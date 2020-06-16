En iyi modem modelleri – Satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi modem modelleri makalemizde, bir modem satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz konusunu açıklıyoruz. Ayrca ihtiyacınıza göre satın alabileceğiniz modelleri de sizin için sıralıyoruz.

Bildiğiniz gibi modemler, evimizde ya da işyerimizde internet kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane ürün. Ayrıca son dönemde akıllı TV, akıllı telefonlar, tablet, dizüstü bilgisayarlar ve diğer internet bağlantısına sahip ürünlerin artması, seçeceğimiz modemin önemini arttırdı. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantının stabil ve hızlı olabilmesi adına, güncel teknolojileri bünyesinde barındıran bir model seçmek şart. Dilerseniz ilk olarak modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken kriterleri sıralayalım.

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Modem satın alırken nelere dikkat etmek gerek?

Bu konuda göz önüne almanız gereken ilk kriter, evinizde veya ofisinizde kullanacağınız internet paketinin ne olduğu. Zira modemler, destekledikleri bağlantı türlerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Bu noktada bildiğiniz gibi ADSL, VDSL, VDSL2 ve fiber gibi farklı bağlantı türleri karşımıza çıkıyor. O nedenle eğer evinizde VDSL2 bağlantısını kullanacaksanız, bu bağlantı türüne uyumlu bir modem almanız gerekiyor.

Modem satın alma kararı vermeden önce dikkat etmeniz bir diğer konuda hem kablolu hem de kablosuz bağlantı desteği. Zira güncel bir modem satın alıyorsanız, Ethernet bağlantısı tarafında Gigabit desteği olması önemli. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11ac ve 802.11ax standartları arasından bir seçim yapmanız gerekiyor. Eğer günümüzün en iyi kablosuz bağlantı desteğine, yani Wi-Fi 6’ya sahip olmak istiyorsanız bu konuda 802.11ax destekli bir model almak oldukça mantıklı olacaktır. Zira hem Wi-Fi 6 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklere sahip olur hem de uzun süre değiştirmeden kullanabileceğiniz bir model satın almış olursunuz. Tabii ki bu noktada Wi-Fi 6 özelliklerinden faydalanabilmek için modeminizle birlikte akıllı telefon veya PC gibi ürünlerinizin de bu desteğe sahip olması gerektiğini unutmayın.

Genel hatlarıyla aslında modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken temel konular bunlar. Ancak tabii ki kişinin ihtiyacına göre dikkat etmesi gereken ek özellikleri de unutmamak lazım. Örneğin eğer çocuklu bir aileden bahsediyorsak “ebeveyn kontrol” desteği sağlayan bir modem almak, çocuklarınızın internetteki güvenliğini sağlayabilmek adına işinizi kolaylaştıracaktır.

En iyi modem modelleri

ADSL için modem tavsiyesi

Eğer ADSL bağlantısı için bir modem ihtiyacınız varsa, bu standarta uygun oldukça da bütçe dostu birçok model var. Örneğin TP-LINK TD-W8961N modeli.

ADSL2+ standartına kadar bağlantı desteği sunan modelde iki adet yüksek çekim kapasitesi sunan 5dBi Wi-Fi anten bulunuyor. Beyaz renkli sade bir tasarım anlayışına sahip model, “kolay kurulum sihirbazı” sayesinde dakikalar içerisinde hazır hâle gelebiliyor. WPS tuşu sayesinde, ağınıza dahil etmek istediğiniz farklı ağ ürünlerini tek bir tuşla birbirine eşleştirebilmek mümkün. Son olarak SPI güvenlik duvarları ve WPA2 şifreleme gibi özellikler de modemin öne çıktığı noktalar arasında.

VDSL / VDSL2 için model tavsiyesi

Eğer evinizde VDSL ya da VDSL2 standartında bir internet bağlantısı kullanacaksanız, Zyxel VMG3925 gibi bir modem almalısınız.

802.11ac kablosuz ağ standartını destekleyem model, 1300 Mbps’e kadar kablosuz bir hız sunabiliyor. Arkasında 4 adet gigabit Ethernet yuvası barındıran cihazda ayrıca ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünler için bir de USB yuvası konumlandırılmış. Bu modelin ilginç yanlarından biri “G.vector” teknolojisini kullanıyor olması. Veri akış hızını düzenleyen bu teknoloji, özellikle oyun oynayan ve stabil bir bağlantıya ihtiyaç duyan insanlar için oldukça faydalı.

Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.