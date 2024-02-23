İncehesap tarafından her cuma günü gerçekleştirilen Gaming Gecesi kapsamında indirime girecek Orion 600 sistemin detaylarına göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; Apple iPhone 12 Alınır Mı? | 25.000 TL’ye almak için son şans!
İçindekiler
BU AKŞAM İNDİRİME GİRECEK SİSTEM! | İncehesap Orion 600
ASUS RX 6600 kullandığımız AMD sistemde günümüz şartlarında oldukça iyi fiyata bir sistem olmasını amaçladık. Unutmayın, sistem stoklarla sınırlı ve saat 22:00’da indirimli fiyatı göreceksiniz!
Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak İncehesap tarafından temin edilmiştir.
İnce Hesap Orion 600’ü İndirimli Satın Almak İçin (İndirimli Fiyat 22:00 – 02:00 Arasında): https://incehesap.link/HardwarePlusOrion
Tüm İndirimlere Göz Atmak İçin Gaming Gecesi Link: https://incehesap.link/HPGamingGecesi
İnce Hesap Orion 600 Özellikleri;
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600
- Ekran Kartı: ASUS Dual Radeon RX 6600
- Anakart: Asus Prime A520M-E
- Bellek: 2x Patriot Viper Steel 8GB DDR4 3200MHz CL16
- Depolama: Patriot P300 512GB 1700/1100MB/s NVMe M.2 SSD
- Soğutma: AMD Stok Soğutucu
- Güç Kaynağı: GamePower AX500 80+ Bronze
- Kasa: GamePower Aura