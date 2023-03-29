2023 yılına geldiğimizde Türkiye’de ve dünya genelinde kamera noktasında oldukça önemli telefonlar ortaya çıktı. iPhone 14 serisiyle başlayan yeni nesil amiral gemilerinde Samsung Galaxy S23 ailesi, Xiaomi 13 serisi ve Huawei Mate 50 Pro gibi cihazlar ile devam eden en iyi kameralı telefonları listeledik.

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1) Huawei Mate 50 Pro

DXOMARK’a göre Türkiye’de resmi satışı bulunan en iyi kameraya sahip telefon Huawei Mate 50 Pro görünüyor. Uzun yıllar boyunca Leica ile beraber mobil fotoğrafçılıkta çığır açan Huawei, bu beraberliğin sonlanması ile XMAGE adını verdiği kendi kamera sistemini kullanmaya başladı.

50 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Mate 50 Pro, f/1.4 ile f/4.0 diyafram açıklığı arasında fiziksel değişiklik yapabilen telefon, 64 MP çözünürlüğünde telefoto lense ve 13 MP ultra geniş açılı bir diğer lense sahip.

2) iPhone 14 Serisi

Özellikle video performansı dendiğinde akla gelen ilk telefon serisi olan iPhone 14 ailesi, baz ve Plus modelinde 2 adet 12 MP lens kullanırken, Pro ve Pro Max tarafında ise 48 MP çözünürlüğünde ana sensöre geçiş yaptı.

Hareket Modu ve Sinematik Mod gibi önemli artıları olan iPhone 14 serisinde 4K Dolby Vision HDR ve profesyonel çekimler için ProRes formatında video desteği sağlıyor.

3) Samsung Galaxy S23 Serisi

Birçok kullanıcı için Android kanadının en iyisi kabul edilen Samsung Galaxy S23 serisi de kamera noktasında önemli adımlar attı. Ultra modelinde 200 MP çözünürlüğe merhaba diyen Kore devi, Nightograpy adını verdiği gece çekimlerindeki önemli gelişmelere de vurgu yapıyor.

200 MP’e ek olarak 12 MP ultra geniş, 10 MP 3x optik yakınlaştırma ve 10 MP 10x yakınlaştırma yapabilen lens dizilimine sahip olan S23 Ultra, Expert RAW ile de RAW formatında usta fotoğraflar çekilmesine olanak veriyor.

23 ve 23 Plus modelleri ise 50 MP üçlü kamera dizilimi ile gelirken, kendi önceki nesillerine kıyasla ciddi fotoğraf ve video performans geliştirmesi sunuyor.

4) Xiaomi 13 Serisi

Xiaomi’nin yeni 13 serisi ise 3 modelden oluşuyor. Xiaomi 13 Lite bir kenarda dursun, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro dikkat çekici kamera geliştirmeleriyle geliyor.

Huawei ardından ilk defa Leica lensi kullanan ana seri telefonu olan Xiaomi 13 Serisi, Leica avantajı ile rakiplerine nazaran biraz geride kaldığı noktayı ciddi oranda geliştirdi. Pro modelinde 3 adet 50 MP çözünürlüğünde kamera dizilimi kullanan Xiaomi, 1 inç boyutundaki sensörü ile oldukça etkileyici fotoğraf ve video çekebiliyor.

Xiaomi 13 ise 50 MP ana kameraya ek olarak 10 MP ve 12 MP çözünürlüğünde kameralara sahip. 8K HDR, 10-bit Dolby Vision HDR ve 10-bit LOG videolar çekebilen Xiaomi 13 serisi bu senenin en iyilerinden.

Bu 4 ana seri ve telefon dışında “Keşke Türkiye’de olsa” dediğimiz bazı cihazlar da mevcut.

HONOR Magic5 Pro, gelişmiş kamera sistemi ve hızlı çekim yetenekleri ile DXOMARK’ta liderliğe oturmayı başardı. Özellikle yapay zeka desteği ile ciddi bir fotoğraf ve video geliştirmesi yapan Google Pixel 7 Pro da etkileyici sonuçlar doğururken, Vivo X90 Pro+ ise Zeiss lensleri ile adeta şov yapıyor. En yeni OPPO Find X6 Pro’ya baktığımızda ise 3’lü ana kamera kullanmak gibi çok farklı bir deneyim sağlayan OPPO, her bir lenste alanındaki en büyük ve en iyi cihazı sunabiliyor.

Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.