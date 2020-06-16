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En iyi modem modelleri – Satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi modem modelleri makalemizde, bir modem satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz konusunu açıklıyoruz. Ayrca ihtiyacınıza göre satın alabileceğiniz modelleri de sizin için sıralıyoruz.
Bildiğiniz gibi modemler, evimizde ya da işyerimizde internet kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane ürün. Ayrıca son dönemde akıllı TV, akıllı telefonlar, tablet, dizüstü bilgisayarlar ve diğer internet bağlantısına sahip ürünlerin artması, seçeceğimiz modemin önemini arttırdı. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantının stabil ve hızlı olabilmesi adına, güncel teknolojileri bünyesinde barındıran bir model seçmek şart. Dilerseniz ilk olarak modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken kriterleri sıralayalım.
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Modem satın alırken nelere dikkat etmek gerek?
Bu konuda göz önüne almanız gereken ilk kriter, evinizde veya ofisinizde kullanacağınız internet paketinin ne olduğu. Zira modemler, destekledikleri bağlantı türlerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Bu noktada bildiğiniz gibi ADSL, VDSL, VDSL2 ve fiber gibi farklı bağlantı türleri karşımıza çıkıyor. O nedenle eğer evinizde VDSL2 bağlantısını kullanacaksanız, bu bağlantı türüne uyumlu bir modem almanız gerekiyor.
Modem satın alma kararı vermeden önce dikkat etmeniz bir diğer konuda hem kablolu hem de kablosuz bağlantı desteği. Zira güncel bir modem satın alıyorsanız, Ethernet bağlantısı tarafında Gigabit desteği olması önemli. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11ac ve 802.11ax standartları arasından bir seçim yapmanız gerekiyor. Eğer günümüzün en iyi kablosuz bağlantı desteğine, yani Wi-Fi 6’ya sahip olmak istiyorsanız bu konuda 802.11ax destekli bir model almak oldukça mantıklı olacaktır. Zira hem Wi-Fi 6 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklere sahip olur hem de uzun süre değiştirmeden kullanabileceğiniz bir model satın almış olursunuz. Tabii ki bu noktada Wi-Fi 6 özelliklerinden faydalanabilmek için modeminizle birlikte akıllı telefon veya PC gibi ürünlerinizin de bu desteğe sahip olması gerektiğini unutmayın.
Genel hatlarıyla aslında modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken temel konular bunlar. Ancak tabii ki kişinin ihtiyacına göre dikkat etmesi gereken ek özellikleri de unutmamak lazım. Örneğin eğer çocuklu bir aileden bahsediyorsak “ebeveyn kontrol” desteği sağlayan bir modem almak, çocuklarınızın internetteki güvenliğini sağlayabilmek adına işinizi kolaylaştıracaktır.
En iyi modem modelleri
ADSL için modem tavsiyesi
Eğer ADSL bağlantısı için bir modem ihtiyacınız varsa, bu standarta uygun oldukça da bütçe dostu birçok model var. Örneğin TP-LINK TD-W8961N modeli.
ADSL2+ standartına kadar bağlantı desteği sunan modelde iki adet yüksek çekim kapasitesi sunan 5dBi Wi-Fi anten bulunuyor. Beyaz renkli sade bir tasarım anlayışına sahip model, “kolay kurulum sihirbazı” sayesinde dakikalar içerisinde hazır hâle gelebiliyor. WPS tuşu sayesinde, ağınıza dahil etmek istediğiniz farklı ağ ürünlerini tek bir tuşla birbirine eşleştirebilmek mümkün. Son olarak SPI güvenlik duvarları ve WPA2 şifreleme gibi özellikler de modemin öne çıktığı noktalar arasında.
VDSL / VDSL2 için model tavsiyesi
Eğer evinizde VDSL ya da VDSL2 standartında bir internet bağlantısı kullanacaksanız, Zyxel VMG3925 gibi bir modem almalısınız.
802.11ac kablosuz ağ standartını destekleyem model, 1300 Mbps’e kadar kablosuz bir hız sunabiliyor. Arkasında 4 adet gigabit Ethernet yuvası barındıran cihazda ayrıca ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünler için bir de USB yuvası konumlandırılmış. Bu modelin ilginç yanlarından biri “G.vector” teknolojisini kullanıyor olması. Veri akış hızını düzenleyen bu teknoloji, özellikle oyun oynayan ve stabil bir bağlantıya ihtiyaç duyan insanlar için oldukça faydalı.
Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan ‘Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi’ kampanyası
MediaMarkt, 21 Haziran tarihine kadar devam edecek Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında akıllı telefondan tablete, oyun konsolundan notebook’lara, akıllı saatlerden drone’a çocukların yaz tatiline eğlence katacak ürünler indirimde!
Öne çıkan indirimli ürünler neler?
RAMPAGE MEEPO PLUS oyuncu ekipmanları seti
Rampage’in içerisinde gökkuşağı aydınlatmalı USB oyuncu klavyesi, mouse, kulaklık ve mouse pad’den oluşan oyuncu ekipmanları seti indirimle beraber 269 TL yerine 229 TL’ye satılıyor. Bu setle beraber oyun oynamayı seven çocuklar, tüm ekipman ihtiyacını uygun fiyatla karşılamış oluyor.
LENOVO Ideapad L340 dizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayarında oyun oynamak isteyenlere hitap eden Lenovo Ideapad L340 modeli, kampanya kapsamında 7499 TL yerine 6699 TL’ye satılıyor. Cihazda Nvidia GTX 1050 ekran kartıyla beraber Intel Core i5-9300HF işlemci yer alıyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama ve 8 GB’lık da bir RAM kapasitesi sunuluyor.
Sony PS4 Slim 500GB
Yanında GTA 5, Days Gone, God of War ve Fortnite gibi güçlü oyunların hediye edildiği Sony PlayStation 4 Slim 500 GB modeli, kampanya kapsamında 3599 TL‘ye satılıyor.
İndirime giren diğer ürünler neler?
Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyası kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Yeni Citroen C4 ve elektrikli kardeşi e-C4 ortaya çıktı!
Yeni Citroen C4 ve e-C4 tanıtımının 30 Haziran‘da yapılacağı söyleniyordu. Fakat bugün Citroen tarafından yapılan paylaşımla gün yüzüne çıktılar.
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Önceden sızmış olan kamuflajlı casus fotoğraflarda aracın coupe crossover formunda olacağı belli olmuştu. Eskiden VW Golf ve Ford Focus gibi rakiplerle mücadele eden C4, yeni formundan ötürü artık onlarla rakip değil gibi görünüyor.
Hepimizin bildiği üzere Citroen C4, hatchback C segmenti bir araçtı. Yeni neslinde ise “coupe crossover” kimliğine bürünerek herkesi şaşırttı. Benzin ve dizel üniteler haricinde %100 elektrikli bir varyasyon olan e-C4 de ortaya çıktı. Teknik detayların ve özelliklerin tamamını 30 Haziran‘da, Fransız üretici tarafından açıklanacak. Yeni C4’lerin satışına ise bu yılın ikinci yarısında başlanacağı söyleniyor.
Kompakt hatchback modeller, 2019 yılında Avrupa‘daki C segmenti araçların yaklaşık %28‘ini oluşturuyordu. Yeni C4 ve e-C4 için Fransız üretici, “Rekabetin çok sert olduğu C segmenti için yeni C4 ve e-C4 tüm beklentileri karşılıyor. Modern ve karakteristik çizgileriyle rakiplerinin arasından sıyrılacağını düşünüyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
İç mekanda iki adet büyük ekran, altı düzleştirilmiş direksiyon ve head-up display sistemi dikkat çekiyor. Advanced Comfort koltuklar ve Progresif Hidrolik Süspansiyon sisteminin de araçta yer aldığı söyleniyor.
30 Haziran‘da ise araca dair tüm detaylar, Citroen tarafından açıklanacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 Skoda Karoq kamuflajlı olarak yakalandı!
2017‘de Skoda Yeti‘nin yerine gelen Skoda Karoq, 2021 yılı için makyajlanıyor. Mevcut modele oranla çok da radikal değişimler olmayacak.
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Yeti kadar farklı bir tarzı olmasa da Karoq, crossover pazarı için oldukça iyi bi seçenek olarak biliniyor. Görünen o ki Skoda, bu kazandıran formülü çok da bozmadan çekiciliğini arttırmayı planlıyor. Görseldeki prototipte çok büyük yenilikler bulunmuyor. Fakat 2021 Skoda Karoq’un ön kısımda, markanın yeni ızgara tasarımı ve yeni tasarımlı farları ile karşımızda olacağı düşünülüyor. Arka kısımda ise yeni tasarımlı farlar ve yeni bir arka tampon olacak gibi görünüyor.
2021 model yılı için Karoq’a yapılan makyaj operasyonu, tipik bir orta yaş yenilemesi aslında. Bu, kabin içinde de yenilikler görebileceğimiz anlamına geliyor. İçerideki genel düzen aynı kalsa da bazı yeni döşeme seçenekleri ve geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile karşılaşabiliriz.
Motor seçenekleri için henüz kesin bir bilgi yok. Fakat mevcut 1.0 TSI 115 beygir ve 1.5 TSI 150 beygir ünitelerin korunması bekleniyor. Skoda’nın, CO2 emisyonlarını azaltmak adına hafif hibrit sistem kullanabileceğine dair bir dedikodu da bulunuyor.
Kaynak: Carscoops