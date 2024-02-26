ASUS’un en gelişmiş çift ekranlı laptop modeli ASUS ZenBook DUO (2024) incelemesiyle karşınızdayız. Çift 3K ekran ve Intel Core Ultra işlemcisiyle gelen cihazın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
İlginizi çekebilir; BU AKŞAM İNDİRİME GİRECEK SİSTEM! | İncehesap Orion 600
İçindekiler
EN İYİ ÇİFT EKRANLI LAPTOP | ASUS ZenBook DUO (2024) İncelemesi
Detaylı bilgi için; https://asus.click/asuszenbookduohwp
Not: Bu videoda yer alan ASUS ZenBook DUO (2024) inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından temin edilmiştir.
ASUS Zenbook DUO (UX8406) Özellikleri
- Boyut: 31,35 x 21,79 x 1,99 cm
- Ağırlık: 1,65 kg
- Koruma: MIL-STD 810H
- Ekran: 14 inç, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, 120 Hz, 500 nit,
- Ekran Geliştirme: %100 DCI-P3, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H
- Grafik: Intel Arc Graphics
- Bellek: 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Kalem: ASUS Pen 2.0
- Kamera: FHD Kızılötesi Kamera
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3
- Ses: Dolby Atmos, Harman/Kardon
- Batarya: 75 WHr
- Şarj: 65 Watt Tip-C