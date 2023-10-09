Bu videoda Eren, DXOMARK’a göre akıllı telefon kameraları en iyi olan iki telefon HUAWEI P60 Pro ve Apple iPhone 15 Pro Max’in kameralarını kıyaslıyor. Birebir aynı anda çektiği fotoğraflardaki farlılıkları, benzerlikleri ve kendisine göre hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini yorumluyor.

DXOMARK’a göre 156 puanla liderliğini koruyan HUAWEI P60 Pro, iki puan farkla 154 puanla arkadan gelen iPhone 15 Pro Max arasında kıyasıya rekabet içinde geçen bu videoda portre çekimleri, ana kamera çekimleri, telefonların zoom kabiliyetleri ve gece çekim örnekleri de yer alıyor. Bununla beraber HUAWEI P60 Pro tarafında XMAGE görüntüleme yazılımı bulunurken, iPhone 15 Pro Max tarafında ise daha uzun mesafede optik zoom yapabilen 5x kamera yer alıyor.

Peki sizce hangi telefonun çektiği fotoğraflar daha iyi? Hangi telefonun kamerası diğerine göre üstün? HUAWEI P60 Pro mu yoksa Apple iPhone 15 Pro Max mi? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eğer fotoğrafların orijinal hallerine göz atmak ve indirmek isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz: https://hwp.to/P60Provs15ProMax

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