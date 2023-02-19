Audi yeni TT Final Edition‘ı tanıttı ve adından da anlaşılacağı üzere, iki kapılı spor otomobilin üretiminin sona erdiğini gösteriyor. Bazı benzersiz stil yükseltmelerinin yanı sıra bir dizi iç mekan değişikliğine de sahip. İşte gelin yeni otomobile yakından bakalım.

Yeni Audi TT final edition tasarımı

Bu yeni Audi TT Final Edition, standart modellere karşı öne çıkmasını sağlamak için bir dizi stil yükseltmesine sahip. Karartılmış rozetlerin yanı sıra siyah egzoz uçları, siyah kapı aynaları ve arka gizlilik camına sahip. Kırmızı fren kaliperleri gibi 20 inç alaşım jantlar da standart olarak geliyor. TTS versiyonları farklı bir yedi kollu jant tasarımına sahip. Siyah bir arka kanat da dahil ve kırmızı, beyaz veya gri boya şemaları seçenekleri de mevcut.

Ayrıca bkz: Peugeot 3008 ve 5008 Hibrit Otomobiller Tanıtıldı

Yeni Audi TT Final edition iç mekan

Bu Final Edition Audi TT’nin kabininde daha özel görünmesi ve hissettirmesi için çok çeşitli yükseltmeler var. Standart olarak genişletilmiş deri paketine sahip olursunuz, yani kolçaklar, kapı kolları ve orta konsol deri kaplıdır.

Ayrıca kırmızı dikişli ve saat 12 işaretli Alcantara direksiyon simidi ile havalandırma delikleri ve orta konsolun etrafında kırmızı süslemeler bulunuyor. Kırmızı dikişli Alcantara koltuklar içerideki görünümü tamamlıyor.

Yeni Audi TT Final Edition fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni Audi TT Final Edition Mart ayında satışa sunulacak ve ilk teslimatlar Nisan ayında başlayacak.

Coupe’nin fiyatları önden çekişli model için 41.910 Sterlinden başlarken, Quattro dört tekerlekten çekişli versiyonun fiyatı 46.252 Sterlin olacak. Ateşli TTS coupe ise 54,685 Sterline mal olacak.