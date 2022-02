En İyi ETH Cüzdanlarında Bu Meme Coin’den Milyarlarca Bulunuyor!

Shiba Inu, en iyi Ethereum (ETH) balinaları tarafından en sevilen meme coin olduğunu bir kez daha kanıtladı. WhaleStats’a göre, en büyük ETH cüzdanları tarafından tutulan SHIB’lerin toplam değeri 2 milyar doları aşmış durumda.

Shiba Inu bu ayın başından beri sıkça gündeme geliyor. Yaklaşan yeni projeleri ile birlikte de ordusuna olumlu bir dalga gönderiyor. En büyük ETH cüzdanları giderek daha fazla SHIB satın alıyor. WhaleStats’a göre, Ethereum Whales şu anda 18.6 trilyondan fazla SHIB ile 2.761.646.130$ (2,7 milyar $) değerinde Shiba Inu meme coini elinde tutuyor. Bu hareket, köpek temalı meme coini, en büyük ETH cüzdanları arasında dolar bazında en büyük token haline getiriyor.

BREAKING: Value of $SHIB @Shibtoken held by the top 1000 #ETH whales just reclaims $2B 🥳🥳

SHIB son 24 saat içinde ETH balinaları tarafından satın alınan ilk 10 token arasına girdi. Kendini Dogecoin katili olarak tanımlayan Shiba Inu’nun yanında, balinalar ayrıca 1,7 milyar doları aşan büyük miktarda FTX tokenını da elinde tutuyor.

Verilere göre, balinalar son 30 günde ortalama 4.737.740.881 SHIB satın alımı yaptı. Son zamanlarda Shiba Inu, toplam 1.175.078 adresle tüm zamanların en yüksek hodlerlarına ulaşarak başka bir dönüm noktasına ulaşmayı başardı. Bunların hepsi SHIB tokenlar ile kendi “metaverse“ünü oluşturmanın en son duyurusu olan Shiberse ile bağlanabilir.

Diğer bir yandan, Shiba Inu ordusu organize token yakmalara da tam destek veriyor. Shibburn isimli bir twitter kullanıcısı, son 24 saat içinde 100 milyondan fazla SHIB’in yakıldığını söyledi.

In the past 24 hours, there have been a total of 116,432,319 $SHIB tokens burned and 4 transactions. Visit https://t.co/t0eRMnyZel to view the overall total of #SHIB tokens burned, circulating supply, and more. #shibarmy

