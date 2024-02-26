ASUS’un en gelişmiş çift ekranlı laptop modeli ASUS ZenBook DUO (2024) incelemesiyle karşınızdayız. Çift 3K ekran ve Intel Core Ultra işlemcisiyle gelen cihazın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://asus.click/asuszenbookduohwp

Not: Bu videoda yer alan ASUS ZenBook DUO (2024) inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından temin edilmiştir.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) Özellikleri