’u niteliğindedir. Saul Goodman’in yani Breaking Bad’in kahramanlarının bazen paçasını kurtaran bazen de onları belaya sürükleyen kurnaz avukatın hikayesini anlatan dizi en az Breaking Bad kadar iyi diyebiliriz. Aslında Better Call Saul için dizinin önüne geçmeyi başaran nadir karakterlerden birinin uzatılmış hikayesi demek pek de yanlış sayılmaz. Dizide başlangıçta ezik ve sıradan bir tip olan Saul Goodman’ın nasıl bir efsane haline geldiği anlatılıyor. Diğer bir deyişle avukatın Walter White ve Jesse Pinkman ile tanışmadan önceki dönemine ve başarılı bir suçlu avukatı olma sürecine yer veriliyor.

Basit bir gençlik dizisinin eşsiz gerilim ve korku unsurlarıyla birleştiğinde nasıl bir efsaneye dönüşebileceğinin en iyi örneklerinden olan Stranger Things bazı tuhaf olaylara ve tuhaf insanlara yer veriyor. 1980’lerin gizemli atmosferine bir kapı aralayan Stranger Things 1983 yılında İndiana’nın Hawkins kasabasında bir çocuğun kaybolması sonucunda gelişen gizemli olaylar silsilesini anlatıyor. Dizide sık sık Stephen King’e göndermeler yapılıyor.

Siyaset dünyasında sınırların ne kadar zorlanabileceğini anlamak isterseniz mutlaka House of Card izlemelisiniz, tabii bu muhteşem diziyi hala izlemediyseniz…Sert bir politik gerilim başyapıtı olan dizi üst düzey oyunculukları ile göz dolduruyor. Netflix’in başyapıtlarından biri olan House of Cards, Michael Dobbs’un aynı adlı romanının uyarlamasıdır. İlk sezonuyla 9 Emmy ödülü adaylığı olan dizi siyasetin arka planında dönen entrikaları sürükleyici bir diler izleyicilere aktarıyor. Demokrat Partili kongre üyesi Frank Underwood’a vadedilen Dış İşleri Bakanı pozisyonuna bir başkası getirilince uygulamaya koyduğu planını ve bu planın nelere neden olduğunu adım adım ekranlara getiriyor.

Korku türünün en iyi örneklerinden biri olan bu dizi 8.7’lik IMDB puanıyla dikkat çekiyor. Dizi ilerleyen zamanlarda perili köşk olarak anılacak bir evde büyüyen 5 kardeşin hikayesine odaklanıyor.