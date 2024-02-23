İncehesap tarafından her cuma günü gerçekleştirilen Gaming Gecesi kapsamında indirime girecek Orion 600 sistemin detaylarına göz atıyoruz.

İlginizi çekebilir; Apple iPhone 12 Alınır Mı? | 25.000 TL’ye almak için son şans!

ASUS RX 6600 kullandığımız AMD sistemde günümüz şartlarında oldukça iyi fiyata bir sistem olmasını amaçladık. Unutmayın, sistem stoklarla sınırlı ve saat 22:00’da indirimli fiyatı göreceksiniz!

Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak İncehesap tarafından temin edilmiştir.

İnce Hesap Orion 600’ü İndirimli Satın Almak İçin (İndirimli Fiyat 22:00 – 02:00 Arasında): https://incehesap.link/HardwarePlusOrion

Tüm İndirimlere Göz Atmak İçin Gaming Gecesi Link: https://incehesap.link/HPGamingGecesi

İnce Hesap Orion 600 Özellikleri;