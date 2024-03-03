Artık akıllı telefonların kamerası kadar ekranları da önem arz etmeye başladı. Günün en büyük bölümünde içerikleri izlediğimiz ekranın akıllı telefon ekranları olmasıyla beraber biz de en iyi ekrana sahip olan telefonları listeledik. Listemiz yine DXOMARK tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanmıştır.

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En iyi ekrana sahip telefonlar; https://www.dxomark.com/smartphones/#sort-display/device-

DXOMARK’a Göre En İyi Ekrana Sahip Telefonlar;

1 – HONOR Magic6 Pro (157)

6,8 inç FHD+ LTPO OLED, (Dört taraftan kıvrımlı)

120 Hz, 10 bit, HDR, 1.600 nit / 5.000 nit

Jurhino glass

2- Samsung Galaxy S24 Ultra (155)

6,8 inç QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2x

120 Hz, HDR10+, 2600 nit

Gorilla Glass Armor

Parlama Engelleyici

3- Samsung Galaxy S24/Plus (154)

6,7 inç QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2x

6,2 inç FHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2x

120 Hz, HDR10+, 2600 nit

Gorilla Glass Victus 2

4- iPhone 15 Pro/Max (149)

6,1 inç / 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED

120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1.000 nit, 2.000 nit

Ceramic Shield

4- iPhone 14 Pro/Max (149)

6,1 inç / 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED

120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1.000 nit, 2.000 nit

Ceramic Shield

5- Samsung Galaxy S23 Ultra (148)

6,8 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2x

120 Hz, HDR10+, 1.200 nit, 1.750 nit

Gorilla Glass Victus 2

Bonus – HONOR 90 (140)

6,7 inç FHD+ AMOLED 120 Hz

10 bit, HDR10+, 1600 nit